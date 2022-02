Nóng trong tuần: Sự thật bất ngờ về đường dây mại dâm, sex tour có thiếu nữ ngoại quốc

Chủ Nhật, ngày 27/02/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sự thật bất ngờ về đường dây mại dâm, sex tour có thiếu nữ ngoại quốc; Người phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại, cưỡng bức;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Sự thật bất ngờ về đường dây mại dâm, sex tour có thiếu nữ ngoại quốc

Đối tượng Nhân (ngoài cùng, bên phải) và đồng bọn

Liên quan đến vụ đường dây sex tour có gái bán dâm ngoại quốc, ngày 27/2, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Nhân (33 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 14/1, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra 1 căn hộ villa tại khu đô thị ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) và 1 phòng tại tầng 7, tòa nhà chung cư quận Cầu Giấy (Hà Nội), bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định nhóm mua bán dâm trên do Nhân dắt mối.

Bảng giá để các quý ông được “mây mưa” với các gái bán dâm trung bình từ 2 - 10 triệu đồng/lượt và 4 - 20 triệu đồng/đêm. Nếu các quý ông có nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng gái bán dâm (sex tour) trong thời gian từ 3 - 5 ngày thì giá trung bình là 15 triệu đồng/người/ngày.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã làm rõ được thông tin khá bất ngờ đó là những chân dài ngoại quốc, được Nhân đăng tải hình ảnh nóng bỏng, quảng cáo hoành tráng trên các group đồi truỵ thực tế là những người đàn ông chuyển giới.

Người phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại, cưỡng bức

Mấu Điện (ảnh nhỏ) và căn nhà của nạn nhân Mấu Thị Xanh - nơi xảy ra vụ án

Sáng 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mấu Điện (SN 1995, trú xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Trước đó, rạng sáng 20/2, sau khi nhậu cùng với một số bạn bè ở cùng làng, Điện đi xe máy đến nhà bà Mấu Thị Xanh (SN 1968, trú cùng xã) để hỏi xin tiền. Khi bà Xanh từ chối, Điện bước tới đẩy nạn nhân ngã xuống tấm nệm đặt dưới nền nhà, đồng thời dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động. Tiếp đó, Điện giở trò đồi bại với nạn nhân, rồi lấy đi 500.000 đồng trong túi quần bà Xanh trước khi tẩu thoát.

Sau gần 50 giờ vào cuộc điều tra, đến cuối chiều 22/2, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Mấu Điện khi đối tượng này đang mưu tính tiếp tục hành trình tẩu thoát.

Nguyên nhân bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường

Chiều 26/2, tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nghi phạm gây án là Nguyễn Đình Thắng (SN 1960). Nạn nhân là chị Lự Thị Xuân (SN 1995, con dâu Thắng).

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông Thắng và chị Xuân. Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông Thắng có dọa nạt cháu nội 3 tuổi (con của chị Xuân), sau đó giữa bố chồng và con dâu xảy ra xô xát.

Chị Xuân đã gọi điện thoại cho chồng (đang làm ăn xa) để giải quyết, tuy nhiên chồng không về được nên chị đã gọi báo Công an xã.

Chiều 26/2, khi chị Xuân đang làm nương, Nguyễn Văn Thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu tử vong rồi tự sát.

Chú rể bị đâm chết khi đi mời đám cưới

Nghi can Nguyễn Bảo Khang. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 20/2, sau khi nhậu xong, Khang cùng Nguyễn Công Luận điều khiển xe mô tô về đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) thì gặp Chau Si Thu (21 tuổi) và Chau Chhai (24 tuổi) trên đường đi mời đám cưới về.

Chhai và Thu chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, Khang lấy con dao bấm đâm nhiều nhát vào người Chhai và Thu. Hậu quả, Chhai tử vong, Thu bị thương.

Được biết, dự kiến ngày 25/2 tới, Chhai sẽ tổ chức đám cưới nhưng lại bất ngờ thiệt mạng.

Nam diễn viên phim “Thương ngày nắng về” bị chém trên phố Hà Nội

Diễn viên Ngô Sỹ Lâm nhập viện điều trị

Liên quan đến vụ nam diễn viên phim “Thương ngày nắng về” bị chém trên phố Hà Nội, chiều 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thái Long (SN 1994) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của anh Ngô Sỹ Lâm - diễn viên phụ trong phim “Thương ngày nắng về” về việc ngày 29/1, anh Lâm bị một đối tượng nam giới dùng dao chém bị thương trước cửa căn nhà 59 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tạ Thái Long là đối tượng có hành vi dùng dao chém bị thương anh Lâm.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, ngày 29/1, khi đang chở vợ trên đường thì xảy ra tranh cãi về việc tham gia giao thông với anh Ngô Sỹ Lâm. Quá trình cãi vã, do bực tức, Long đã lấy con dao trong cốp xe chém anh Lâm gây thương tích rồi rời khỏi hiện trường.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-su-that-bat-ngo-ve-duong-day-mai-dam-sex-tour-co-thieu-nu-ngoa...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-su-that-bat-ngo-ve-duong-day-mai-dam-sex-tour-co-thieu-nu-ngoai-quoc-502022272185918447.htm