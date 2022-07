Nóng trong tuần: Rắc rối quanh vụ siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn khi đi sửa chữa

Chủ Nhật, ngày 24/07/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Rắc rối quanh vụ siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn khi đi sửa chữa; Kỳ diệu: 9 thuyền viên thoát cửa tử trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên sóng dữ… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Chiều 22/7, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Theo Chủ tịch TP.Hà Nội, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND Thành phố, ông nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác.

Cũng theo tân Chủ tịch Hà Nội, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Rắc rối quanh vụ siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn khi đi sửa chữa

Khoảng 8h ngày 21/7, tại phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội), một chiếc siêu xe Ferrari 488 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh ven đường. Vụ tai nạn không có thương vong về người, tuy nhiên chiếc siêu xe hư hỏng nặng.

Siêu xe bị hư hỏng nghiêm trong sau vụ tai nạn

Trước đó, anh H. (chủ xe Ferrari 488) thông báo với Ferrari Việt Nam về việc xe của anh gặp sự cố. Phía Ferrari Việt Nam đã nhờ anh T. (khi đó là nhân viên Volvo Hà Nội) sửa chiếc Ferrari.

Sau khi sửa xong, do không có bằng lái, anh T. nhờ nhân viên khác của Volvo Hà Nội chạy thử thì xảy ra tai nạn. Kỹ sư này cho biết đã không báo cáo với lãnh đạo Volvo Hà Nội về việc sửa xe. Việc sửa chữa chiếc Ferrari 488 là thỏa thuận riêng của kỹ sư này.

Chủ xe Ferrari cho biết anh mua chiếc xe này với giá khoảng 23 tỷ đồng. Xe anh không có bảo hiểm, ước tính chi phí sửa chữa chiếc xe sau tai nạn khoảng hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh sẽ không sử dụng chiếc xe đã bị tai nạn như vậy.

Sáng 24/7, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, chủ xe Ferrari bị tai nạn, 2 nhân viên của Volvo Hà Nội đã đến trình báo công an. Các bên kiến nghị công an vào cuộc xác minh việc chiếc xe được đưa về showroom của Volvo sau tai nạn. Về việc bồi thường hay giải quyết 2 bên chưa đề cập.

Kỳ diệu: 9 thuyền viên thoát cửa tử trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên sóng dữ

Sáng sớm 24/7, Tàu 466 thuộc Vùng 4 Hải quân đã đưa 5 ngư dân trôi dạt trên thuyền thúng 12 ngày đêm sau vụ chìm tàu cá BTh-97478 TS vào Quân cảng Cam Ranh.

Như vậy, trong vụ chìm tàu này, 9 ngư dân đã được cứu sống, 6 người còn lại không qua khỏi.

Ông Bùi Văn Toàn kể lại những phút giây sinh tử

Thoát nạn trở về, ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu cá BTh-97478 TS, cho hay tàu cá bị sóng lớn đánh chìm vào sáng sớm 10/7. Các ngư dân chỉ kịp đẩy hai chiếc thuyền thúng xuống biển. 15 ngư dân chia làm hai nhóm nhảy xuống hai thuyền thúng.

Lúc đầu các ngư dân cố giữ cho hai thúng gần nhau để khỏi thất lạc. Tuy nhiên, sóng lớn đánh càng lúc hai nhóm càng xa nhau.

Theo ông Toàn, tàu chìm bất ngờ, khi nhảy xuống thúng họ không kịp mang theo thức ăn, nước uống. Những ngày lênh đênh trên thúng, ngư dân đói lả, chỉ biết hứng nước mưa uống cầm cự.

Sau nhiều ngày chống chọi với sóng lớn, đói khát, 6 ngư dân trên 2 chiếc thuyền thúng đã không trụ nổi.

“Không gì đau đớn bằng khi chứng kiến anh em bạn thuyền không trụ nổi rồi chính mình phải thả thi thể anh em xuống biển”- thuyền trưởng Bùi Văn Toàn nghẹn ngào kể.

Cả gia đình 6 người tử vong trong căn nhà mới dọn đến

Chiều 24/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra vụ 6 người được phát hiện tử vong trong căn nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

6 nạn nhân là người trong một gia đình gồm 2 người lớn, 2 người trên 12 tuổi và 2 trẻ em dưới 5 tuổi.

Sự việc được phát hiện khi một người bạn không liên lạc được với một người trong gia đình trên nên sáng nay chạy đến nhà tìm.

“Nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí, vì tối hôm trước khu vực này mất điện, cả gia đình này dùng máy phát nhưng cửa đóng kín, toàn kính xung quanh nên mới gây ra hậu quả thương tâm như trên”, lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát thông tin.

Theo người dân sống xung quanh, cả gia đình này mới dọn đến đây ở không lâu, họ thuê căn nhà này để làm salon tóc.

Tai nạn đau lòng ở Công ty Miwon, 5 người thiệt mạng

Ngày 18/7, Công ty Miwon Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thuê một đơn vị môi trường độc lập đến vệ sinh hố gas vi sinh.

Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này đã gặp sự cố và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân làm việc gần đó đã nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều sau đó đều bị ngất đi.

Lực lượng chức năng tiếp cận vị trí người gặp nạn (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ)

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 5 nạn nhân bị bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp.

5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong trong ngày. Đến ngày 21/8, người còn lại cũng tử vong. Bước đầu xác định các nạn nhân gặp nạn do ngạt khí.

Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai” lĩnh án

Bị cáo Lê Tùng Vân tại tòa

Trong 2 ngày 20-21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai". Các bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định quy trình tố tụng là đúng quy định pháp luật, khách quan. Các bị cáo có khiếu nại nhưng không có chứng cứ chứng minh.

TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên cùng các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản MXH. Những tài khoản này đăng tải các clip chứa nội dung bịa đặt, xuyên tạc gây tổn hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác...

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-rac-roi-quanh-vu-sieu-xe-ferrari-488-gap-tai-nan-khi-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-rac-roi-quanh-vu-sieu-xe-ferrari-488-gap-tai-nan-khi-i-sua-chua-a561264.html