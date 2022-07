Nóng trong tuần: Hé lộ quan hệ giữa bà Hằng và Nhâm Hoàng Khang

​​​​​​​Hé lộ quan hệ giữa bà Hằng và Nhâm Hoàng Khang; 3 vụ án, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 12 năm tù... là những tin nóng nhất tuần qua.

Hé lộ quan hệ giữa bà Hằng và Nhâm Hoàng Khang

Ngày 13/7, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nhâm Hoàng Khang

Theo cáo trạng, Khang đã phát hiện các lỗi bảo mật trên trang website sàn T-Rex của ông V.N.C.

Sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang gọi điện cho nhân viên của ông C. dọa sẽ đánh sập sàn T-Rex. Do lo sợ nên từ ngày 11/11/2020 đến 1/2/2021, phía ông C. đã chuyển cho Khang gần 292 triệu đồng.

Theo ông C., Khang còn chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Tại cơ quan điều tra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook mang tên "Đạo diễn Hoa Hạ" của bà P.T.A.P., sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty Đại Nam).

Nhâm Hoàng Khang còn khai nhận, đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang nội bộ của báo điện tử VOV.

Do bà P. xác định không bị thiệt hại và không tố cáo và báo điện tử VOV xác định danh sách 85 tài khoản người dùng không liên quan đến website của báo nên Công an TP.HCM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng và được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

Bộ Y tế có Quyền Bộ trưởng

Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và trao quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng cho bà Đào Hồng Lan

Thủ tướng đánh giá bà Đào Hồng Lan là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế phải tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm.

Thủ tướng cho biết, bà Đào Hồng Lan không được đào tạo trong ngành y tế nên các thứ trưởng Bộ Y tế phải hỗ trợ về chuyên môn để Bộ trưởng tập trung làm công tác Đảng và công tác quản lý điều hành ngành y tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc là người đứng đầu Bộ Y tế nhưng lại không phải là người trong ngành y, bà Đào Hồng Lan chia sẻ: "Tôi chỉ tiếc rằng sao trước đây tôi không đi học ngành y để bây giờ có thể tự tin nhận nhiệm vụ và có thể nhanh chóng triển khai công việc một cách nhanh nhất”.

Tân Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định: “Trách nhiệm của tôi trong thời gian tới là vô cùng nặng nề. Nhưng với sự phân công, điều động, tôi sẽ cố gắng cùng với tập thể, ban cán sự lãnh đạo Bộ Y tế để tháo gỡ dần từng công việc. Chúng ta phải xác định được lộ trình, những điểm trọng tâm, trước mắt để tháo gỡ dần những khó khăn của ngành y”.

Tuyên án vụ xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không ở TP HCM

Chiều 14/7, phiên xét xử sơ thẩm lần 2 của TAND Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Phong là tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong bị tuyên phạt 7 năm tù

HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định Phong không có giấy phép lái xe, đã dùng giấy tờ giả chở nhóm bạn đi từ đường Hồng Hà, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, không làm chủ tốc độ, đã va chạm với xe máy, làm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, một người thương tật 79%.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác... nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù; buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike ngụ quận 12, đã tử vong) số tiền 417 triệu đồng; bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhận bị thương tật vĩnh viễn 79%) tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

HĐXX cũng tuyên hủy bỏ văn bản chuyển nhượng hợp đồng căn hộ tại quận Gò Vấp giữa bà Mi (mẹ Phong) và Phong. Tiếp tục duy trì biện pháp kê biên tài sản căn hộ trên cho đến khi có quyết định khác để đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân.

3 vụ án, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 12 năm tù

Ngày 13/7, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cộng với 10 năm tù của 2 bản án trước đó buộc ông Chung chấp hành án tù 12 năm.

2 bị cáo là Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư) và Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư) trong vụ án tiếp tay cho Công ty Nhật Cường trúng thầu các gói số hóa dữ liệu của Sở KH&ĐT Hà Nội, VKS cũng có đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo này.

Tuyên bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù), bị cáo Phạm Thị Thu Hường 2 năm 8 tháng tù (án sơ thẩm 42 tháng tù), cùng về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, tòa phúc thẩm buộc bị cáo Tuyến khắc phục 3,5 tỉ đồng; bị cáo Hường khắc phục hơn 3 tỉ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên.

