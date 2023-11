Nóng trong tuần: Phát hiện bất ngờ về “bác sĩ Hà Duy Thọ” nổi tiếng trên mạng xã hội

Phát hiện bất ngờ về “bác sĩ Hà Duy Thọ” nổi tiếng trên mạng xã hội

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi khám chữa bệnh của ông Thọ và bà Thu

Ngày 14/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa thanh tra, kiểm tra, xử lý hoạt động khám chữa bệnh không phép đối với người tự xưng là “bác sĩ Hà Duy Thọ” nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận căn nhà số 671/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM), được ông Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu (vợ ông Thọ) sử dụng làm nơi hành nghề khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, ông Thọ không trình ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề.

Thanh tra Sở đã đề nghị ông Thọ và bà Thu ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có giấy phép hoạt động; ngưng ngay quảng cáo liên quan hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và chưa có hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong vụ án cưỡng đoạt tài sản

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình công bố các Quyết định và Lệnh đối với Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, ở Thái Thuỵ, Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cường thường được gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án.

Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nhưỡng có bằng tiến sĩ luật và từng đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021). Tháng 9/2018, ông Nhưỡng được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện cho tới nay.

Kê biên siêu xe, du thuyền và hàng ngàn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan (ảnh nhỏ) và một dự án của nhóm Vạn Thịnh Phát

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn pháp nhân, thâu tóm ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân.

Bà Lan chỉ đạo thân tín ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống rút tiền ngân hàng. CQĐT xác định bà Lan có hành vi phạm tội vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng, tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên hàng ngàn bất động sản tại các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, CQĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.

Diễn biến đợt mưa lũ lịch sử ở Huế

Khu vực ngập lụt ở phường Thủy Vân, TP Huế. Ảnh: Tấn Anh

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mực nước trên sông Hương tại các trạm Kim Long (TP Huế) và trên sông Bồ tại Phú Ốc đều trên báo động 3 trong đợt lụt vừa qua. Trong đó, cao nhất ở Kim Long đạt +4,34m vào tối 15/11, thống kê cho thấy, đây là mực nước lớn nhất trong 10 năm gần đây và lớn thứ 5 trong khoảng 30 năm gần đây. Các hồ chứa đã liên tục điều tiết để giảm lũ và ngập lụt hạ du.

Mưa lũ vừa qua đã làm 3 người ở Thừa Thiên – Huế chết, 2 người bị thương do sạt lở đất. khoảng 17.453 nhà dân bị ngập từ 0,3-1,0m, tập trung tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc và TP Huế.

Đến nay, đợt mưa lũ đã làm sạt lở nhiều nơi, trong đó tuyến đường ra khu du lịch Laguna (huyện Phú Lộc) bị sạt trượt mái dốc taluy dài khoảng 150m. Quốc lộ 49; đường Hồ Chí Minh bị sạt lở núi, lấp đường nên không thể lưu thông. Bờ sông Bù Lu ở huyện Phú lộc tiếp tục bị sạt lở khoảng 660m, nhiều đoạn bờ biển ở Phú Lộc bị xói lở nặng.

"Ngôn từ lạ" trong buổi giao lưu của khách Trung Quốc tại Hạ Long là do lỗi dịch thuật

Theo đại diện của đơn vị tổ chức, những ‘ngôn từ lạ’ xuất hiện trong buổi giao lưu của du khách Trung Quốc tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa qua là do lỗi dịch thuật nên gây hiểu nhầm.

Theo đó, ngày 23/10, Công ty TNHH Thương mại du lịch Cường Lâm (Công ty Cường Lâm) có văn bản gửi tới UBND tỉnh Quảng Ninh xin tổ chức chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) cho đoàn khách Trung Quốc tới Quảng Ninh.

Hội nghị hàng nghìn người Trung Quốc xuất hiện 'ngôn từ lạ' được chạy trên bảng điện tử.

Tuy nhiên, sau khi sự kiện được tổ chức tại Trung tâm hội nghị khách sạn Golf FLC thì một số từ ngữ, thông tin "lạ" được lan truyền. Cụ thể, một số đoạn clip tại sự kiện nói trên lan truyền những hình ảnh phát ngôn sai nội dung của người dẫn chương trình, thông tin về cuộc giao lưu.

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị tổ chức sự kiện đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, đơn vị tổ chức sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn người Trung Quốc cho biết "ngôn từ lạ" xuất hiện là do lỗi dịch thuật gây hiểu lầm.

Người phụ nữ sống sót sau 5 ngày đi lạc trong rừng

Chiều 17/11, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã biểu dương tổ công tác tham gia giải cứu thành công bà Y Kinh (45 tuổi, thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) bị lạc trong rừng.

Trước đó, sáng 13/11, bà Y Kinh rời khỏi nhà đi vào rừng thuộc xã Măng Bút để hái lá cây lan kim tuyến rồi không thấy trở về. Thấy vậy, gia đình và những người trong thôn xóm đã tìm kiếm nhưng không thấy.

Lực lượng chức năng đã huy động 20 người, băng rừng tìm tung tích nạn nhân

Mấy ngày sau, người nhà mới lên chính quyền trình báo vụ việc. Sau khi nắm thông tin, UBND huyện Kon Plông cử lực lượng khoảng 20 người gồm công an, quân sự huyện, xã phối hợp tìm tung tích nạn nhân.

Đến trưa 17/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Y Kinh ở cánh rừng thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, cách địa giới xã Măng Bút 10km và đưa về gia đình.

Thời điểm tìm thấy, bà Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh, sợ. Bà Y Kinh kể trong thời gian bị lạc trong rừng, để sống sót, bà đã hái rau rừng, uống nước suối và đến tối thì trèo lên cây rừng ngủ để tránh thú rừng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]