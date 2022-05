Nóng trong tuần: Lúa gạo chuyển màu đen sì, người không dám ăn, gà vịt cũng chê

Lúa gạo chuyển màu đen sì, người không dám ăn, gà vịt cũng chê; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Lúa gạo chuyển màu đen sì, người không dám ăn, gà vịt cũng chê

Lúa có màu đen, gạo không thể ăn được. Ảnh: Tiền phong

Dù đã thu hoạch lúa từ vụ mùa đông xuân, nhưng nông dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) không dám lấy gạo ăn vì lúa, gạo sau thu hoạch đổi màu đen sì.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân của hiện tượng này là do ô nhiễm từ bãi tập kết than Đông Bắc nằm phía trên nguồn nước của thôn. Cụ thể, vào tháng 3 âm lịch vừa qua, khi lúa đang gần vào vụ thu hoạch thì mưa nhiều khiến nước đen từ bãi than tràn ra, chảy vào đồng ruộng của người dân gây ngập. Lúa sắp thu hoạch, ngâm nước ô nhiễm than đã khiến hạt lúa đổi màu, gạo nấu lên nổi váng, cơm màu đục nên không ai dám ăn. Ngay cả gà, vịt thì cũng không thèm ăn thóc gạo này.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết Phòng TN&MT huyện đã trực tiếp đi kiểm tra, làm việc với đơn vị, họp dân và đã có biên bản thống nhất hỗ trợ 600.000 đồng/sào bị ảnh hưởng. Phòng cũng sẽ có biện pháp xử lý hành chính đối với vi phạm về môi trường theo đúng thẩm quyền. Về lâu dài, địa phương đã đề nghị di dời điểm tập kết than này ra khỏi đầu nguồn nước để hạn chế ô nhiễm cho bà con.

Cũng theo Phó chủ tịch xã, khu ruộng này không chỉ bị ảnh hưởng bởi bãi tập kết than Đông Bắc, mà còn chịu ảnh hưởng từ các mỏ khai thác, sản xuất đá xung quanh.

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long

Lực lượng công an khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà

Ngày 14/5, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch UBND TP Hạ Long, để điều tra, làm rõ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh lệnh khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà.

Sau khi đọc lệnh bắt và lệnh khám xét, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong và điều xe cứu hộ đến chở 4 chiếc "xế hộp" của ông Hà đi.

Tại đây, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập các tài liệu và niêm phong, tạm giữ 4 chiếc xe ô tô để phục vụ công tác điều tra liên quan đến những sai phạm khi ông Hà còn làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Đến gần 18h cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến hiện trường, đưa 4 chiếc ô tô trong nhà ông Hà rời đi.

Trước đó, khi còn đương chức, ông Phạm Hồng Hà đã có những sai phạm về đấu thầu xây dựng.

Đề nghị phong tỏa tài sản Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc mua thuốc Oseltamivir để phòng, chống dịch cúm A/H5N1, xảy ra từ năm 2006.

Trong số tám bị can, bốn người bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm ông Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính), Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính) và Phạm Thị Minh Nga (cựu kế toán trưởng Ban quản lý kế hoạch phòng chống dịch cúm A).

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội, TP.HCM đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của ông Cao Minh Quang, Dương Huy Liệu.

Đồng thời, CQĐT đã phong tỏa hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng và kê biên bốn bất động sản của vợ chồng bị can Lương Văn Hóa (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dược Cửu Long), kê biên sáu bất động sản của vợ chồng các bị can Nguyễn Thanh Tòng (cựu phó tổng giám đốc Dược Cửu Long) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng doanh nghiệp này).

Bắt tạm giam chủ khu đất "Tịnh thất Bồng Lai"

Khu đất xây dựng "Tịnh thất Bồng Lai"

Chiều 12/5, liên quan đến vụ việc ở "Tịnh thất Bồng Lai", Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Bà Cúc là chủ khu đất xây dựng nên "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can đến ngày 3/6.

Trước đó, vào ngày 4/1/2022, nhận được tin báo về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện Đức Hòa đã đến bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cúc. 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) đã bị khởi tố.

Ô tô biển số “ngũ quý 7” được trả giá gấp đôi chỉ sau 1 đêm

Anh Lò Văn Thưởng bên chiếc ô tô anh mới đăng ký lại

Ngày 11/5, anh Lò Văn Thưởng (SN 1982; ngụ bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết chiếc ô tô của anh mới bấm được biển số "VIP" 36A-777.77 đã có người gọi điện trả giá 700 triệu đồng.

Theo anh Thưởng, sau khi thông tin anh bấm trúng biển số xe “ngũ quý 7” được lan truyền, một vị khách đã gọi điện nói muốn mua lại chiếc ô tô của anh với giá 700 triệu đồng. "Người này hẹn sẽ lên xem xe. Giá đó nếu phù hợp tôi sẽ bán"- anh Thưởng chia sẻ.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 10/5, anh Thưởng mang chiếc xe ô tô cũ mua tại Hà Nội với giá 320 triệu đồng đi đăng ký sang tên đổi chủ thì may mắn bấm được biển số "VIP" 36A-777.77.

Bắt 2 Giám đốc CDC tỉnh Hà Giang và Hậu Giang

Ngày 11/5, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Lành, 2 cán bộ cấp trưởng phòng ở CDC Hậu Giang cũng bị bắt tạm giam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc CDC tỉnh Hà Giang) và một trưởng khoa, một trưởng phòng của CDC tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang

Trong một diễn biến khác, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 8 gói thầu, trị giá 12,3 tỷ đồng mua kit test của Công ty Việt Á.

