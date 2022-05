Nóng trong tuần: Kỳ tích bé gái 7 tháng tuổi được cứu sống sau khi rơi xuống biển gần 1 giờ

Chủ Nhật, ngày 01/05/2022 20:36 PM (GMT+7) Chia sẻ

Kỳ tích bé gái 7 tháng tuổi được cứu sống sau khi rơi xuống biển gần 1 giờ; Phó Vụ trưởng Vụ giám sát thị trường chứng khoán bị bắt; Bắt Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai… là những tin tức được quan tâm nhất tuần qua.

Kỳ tích bé gái 7 tháng tuổi được cứu sống sau khi rơi xuống biển gần 1 giờ

Khoảng 6h40 ngày 28/4, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai, thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn nhận được tin báo của ngư dân Hà Văn Sinh (SN 1974), chủ phương tiện mảng xốp đánh bắt ruốc cốc trên vùng biển Hạ Mai, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn về trường hợp cháu nội tên Linh Đan, 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhanh chóng đưa bé gái bị rơi xuống biển gần 1 giờ đồng hồ vào đất liền điều trị

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình tìm kiếm và đã phát hiện, cứu vớt được cháu bé đưa vào bờ để sơ cứu kịp thời. Cháu bé được vớt lên thuyền, cứu sống sau gần 1 giờ rơi xuống biển.

Đến khoảng 7h25 cùng ngày, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh trở lại và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, TP Cẩm Phả để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Phó Vụ trưởng Vụ giám sát thị trường chứng khoán bị bắt

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Cố ý làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hùng (SN 1967, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai bị bắt

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và các đối tượng liên quan về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phan Huy Anh Vũ - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Kết quả điều tra đến nay xác định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng vào năm 2010, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC; Đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; Đơn vị Thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông đồng gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.

Công an TP.HCM thông tin vụ CSGT khống chế người vi phạm

Chiều 27/4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin về vụ cán bộ Đội CSGT Bến Thành khống chế nam thanh niên ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, quận 1, TP.HCM vào ngày 26/4.

CSGT khống chế, quật ngã nam thanh niên xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, tại thời điểm xảy ra sự việc Đại uý Trần Xuân Chính - Đội CSGT Bến Thành được giao nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con và phát hiện một xe máy do nam thanh niên điều khiển cố tình không tuân thủ mà vẫn tiếp tục rẽ trái vào đường Ký Con. Đại úy Chính đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo, dừng phương tiện tại góc giao lộ Ký Con – Võ Văn Kiệt.

Tại đây, Đại uý Chính thông báo lỗi và yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm soát nhưng người này không chịu xuống xe cố tình tăng ga bỏ chạy, tông vào người Đại úy Chính. Vì thế, CSGT Bến Thành đã phải kéo và quật ngã nam thanh niên xuống đường như hình ảnh mà camera của người dân ghi lại.

Đại gia Hải Phòng bị bắt vì tổ chức gần 100 người đại náo bến xe

Hình ảnh nhóm người và phương tiện Công ty Sơn Trường trong bến xe Thượng Lý tối 10/10/2021.

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Quyết Thắng (69 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ông Thắng bị khởi tố vì có hành vi tổ chức gần 100 người và phương tiện thuộc công ty gây rối trật tự tại khu B, Bến xe Thượng Lý, số 53 đường Hùng Vương, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) 6 tháng trước. Giám đốc Công ty Sơn Trường được biết đến là 1 doanh nhân thành đạt, từng bỏ 80 tỷ tiền túi xây dựng cầu Tam Bạc tặng cho TP Hải Phòng.

Hà Nội, TP.HCM tắc cứng vì người dân đổ xô về quê nghỉ lễ

Ngày 29/4 là ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm nay, do nghỉ lễ dài ngày (từ 30/4 đến hết 3/5), nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất chật kín phương tiện tham gia giao thông vào chiều 29/4

Tại TP.HCM, nhiều người dân rời thành phố về quê nghỉ lễ, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc, bến xe, sân bay đông nghẹt.

Tại Hà Nội, từ 17h chiều 29/4, lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Nước Ngầm và Giáp Bát... và trên các tuyến đường cửa ngõ đông đúc hơn ngày thường. Các loại xe, phương tiện tham gia giao thông kín đường gây nên tình trạng ùn tắc ở hai thành phố lớn trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ.

Hiện tượng ùn tắc tiếp tục diễn ra ngày 30/4 khi nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM và các tuyến cao tốc, quốc lộ xảy ra ùn tắc khi dòng phương tiện chở người dân rời các đô thị về quê hoặc đi du lịch rất lớn.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chiều nay, từ trưa ngày 30/4/2022 và sáng ngày 01/5/2022, tình hình giao thông được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. nhân là do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển vào chiều ngày 29/4 và sáng ngày 30/4/2022.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-ky-tich-be-gai-7-thang-tuoi-duoc-cuu-song-sau-khi-roi-xuong-bi...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-ky-tich-be-gai-7-thang-tuoi-duoc-cuu-song-sau-khi-roi-xuong-bien-gan-1-gio-50202215203718192.htm