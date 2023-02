Nóng trong tuần: Hy hữu cặp vợ chồng ly hôn, đòi bắt hết cá dưới ao lên chia đôi

Hy hữu cặp vợ chồng ly hôn, đòi bắt hết cá dưới ao lên chia đôi

TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nơi diễn ra vụ án ly hôn hy hữu trên

TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa hòa giải thành công vụ án dân sự ly hôn của cặp vợ chồng chị P.T.A. và anh N.X.Đ ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà).

Theo Thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà), đây là vụ án hy hữu. Ngoài liên quan đến quyền nuôi dưỡng con, cả nguyên đơn và bị đơn yêu cầu toà phải cho bắt toàn bộ cá nuôi dưới hồ để đong đếm, phân chia nhằm đảm bảo tính công bằng.

Tuy nhiên, theo thẩm phán Hoàn, việc phân cá chỉ mang tính chất ước lượng tương đối nên việc bắt cá lên theo đề nghị của đương sự để phân chia tài sản thì rất khó. Bởi lẽ cá dưới hồ đủ loại cá rô phi, cá chép, cá trắm.., mỗi loại đều có giá khác nhau.

Sau những phân tích của thẩm phán, tại buổi hòa giải cuối cùng trước khi ra tòa, đôi bên đi đến thống nhất về số lượng cá dưới hồ, cũng như giá bán và hướng xử lý. Cụ thể, các đương sự thống nhất lượng cá dưới hồ là một tấn với giá bán là 30.000 đồng/kg. Số tài sản này sẽ được chia đôi cho hai người.

Bắt tạm giam Đặng Thị Hàn Ni, Đặng Anh Quân, Trần Văn Sỹ

3 bị can Quân, Ni và Sỹ (từ trái qua phải)

Tối 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (SN 1978, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, luật sư, nhà báo Hàn Ni) và ông Trần Văn Sỹ (SN 1957, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của 3 bị can Quân, Ni và Sỹ, thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Ông Đỗ Hữu Ca khi còn đang đương chức

Ngày 22/2, sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với ông Đỗ Hữu Ca để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến chiều 24/2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Sự thật bất ngờ về cô gái tự nhận là nữ hành khách trong vụ tài xế bị đánh ở Nha Trang

Công an phủ nhận hình ảnh cô gái nói trong clip phát tán trên mạng không phải là chị H

Liên quan đến sự việc tài xế bị đánh vì không dừng xe trên cao tốc cho nữ hành khách T.M.H. (22 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hoà) đi vệ sinh, ngày 23/2, trên TikTok, Facebook xuất hiện thông tin cho rằng nữ hành khách liên quan tới vụ việc lên tiếng trần tình.

Thông tin trên kèm theo 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái tự nhận là người gọi "mấy người anh" đánh tài xế vì không dừng xe trên cao tốc để cô đi vệ sinh.

Cô gái còn nói mọi người cần "nhìn nhận từ hai phía", "không sợ nhà xe kiện", "không sợ ai cả" và cho rằng, đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ rằng cô gái trong clip chính là nữ hành khách T.M.H nên đã bức xúc, chỉ trích.

Trước thông tin trên, tối 23/2, lãnh đạo Công an phường Phước Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, cô gái trong clip đang lan truyền trên TikTok, Facebook không phải nữ hành khách T.M.H.

Bắt tạm giam người phụ nữ vò biên bản, đòi hôn CSGT ở Thanh Hóa

Nguyễn Thị Ngân tại cơ quan công an

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Thước (Thanh Hóa) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (44 tuổi, ngụ thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 16/2, tổ công tác CSGT- Công an huyện Bá Thước gồm 6 người, do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông. Lúc này, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998, ở thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Lan. Quá trình đại uý Quý lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan.

Không được cảnh sát chấp nhận, Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới các cán bộ CSGT trong tổ công tác. Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại, người phụ nữ lại tiếp tục thách thức “lần đầu tiên trên đời tao nhớ mãi ngày hôm nay, ngày 16/2, chị phải hôn em từ giờ cho đến chết em ạ”.

