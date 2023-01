Nóng trong tuần: 2 chiến sĩ công an Bình Phước hi sinh khi làm nhiệm vụ

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang trở thành tân Phó Thủ tướng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2 từ trái qua) và Trần Lưu Quang (thứ 2 từ phải qua) vào chiều 5-1

Chiều 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó thủ tướng.

Kết quả, toàn bộ 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành thông qua Nghị quyết.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó thủ tướng.

Quốc hội trước đó cũng đã hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

9 ngày bé trai mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m

Liên quan đến cuộc giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, chiều 8-1, lực lượng cứu hộ đã vận chuyển thêm các thiết bị cần thiết như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m… đến hiện trường, chuẩn bị cho công tác nhổ trụ bê tông có bé trai bị mắc kẹt bên trong.

Đóng khung cừ ván thép

Đến 16 giờ cùng ngày, các lực lượng đã đào, chuyển đi được được 4m đất trong khung vây, gia cố được 2/5 khung chống để gia cố khung vây và đang tiến hành hàn đặt được 1/5 khung chống.

Trước đó, vào ngày 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn đi vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa.

Tại đây, Hạo Nam lọt vào trụ bê-tông có đường kính ngoài 50cm, đường kính trong 25cm.

Quá trình giải cứu bé Hạo Nam, yếu tố cản trở quá trình cứu nạn là do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, thiết bị được vận chuyển từ nơi xa đến nên lực lượng chức năng không thể chủ động được, phải thay đổi nhiều phương án cứu hộ. Đây là lý do chậm rút trụ bê-tông lên theo như dự tính trước đó.

Đến tối 4-1, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng quyết định chọn phương án đóng cọc ván thép xung quanh trụ bê tông có cháu bé, sau đó lấy đất lên đưa trụ này lên khỏi mặt đất.

6 chiến sĩ công an Bình Phước gặp nạn khi làm nhiệm vụ

Hình ảnh tại hiện trường

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ ngày 1 đến ngày 6/1, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".

Thực hiện nhiệm vụ trên, chiều 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Khi xe đi đến địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì ô tô bị tai nạn. Sự việc khiến 2 chiến sĩ Thiếu úy Ngô Quang Sang (SN1998) và Binh nhất Hồ Kiết Tường (SN 2003, chiến sỹ nghĩa vụ) tử vong, 3 chiến sĩ bị thương nặng và 1 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Đại tá Hải cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến bị lật.

Tuyên án vắng mặt với Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC. Trong đó, bị cáo Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn bị tuyên án vắng mặt.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt 14 năm tù về tội Đưa hối lộ, 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chủ tịch Công ty AIC phải lĩnh là 30 năm tù.

Bị cáo Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, Tòa cấp sơ thẩm tuyên cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ; cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ bị phạt mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ, 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt buộc bị cáo Vũ chấp hành 19 năm tù.

HDXX buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga và Công ty AIC bồi thường tổng số tiền còn lại là hơn 148 tỉ đồng. Cụ thể, HĐXX tuyên bà Nhàn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng; các bị cáo Nga, Hà và Công ty AIC bồi thường 15 tỉ đồng mỗi trường hợp.

Trung tâm đăng kiểm đưa chủ nợ không biết chữ lên làm giám đốc

Công an TP HCM đang phối hợp với Công an huyện Nhà Bè tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, trong đó có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-17D ở huyện Nhà Bè.

Quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu tại trung tâm đăng kiểm 50-17D để phục vụ điều tra

Theo điều tra bước đầu, năm 2019, Nguyễn Thanh Phong (SN 1981, ngụ quận 1) lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động bị đình trệ, dẫn đến nợ nần. Từ đó ông Phong mượn tiền của ông Hồ Hữu Tài (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D). Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa ông Tài lên làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm để trả nợ dần.

Khi bị bắt giữ, ông Tài không biết viết, đọc chữ và khai chỉ học tới lớp 3. Cũng theo ông Tài, mọi hoạt động của trung tâm đều giao lại hết cho cấp dưới, việc ký giấy xác nhận đăng kiểm cũng do Phó giám đốc phụ trách.

Từ năm 2021 đến lúc bị khám xét, Tài và Phong chỉ đạo nhân viên bỏ qua các lỗi vi phạm khi phương tiện đến kiểm định để nhận hối lộ.

