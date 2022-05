Nóng trong tuần: Hàng chục "hố tử thần" xuất hiện bất thường ở Nghệ An

Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 20:00 PM (GMT+7)

Hàng chục "hố tử thần" xuất hiện bất thường ở Nghệ An; Không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ ở Lào Cai... là những tin tức nổi bật tuần qua.

Hàng chục "hố tử thần" xuất hiện bất thường ở Nghệ An

Nhiều hộ dân ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang sống trong bất an khi trên địa bàn xuất hiện nhiều hố sụt lún sâu hàng chục mét, không nhìn thấy đáy. Nhiều gia đình không dám ngủ trong ngôi nhà đã gắn bó mấy đời nay, các giếng nước cũng cạn khô không còn nước.

Theo thống kê, tính đến ngày 27/5, trên địa bàn xã Châu Hồng có tới 299 giếng nước bị khô không có nước sinh hoạt, 24 hố sụt lún, 191 hộ gia đình bị lún nhà, nứt tường hư hỏng.

Một hố "tử thần" từng xuất hiện trên cánh đồng xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) sâu không thấy đáy.

Trước việc hố "tử thần" xuất hiện bất thường ở xã Châu Hồng, ngày 28/5, người dân nơi đây đã bức xúc kéo đến mỏ khai thác quặng trên địa bàn xã Châu Hồng yêu cầu vào trong kiểm tra đường hầm lò. Người dân nghi ngờ do khai thác quặng nên dẫn đến sụt lún đất.

Người dân đã kéo nhau đi sâu vào trong đường hầm khai thác quặng của Công ty Tân Hoàng Khang xem khai thác có đúng hay không. Lực lượng công an đã kịp có mặt nhắc nhở người dân ổn định trật tự, không gây gổ với công nhân nhà máy khai thác quặng.

Chiều 28/5, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp tiếp tục có mặt tại xã Châu Hồng kiểm tra và chỉ đạo công tác di dời dân đến nơi an toàn.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát tìm nguyên nhân.

Liên tiếp bấm được biển số xe siêu đẹp ở Bắc Ninh

Ngày 25/5, đại diện Đội Đăng ký xe, Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã trao biển kiểm soát 99A-567.89 cho chị N.T.H. (ở TP.Bắc Ninh).

Theo vị đại diện này, sáng 25/5, chị H. đến làm thủ tục đăng kí biển số cho xe ô tô hiệu Honda City sản xuất năm 2022. Sau đó, chị H. đã may mắn bấm được biển số 99A-567.89. Đây là biển số được bấm ngẫu nhiên tại trụ sở công an.

Hiện nay trên thị trường dòng xe ô tô Honda City có giá dao động từ 500 đến 600 triệu đồng, tùy phiên bản.

Chị H. và anh Nên may mắn bấm được biển số xe siêu đẹp.

Trước đó, cũng tại Bắc Ninh sáng 24/5, anh Nguyễn Văn Nên đi đăng ký ô tô tại Công an huyện Gia Bình đã bấm được biển số 99A- 555.55.

Chủ nhân chiếc ô tô có biển số ngũ quý 5 cho biết, sáng 24/5, anh đã thực hiện đăng ký xe ô tô tại Công an huyện Gia Bình. Chiếc xe đăng ký mang nhãn hiệu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022 với giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo anh Nên, sau khi bấm được biển số ngũ quý 5, đã có người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng anh nhất quyết không bán vì chiếc xe này anh mua tặng vợ.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, đây là việc bấm biển số ngẫu nhiên, không có sự sắp đặt nào cả. Từ ngày 21/5 đến nay, đã có gần 10 ô tô đăng ký tại công an huyện theo thông tư phân quyền mới.

Cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử

Ngày 27/5, một người dân địa phương khi đi qua cầu Hao Hao (thuộc xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện 3 mẹ con nhảy cầu tự tử. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã hô hoán người đi đường ứng cứu.

3 Công nhân Công ty Môi trường thị xã Nghi Sơn đã cùng người dân cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử - Ảnh người dân cung cấp

Nhiều người dân địa phương đã nhảy xuống sông cứu sống bé gái lớn. Sau đó, có 3 công nhân thuộc Công ty môi trường Nghi Sơn đã lao xuống cứu sống mẹ và bé gái nhỏ rồi đưa lên bờ.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hải Nhân, xác nhận, 3 mẹ con nhảy cầu tự tử đã được người dân địa phương cùng nhân viên Công ty môi trường Nghi Sơn cứu sống kịp thời.

Không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ ở Lào Cai

Tuần qua, người dân tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sống trong hoang mang khi ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, nhiều loại cây cối bị táp lá, héo khô bất thường, thậm chí nhiều người bị khó thở, tức ngực, có người bị nôn, ngất xỉu.

Số lượng hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại hiện nay khoảng 60 hộ với trên 60 ha hoa màu. Thiệt hại về tài sản có thể thông kê được, tuy nhiên, thứ người dân lo lắng nhất chính là sức khỏe của chính bản thân và gia đình họ.

Cây cối táp lá, chết hàng loạt một cách bất thường ở xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng). Ảnh Báo Lào Cai

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/5, ông Trần Quang Chương- Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết, đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trên địa bàn xã. Trước đây, tình trạng tương tự đã từng xảy ra một số lần, tuy nhiên ở trên diện hẹp và thiệt hại không lớn như lần này.

Nhận định nguyên nhân ban đầu, ông Chương cho rằng là do thời tiết, cứ mưa là thấy mùi lạ, nhất là mấy thôn ở giáp ranh khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Ngày 27/5, ông Vũ Đình Thủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cho hay, đơn vị này đã cử đoàn công tác đi thu thập thông tin, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ việc.

4 người trong gia đình tử vong tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

Chiều 26/5, một số cư dân sinh sống tại một toà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện sự việc 4 người trong 1 gia đình tử vong nên đã báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng gồm y tế, pháp y và cảnh sát đã đến toà chung cư trong khu đô thị này để xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng cảnh sát đến hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Ngày 27/5, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 16h ngày 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai nhận được tin báo về việc một nữ giáo viên do nhiều ngày không liên hệ được với đồng nghiệp là chị V.T.L (41 tuổi) nên đã đến nhà bạn ở tòa chung cư trên địa bàn phường Mai Động, rồi cùng Ban quản lý tòa nhà lên mở cửa căn hộ ở tầng 28.

Tại đây, các nhân chứng tá hoả phát hiện anh N.H.H (41 tuổi, chồng chị L) tử vong trong tư thế treo cổ. Chị L. cùng hai con tử vong trong 2 phòng ngủ của căn hộ.

Phát hiện hang động có dấu tích của người tiền sử ở Bắc Kạn

Thông tin từ Viện Khảo cổ học cho biết, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp khảo sát, phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong đó nổi bật là di tích hang Thẳm Un.

Qua nghiên cứu toàn bộ lòng hang Thẳm Un, Đoàn khảo sát đã phát hiện được nhiều di vật của người tiền sử. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy dấu tích của người xưa tìm thấy hầu như khắp khu vực hang.

Các nhà khảo cổ khảo sát một trong các hang động nằm ở vùng lõi vườn Quốc gia Ba Bể. Ảnh: TTXVN

Đoàn đã đào thám sát một hố nhỏ 3 m2. Trong hố đào đã phát hiện được 4 bếp lửa ở các vị trí và độ sâu khác nhau, chưa phát hiện được dấu tích mộ táng. Tổng số có hơn 700 di vật được phát hiện, trong đó phát hiện trong hố đào là hơn 600 di vật và số sưu lượm trên nền hang là hơn 100, chủ yếu là công cụ lao động bằng đá, loại hình công cụ mang đặc trưng công cụ văn hóa Bắc Sơn.

Các nhà khảo cổ cũng đã thu lượm được nhiều mảnh xương răng động vật, vỏ ốc suối và ốc núi cùng một vài hạt quả. Qua phân tích di tích xương động vật, bước đầu xác định có các loài khỉ, nhím, gà rừng, dúi, nai, lợn…

Theo PGS-TS Trình Năng Chung, Trưởng đoàn khảo sát, dựa vào nghiên cứu tổng thể các di vật, vào kết cấu và tuổi trầm tích địa tầng văn hóa, bước đầu các nhà nghiên cứu cho rằng hang Thẳm Un là một di tích cư trú của nhiều thế hệ người tiền sử.

