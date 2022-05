Vụ 4 người trong 1 gia đình tử vong: Chuyển Công an TP Hà Nội điều tra

Để tiếp tục làm rõ vụ việc, Công an TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án từ Công an quận Hoàng Mai.

Lực lượng công an đến hiện trường điều tra vụ việc vào chiều tối 26/5.

Liên quan đến vụ 4 người tử vong tại 1 căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, ngày 27/5, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

Xe cứu thương đưa các thi thể người tử vong rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 16h ngày 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai nhận được tin báo về việc một nữ giáo viên do nhiều ngày không liên hệ được với đồng nghiệp là chị V.T.L (41 tuổi) nên đã đến nhà bạn ở tòa chung cư trên địa bàn phường Mai Động, rồi cùng Ban quản lý tòa nhà lên mở cửa căn hộ ở tầng 28.

Tại đây, các nhân chứng tá hoả phát hiện anh N.H.H (41 tuổi, chồng chị L) tử vong trong tư thế treo cổ. Chị L. cùng hai con tử vong trong 2 phòng ngủ của căn hộ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

