Nóng trong tuần: Diễn biến điều tra mới nhất liên quan Vũ “Nhôm” tại Đà Nẵng

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 21:18 PM (GMT+7)

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Ông Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố, trong khi đó nhiều quan chức cũng bị khởi tố trong vụ án liên quan đến ông này; Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh làm việc với chủ xe Toyota 7 chỗ… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Diễn biến điều tra mới nhất liên quan Vũ “Nhôm” tại Đà Nẵng

Phan Văn Anh Vũ

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình có liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền 200 tỉ đồng của DAB.

Liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ, ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Trước đó, vào tối 17/4, Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014), về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, trong khi ông Văn Hữu Chiến được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh làm việc với chủ xe Toyota 7 chỗ

Tuần qua, ông Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) – tài xế đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh và đại diện chủ xe 7 chỗ đã thống nhất giải quyết vụ việc theo hướng dân sự. Chỉ cần ông Tiến trả lại hiện trạng chiếc xe như ban đầu.

Trong khi đó, phía công an vẫn sẽ hoàn hiện hồ sơ và chuyển lên Viện kiểm sát để hoàn tất vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Tiến, hướng của công an là chỉ cần chủ xe Toyota không yêu cầu truy cứu thì sẽ không giải quyết vụ việc theo hướng hình sự.

Liên quan đến vụ việc này, tuần qua, ông Tiến đã bất ngờ nhận được 10 triệu đồng do một doanh nhân ở TP.HCM “trả lương” để giúp đỡ ông trong thời gian chưa đi làm trở lại.

Trước đó, ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), sau khi va chạm với một phương tiện khác, 2 nữ sinh đi trên xe máy ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển. Bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh. Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường trước khi bị lật ngang. Ông Tiến cũng gãy 2 xương sườn.

Jackpot “nổ không phanh”

Cả 3 kỳ quay số Power 6/55 trong tuần qua đều tìm ra chủ nhân của các jackpot 2 tiền tỉ.

Cụ thể, sau khi Vietlott tìm được chủ nhân các jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 ở các kỳ quay 111 (mở thưởng hôm 17/4) và 112 (mở thưởng ngày 19/4), thì ngay kỳ quay 113 (mở thưởng tối 21/4) tiếp sau đó đã thêm một jackpot 2 có chủ. Tại kỳ quay 113 này, giải jackpot 2 có trị giá hơn 7,7 tỉ đồng trước thuế.

Như vậy, chỉ trong một tuần, jackpot 2 của Power 6/55 đã “nổ” liên tiếp ở 3 kỳ quay. Trong lịch sử Vietlott cũng chưa bao giờ xuất hiện tình huống giải đặc biệt của một sản phẩm liên tục tìm ra chủ nhân như thế này.

Cô giáo lùi xe cán chết học sinh trong sân trường

Sáng 19/4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ (Sơn La), cô giáo Nguyễn Thị Hương (SN 1979) đã bất cẩn lùi xe ô tô chèn lên 2 học sinh. Hậu quả, một học sinh tử vong tại chỗ, một học sinh bị gãy chân. Đuôi xe ô tô bị bẹp rúm khi xô vào chân tường.

Ở trên xe với cô Hương vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là thầy giáo Vì Văn Dương (SN 1979). Chiếc xe gây tai nạn là xe của anh Dương. Vào hôm xảy ra tai nạn, anh Dương đã để cho cô Hương lái xe của mình. Khi xảy ra vụ việc, lúc đầu anh Dương đã nhận tội thay cho người đồng nghiệp.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa khởi tố vụ án. Do vậy, cô giáo Hương vẫn làm việc bình thường. Được biết, cô Hương chưa có giấy phép lái xe ô tô.

Thực hư “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình

Mới đây, ông Lương Gia Long (ngụ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kể rằng kho vàng với trữ lượng “khoảng 1 tấn” do ông phát hiện tại xã Trung Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) đã bị người khác âm thầm khai quật, không trình báo chính quyền.

Chủ nhân của mỏ đá bị đồn thổi là có "kho báu”, ông Cao Đình Ngời cho biết, trước thông tin này, người dân ở khắp nơi đã ùn ùn kéo tới xem khiến việc làm ăn của ông gặp nhiều trở ngại.

Ông Bùi Văn Ban, Chủ tịch xã Trung Sơn cho biết, xã đã kết hợp với huyện xác minh làm rõ, không hề có chuyện có vàng ở khu vực đó. Vì vậy xã đã báo cáo đề nghị cơ quan chức năng xử lý người thông tin sai sự thật gây xáo trộn ở địa bàn.