Nóng trong tuần: Đi tìm sự thật vụ “công an uống nhầm ma túy tử vong”

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 20:05 PM (GMT+7)

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Xóa tư cách phó tổng cục trưởng đối với ông Bùi Văn Thành; Doanh nghiệp gửi công văn dọa truy sát cà gia đình Giám đốc VTV9 là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Xóa tư cách phó tổng cục trưởng đối với ông Bùi Văn Thành

Nguyên thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đối với Đại tá Bùi Văn Thành. Bộ Công an khẳng định các quyết định đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật… Những vi phạm của ông Thành được đánh giá là gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội.

Doanh nghiệp gửi công văn dọa truy sát cà gia đình Giám đốc VTV9

Công văn Công ty Smartland có nội dung đề cập đến việc đe dọa truy sát giám đốc, nhân viên VTV9

Ngày 15/8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) nhận được công văn của Công ty Smartland do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký về việc yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đe dọa truy sát cả gia đình giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên có liên quan đến phóng sự vì cho rằng phóng sự đưa tin sai sự thật.

Nhận thấy sự đe dọa này là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng lại ở lời đe dọa suông nên VTV Cần Thơ đề nghị giám đốc Công an TP Cần Thơ và An Giang chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Đức Tĩnh cho biết Smartland đang làm đơn khởi kiện VTV9 ra tòa vì phóng sự phản ánh được cho là không đúng sự thật.

Ông Tĩnh còn cho hay chưa làm việc với công an liên quan đến công văn có nội dung đe dọa truy sát giám đốc, nhân viên VTV9 vì "chúng tôi không làm gì sai" (!?).

Vụ 42 người trong 1 xã nhiễm HIV: Bé 18 tháng tuổi lây bệnh từ đâu?

Một trong những nạn nhân bị nhiễm HIV ở xã Kim Thượng

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, có 42/490 mẫu ở xã Kim Thượng (Tân Sơn) dương tính với HIV. Các ca nhiễm HIV ở các độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi.

Đặc biệt trường hợp bé gái 18 tháng tuổi được khẳng định lây truyền qua đường máu dù bố và mẹ bé không hề nhiễm.

Được biết, em bé có tiếp xúc 2 người nhiễm HIV giai đoạn AIDS mà chính họ cũng không biết mình mắc bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết kết quả điều tra ban đầu do tiêm chích không an toàn, tuy nhiên để khẳng định được nguy cơ lây nhiễm Sở Y tế đã mời công an vào làm việc.

Việc có tới 42 người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng (Phú Thọ) đang gây xôn xao dư luận cả nước. Song con số này chỉ chưa bằng 1/10 số người nhiễm HIV tại một xã ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Theo thống kê của Bộ Y tế, tại xã này, số người nhiễm HIV được phát hiện là 441 người, cao nhất nước.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, hiện cả nước chỉ có 123.000 người (khoảng 60% số người nhiễm HIV) đang điều trị thuốc kháng virus ARV. Khoảng 40% không điều trị, nguyên nhân chủ yếu do lo sợ bị kỳ thị.

Làm rõ thông tin “công an uống nhầm ma túy tử vong”

Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác minh khẩn thông tin liên quan đến một chiến sĩ công an "uống nhầm ma tuý, tử vong".

Ca nhựa chứa nước có ma túy khiến thiếu úy Đạt tử vong sau khi uống

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Tại hiện trường vụ bắt ma túy, cơ quan điều tra thu giữ ca nhựa mà có người nhìn thấy anh Đạt đã uống, bên trong có 500ml chất lỏng màu vàng nhạt được xác định là ma túy methamphetamine (ma túy đá). Theo nhận định, có thể đối tượng sợ bị phát hiện nên đã bỏ ma túy vào ca nhựa để phi tang.

Trước đó, theo Bộ Y tế, vào ngày 15/8/2018 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Uống nhầm ma túy, thiếu úy công an tử vong”.

Nội dung bài báo phản ánh về trường hợp tử vong của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn tin cho biết, trong quá trình truy bắt tội phạm, anh Đạt ngộ độc chất ma túy sau khi uống một cốc nước tại hiện trường.

Sau đó, Thiếu úy Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nhưng do nhân viên y tế chậm trễ cấp cứu nên anh Đạt tử vong.

Bão số 4 khiến 10 người chết, hàng loạt quốc lộ sạt lở

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị sạt lở, ngập sâu trong nước lũ

Ngày 17/8, sau khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tới thời điểm hiện tại, cơn bão số 4 đã khiến 10 người chết và 2 người mất tích. Trong đó, Nghệ An 6 người chết, Thanh Hóa 2 người chết, 1 người mất tích; Sơn La 2 người chết, 1 người mất tích.

Về thiệt hại tài sản có 33 nhà bị sập, hơn 3.400 nhà bị ngập; Hơn 17.500 gia cầm, gia súc bị cuốn trôi… Bão số 4 cũng khiến hàng chục tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông.