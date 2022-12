Nóng trong tuần: Đau lòng chuyện người đàn ông chở hơn 7 tỉ đến công ty CEO Nguyễn Thái Luyện

Đau lòng chuyện người đàn ông chở hơn 7 tỉ đến công ty CEO Nguyễn Thái Luyện

Các bị hại tham dự phiên xử ngày 15/12

Chiều 15/12, TAND TP HCM tiếp tục đối chiếu số tiền thiệt hại và yêu cầu của các bị hại trong phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Trong đó, câu chuyện của bị hại tên Đ.V.C (58 tuổi; ngụ TP Thủ Đức) - 1 trong hơn 4.000 nạn nhân, khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Trước tòa, ông C cho biết, các anh em trong gia đình ông đã đầu tư hơn 7 tỉ đồng để mua đất dự án mà công ty của Nguyễn Thái Luyện quảng cáo.

Ông C. kể sau khi cha mất, ông và vợ chồng 4 người em, 6 đứa cháu sống chung với nhau. Thấy cảnh nhà chật, người đông, mẹ ông quyết định bán căn nhà, chia tiền cho các con ra ở riêng.

Năm 2018, sau khi bị nhân viên công ty Alibaba thuyết phục, ông C mạnh dạn xuống tay, chở xe tiền hơn 7 tỉ đồng đến công ty Alibaba mua đất, được Nguyễn Thái Luyện trực tiếp đón từ cửa công ty.

Không lâu sau đó, khi nhà chưa kịp cất thì Công ty Alibaba bị khám xét, Nguyễn Thái Luyện bị bắt, còn gia đình ông thì mất trắng.

Sau khi chuyện xảy ra, gia đình ông ly tán, các anh em bỏ nhà, ly hôn tan tác.

Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị khai trừ khỏi Đảng

Nhiều cán bộ bị bắt trong vụ Việt Á

Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật.

Tại cuộc họp, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Trịnh.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khám xét Trung tâm đăng kiểm xe 50-07V ở TP.HCM

Rất đông lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Đăng Kiểm 50-07V. Ảnh: Nguyễn Tân

Chiều 16/12, nhiều Cảnh sát Cơ động, CSGT, Công an TP.HCM đã tới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) để thực hiện việc khám xét.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông N.N.S (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, 2 Phó giám đốc là ông N.H.Q và T.HT..

Việc khám xét này liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án Công an TP.HCM khởi tố 18 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (Long An) và 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Nhiều giáo viên mầm non bị nữ hiệu trưởng phân công đi tiếp khách... VIP!

Tin từ UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) ngày 17/12 cho biết, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với bà Đỗ Thị Oanh, hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan và cho thấy hàng loạt sai phạm.

Bà Đỗ Thị Oanh, hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, có hàng loạt sai phạm

Kết luận của UBND huyện Tuy Đức cho thấy, bà Oanh đã phân công giáo viên đi uống bia, rượu, tiếp khách với 6 đoàn khách "VIP" trong tỉnh, trong giờ hành chính.

Bà Oanh xác nhận có rủ giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong giờ hành chính và chỉ đi khi các đơn vị mời nhà trường tham dự. Việc bà Oanh đi uống rượu và rủ giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong giờ hành chính là vi phạm quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Tuy Đức yêu cầu bà Oanh khắc phục các sai phạm, xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm: lập chứng từ khống hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; lập hồ sơ chi tiền trông trẻ buổi trưa nhưng thực tế lại chi tiền đồng phục... Báo cáo kết quả vụ việc gửi về Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để xem xét xử lý về mặt Đảng.

Đối với các nội dung tố cáo: Hiệu trưởng thực hiện trái quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021; Hiệu trưởng gợi ý để được nhận quà tặng bằng vàng 9999 trong ngày sinh nhật; Hiệu trưởng tham gia học chính trị hè không nghiêm túc và vi phạm quy định của Đảng, đoàn xác minh sẽ chuyển đến Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân

Ông D đã "mất tích" nhiều ngày

Liên quan đến vụ ông Trần Văn D. (45 tuổi) - Phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk “mất tích” sau va chạm giao thông ngày 14/12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã tạm giữ xe ô tô của ông D để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, đêm 27/11, ông D lái xe ô tô riêng đến TP Buôn Ma Thuột để gặp gỡ bạn bè. Sau đó, ông D lái xe về thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khách trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột).

Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột có mặt làm công tác hiện trường, tạm giữ phương tiện, yêu cầu ông D đến bệnh viện để test ma túy và nồng độ cồn.

Tại bệnh viện, ông D được lấy máu để test, xác định có vi phạm nồng độ cồn. Sau đó, ông D được yêu cầu lấy mẫu nước tiểu để test ma túy thì "mất tích". Từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, ông D chưa đến công an để phối hợp làm rõ về vụ tai nạn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-au-long-chuyen-nguoi-an-ong-cho-hon-7-ti-en-cong-ty-c...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-au-long-chuyen-nguoi-an-ong-cho-hon-7-ti-en-cong-ty-ceo-nguyen-thai-luyen-a586269.html