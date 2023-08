Nóng trong tuần: Danh tính người đứng đầu nhóm “bông hồng đen” ở Hải Phòng

Danh tính người đứng đầu nhóm “bông hồng đen” ở Hải Phòng

Chiều 19/8, Công an quận Đồ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra vụ việc nhóm "bông hồng đen" cho tiền, tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Bà Đinh Thị Út (thứ 2 từ trái sang) tại buổi làm việc với lực lượng chức năng - Ảnh: Tuyên giáo quận Đồ Sơn.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, bà Đinh Thị Út (52 tuổi, trú quận Đồ Sơn), trưởng nhóm "bông hồng đen, cho hay, nhóm của mình thuộc một tổ chức phi chính phủ, được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là thông tin, tuyên truyền, tư vấn, nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm người sử dụng ma túy, các vấn đề về sức khỏe sinh sản... trong độ tuổi từ 16-24. Nhóm này đã thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn để làm văn phòng.

Trước khi được phát hiện, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 học sinh ở TP Hải Phòng mà không thông qua ban giám hiệu trường, chính quyền địa phương, phụ huynh.

Ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn cho biết, nhóm "bông hồng đen" chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định.

Hiện, UBND phường Hải Sơn đã tạm dừng hoạt động của nhóm "bông hồng đen" trên địa bàn, yêu cầu nhóm cung cấp hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định.

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh (trái) và Nguyễn Thanh Long.

Ngày 18/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản"; "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số bị can có 3 người từng là Ủy viên Trung ương Đảng gồm các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế.

Ông Long bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ; ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Còn ông Thăng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị đề nghị truy tố cùng về tội danh này còn có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ. Các bị can khác là gồm nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố.

Lý lịch nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên, bắn bị thương một công an

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vì bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trung là bị can đã bắt cóc bé trai ở khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) và yêu cầu gia đình bé trai đưa 15 tỷ đồng để chuộc con.

Nguyễn Đức Trung bị công an bắt giữ sau 10 giờ gây án

Thời điểm gây án, Trung là cán bộ đội Tham mưu Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng Trung, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bị đối tượng bắn đạn cao su trúng vào phần đùi.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 19h40 ngày 14/8, cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của chị H (SN 1987, ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng) về việc, chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu P bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, các đơn vị Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công cháu P, đưa về với gia đình an toàn.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Hãi hùng nữ lao công thẩm mỹ viện phẫu thuật căng da mặt cho khách

Nữ lao công T.T.T của thẩm mỹ viện Kangzin đang phẫu thuật căng da mặt cho khách.

Sáng 12/8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở Thẩm mỹ Kangzin (368 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Thẩm mỹ Kangzin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thẩm mỹ.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhân viên Cơ sở này là T.T.T đang thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho một khách hàng. Qua làm việc, bà T khai nhận chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở, không có bất cứ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nào.

Bên cạnh đó, cơ sở này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hơn 200 sản phẩm vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy (filler, botox), sụn mũi…

Bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tiếp tục bị truy tố

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream. Ảnh: PLO

VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, CEO Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, sau khi Công an TP.HCM có kết quả điều tra bổ sung VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng không cấu thành tội phạm.

Ngoài bà Hằng, 4 bị can khác bị truy tố gồm: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng Phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Trong 4 bị can giúp sức cho bà Hằng, thì ông Đặng Anh Quân được xác định là người đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận và tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

