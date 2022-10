Nóng trong tuần: Cơn lốc kinh hoàng cuốn bay 2 tủ vàng trong “chớp mắt”

Lốc cuốn bay 2 tủ vàng ở Quảng Trị; Kỷ luật 5 công an liên quan vụ đánh 2 thiếu niên;… là những tin tức nóng nhất tuần.

Cơn lốc kinh hoàng cuốn bay 2 tủ vàng trong “chớp mắt”

Anh Tiến, chủ tiệm vàng Phước Thịnh bật khóc khi số tài sản bị mất quá lớn. Ảnh: Cường Nguyễn.

Sáng 28/9, anh Hoàng Tiến, chủ tiệm vàng Phước Thịnh, ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, chiều 27/9, cả gia đình anh đang dọn dẹp, rào chắn cửa hàng để về nhà tránh bão thì xảy ra lốc xoáy, mất sạch tài sản.

Nghĩ lại thời điểm xảy ra lốc xoáy anh Tiến vẫn chưa hết hoảng sợ. Chỉ trong chớp mắt, cơn lốc thổi bay phần mái nhà, bay luôn 2 tủ kính có chứa vàng, trang sức bên trong lên không trung. Thấy vậy, anh Tiến dùng tay níu lại tủ vàng khiến gương bị vỡ ra, bị cứa vào tay phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo anh Tiến, sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân xung quanh đã giúp gia đình anh tìm kiếm số vàng bị lốc cuốn đi. Tuy nhiên, do trời mưa kèm theo gió mạnh, vật liệu ngổn ngang, tài sản gom lại cũng không được nhiều.

Kỷ luật 5 công an liên quan vụ đánh 2 thiếu niên

Các cán bộ thuộc Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi đánh 2 thiếu niên được camera ghi lại.

Chiều 30/9, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ chiến sĩ liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên đi xe máy.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định: Tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời.

Trước đó, lúc 15h ngày 25/9, Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo 1 người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quãng đường khoảng 30 km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (khu vực cơ sở thu mua tôm Ông Sái) thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Lúc này, 3 đồng chí Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên. Toàn bộ diễn biến vụ việc bị camera giám sát của nhà kho ghi lại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bị buộc thôi việc

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, ngày 27/9, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.

Cũng trong ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc để điều tra tội "Nhận hối lộ" đối với ông Nguyễn Quang Linh.

Nguyên nhân tử vong của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Ngày 1/10, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, sau 2 ngày liên tục thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc hôm 29/9, vẫn chưa có người liên hệ nhận diện nên cơ quan chức năng đã chôn cất các thi thể này tại Nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc.

An táng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc - Ảnh: Công an TP Phú Quốc

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của 7 nạn nhân không có dấu hiệu tội phạm, đồng thời giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau.

Trước đó vào ngày 29/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Các thi thể này được xác định đều là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy.

12 thuyền viên tử vong trên tàu đậu ngoài khơi Côn Đảo

Lực lượng chức năng chăm sóc cho 9 thuyền viên tàu WUZHOU 8 đang được điều trị

Sáng 1/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã có văn bản hoả tốc báo cáo Thủ tướng về việc thuyền viên Trung Quốc trên tàu WUZHOU 8 tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Côn Đảo phối hợp các lực lượng chức năng của Trung ương xử lý 10 thuyền viên bị tử vong trên tàu WUZHOU 8 theo quy định. Cùng đó, tiếp tục hỗ trợ điều trị 9 thuyền viên còn lại.

Đồng thời, thông báo tình hình cụ thể đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM được biết, phối hợp xử lý 12 thuyền viên Trung Quốc đã tử vong (10 trên tàu, 2 trên bờ) và hỗ trợ đưa 9 thuyền viên đang điều trị về nước khi sức khỏe đã bảo đảm.

Trước đó, trên đường đi ngang Việt Nam, thuyền trưởng WUZHOU 8 gửi điện báo có 18/21 thuyền viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó có 10 thuyền viên tử vong trên tàu.

Ngay sau đó, trực thăng cứu hộ đã ra khu vực tàu, đưa 11 thuyền viên vào bờ. Trong số đó có 1 người tử vong trước khi nhập viện và thêm 1 người tử vong trong quá trình điều trị.

Theo thông tin ban đầu, 21 thuyền viên bị ngộ độc nghi do ăn cá.

