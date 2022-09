Nóng trong tuần: Giám định ADN 28 trẻ em và người lớn tại "Tịnh Thất Bồng Lai"

Giám định ADN 28 trẻ em và người lớn tại "Tịnh Thất Bồng Lai"; Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ... là những tin nóng nhất tuần qua.

Giám định ADN 28 trẻ em và người lớn tại "Tịnh Thất Bồng Lai"

Tối 24/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi đây được Lê Tùng Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai" lúc chưa bị bắt

Để tiến hành các bước điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Giải thích việc lấy mẫu xác định ADN có liên quan gì đến việc điều tra làm rõ tin báo Lê Tùng Vân cùng một số người ở "Tịnh thất Bồng Lai" lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An cho biết thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây.

Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ

Bị can Nguyễn Thanh Hải

Ngày 20/9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, trú tại Hà Nội) - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ".

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên.

Xoá bỏ hàng loạt Tổng cục của Bộ TN-MT

Bộ Tài nguyên Môi trường hiện chỉ còn 1 Tổng cục, thay vì 5 Tổng cục như trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế cho Nghị định 36 của Chính phủ năm 2017.

Đáng lưu ý, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4/5 Tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ giữ lại 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cùng với việc xóa bỏ cấp tổng cục, nhiều đơn vị cấp cục/vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bắt tạm giam người đàn ông lùa chó Pitbull cắn hàng xóm

Chiều 22/9, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Đình Thảo (46 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào trưa 29/5, Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ tại phường Thọ Quang) nhậu cùng Trương Anh Tâm (39 tuổi) tại nhà riêng. Tình cờ biết Ngọc và ông Thảo từng xảy ra mâu thuẫn, Tâm bố trí cho 2 người này giảng hòa.

Tuy nhiên, sau đó 3 người xảy ra cãi vã dẫn tới xô xát, hậu quả ông Thảo bị thương tích ở mắt trái.

Bực tức, người đàn ông 46 tuổi về nhà lùa một con chó Pitbull và một con Becgie sang nhà cắn Ngọc bị thương ở mặt, tay và chân.

Trong vụ án này, công an cũng khởi tố Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm cùng tội danh Cố ý gây thương tích.

Bão Noru dự báo đi rất nhanh, sẵn sàng sơ tán hơn 860.000 dân

Chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

Dự báo, chiều nay (25/9) bão sẽ đổ bộ vào Philippines; sau đó tối đến đêm nay, bão sẽ vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người, trong đó các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán 93.312 hộ/368.878 người tùy theo diễn biến của bão.

