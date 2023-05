Nóng trong tuần: Đôi chân bị đốt cháy và câu hỏi chưa có lời giải

Đôi chân bị đốt cháy và câu hỏi chưa có lời giải

Hiện trường phát hiện vụ việc

Chiều tối ngày 24/5, người dân phát hiện tại một bãi đất trống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương) có một vật thể lạ màu đen. Khi đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một đôi chân giống chân người đã bị đốt cháy.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nữ giới.

Đến ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết kết quả giám định ADN xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1,55m – 1,59m, hai bàn tay có gắn móng giả.

Đến hôm nay, 28/5, Công an tỉnh Bình Dương thông báo có sự thay đổi về nhận dạng nạn nhân. Theo đó, kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết từ 8 đến 14 ngày trước khi được phát hiện (tức khoảng ngày 10/5/2023). Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Đến xóm trọ của người yêu, lẻn vào cướp iPhone 14 rồi hiếp dâm nữ sinh viên khác

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: CAND)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2003, trú ở Hạ Long, Quảng Ninh) về các hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 18/5, chị X (SN 2002, sinh viên một trường đại học) đang nằm trên giường trong phòng trọ ở tầng 5 (thuộc phường Thanh Trì) để nói chuyện điện thoại thì bất ngờ 1 đối tượng trùm áo, mũ gần kín mặt ập vào, dùng dao khống chế chị X.

Quá sợ hãi, nữ sinh viên tháo thẻ sim, mở mật khẩu và đưa chiếc điện thoại di động cho kẻ giấu mặt. Chưa dừng lại, tên cướp còn hiếp dâm nạn nhân. Trước khi bỏ đi, tên cướp này nói đã quay clip cảnh quan hệ và dọa nếu chị X báo công an thì sẽ tung lên mạng.

Từ các tài liệu thu thập, cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Mạnh Thắng (đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hải Dương).

Thắng khai nhận do từng đến chơi với bạn gái nên biết trong khu trọ có chị X. có điều kiện kinh tế khá giả, sử dụng điện thoại đắt tiền. Đến tối 18/5, khi về khu trọ, phát hiện cửa phòng chị X không khóa, Thắng đã cầm dao lên khống chế chị X và thực hiện hành vi.

Kẻ hành hạ bé gái ở Đà Lạt bị khởi tố về tội Giết người

Tuần qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Hoài Thương và Nguyễn Phúc Hồng Ân (mẹ bé C). Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, tối 20-5, bé C. (gần 3 tháng tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi. Bé phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Đáng nói là mẹ bé C là Nguyễn Phúc Hồng Ân đã khai: “Con gái bị cô gần nhà đánh cách đây một tuần”. Tuy nhiên, do thấy bé gái bị thương bất thường nên phía bệnh viện đã báo cảnh sát cùng các đơn vị liên quan. Cảnh sát đã làm việc với mẹ cháu bé và người tình là Trần Hoài Thương.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai thấy bé C. hay khóc nên vào các ngày 14 và 16/4 đã tát vào mặt, đầu bé (tuy nhiên, bác sĩ nhận định xương đùi bé C. bị gãy khoảng 1 tháng trước, cho thấy trong tháng 4 bé đã bị bạo hành).

Đến đêm 19/5, rạng sáng 20/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng Ân sử dụng.

Trưa 20/5, bực tức vì bé C. không chịu uống sữa, Thương lấy băng keo dán núm vú giả vào miệng bé. Đến khi thấy bé khó thở, Thương mới mở băng keo ra. Thấy bé nằm khóc, Thương lấy gấu bông nặng khoảng 200g ném liên tiếp vào cháu bé.

17 giờ cùng ngày, khi C. không chịu uống sữa, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé làm bé ngất đi. Lúc này Thương mới đưa bé đi cấp cứu và khai mình là hàng xóm.

Tử vong sau khi bị đánh trả bằng gậy bóng chày vì cú va chạm xe

Hình ảnh Lê Chí Đạt đánh nạn nhân Lê Minh Hoàng gục ngã (Ảnh cắt từ clip)

Đêm 21/5, ông Lê Minh Hoàng (SN 1969, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển xe ô tô trên đường Lê Duẩn thì va chạm với xe máy do Lê Chí Đạt (SN 1995, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Sau khi ngã, Đạt bật dậy ngồi trước đầu ô tô chửi mắng nên Hoàng lấy cây gậy bóng chày bằng thép đánh vào chân Đạt. Đạt giật gậy đánh trả vào đầu Hoàng hai nhát khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều lần vào cổ Hoàng rồi bỏ đi nơi khác.

Sau khi Lê Minh Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não rất nặng, nạn nhân đã tử vong sáng 23/5.

Về phần Lê Chí Đạt, sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn đến 9h30 sáng 22/5 thì đến Công an tỉnh Phú Yên đầu thú.

Nữ tiếp viên karaoke đánh chết con ruột 15 tháng tuổi trong cơn say

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội giết con ruột 15 tháng tuổi.

Nạn nhân trong vụ án này là bé N.H.G.A. (15 tháng tuổi), con trai ruột của Thảo.

Người mẹ trẻ đánh con ruột của mình trong cơn say. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo điều tra, Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng 2 con nhỏ là: N.H.G.B, (SN 2020), N.H.G.A (SN 2022) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, TX Bến Cát (Bình Dương).

Tối 16/5, Thảo đi làm về trong tình trạng đã uống bia say. Khi Thảo đang ngủ, bé A. khóc. Dỗ con không được, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi không nghe N.H.G.A không khóc nữa thì Thảo ngủ tiếp.

Đến đêm, phát hiện bé A. không còn thở, người tím tái nên Thảo nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã chết trước khi đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bên ngoài cơ thể của bé trai phát hiện có tác động của ngoại lực, bầm tụ máu bên trong ổ bụng. Chết do vỡ gan, vỡ ruột non.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Bản thân Thảo trước đó có sử dụng ma túy đá.

