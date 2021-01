Nóng trong tuần: Cầu Thăng Long thông xe sau 5 tháng sửa chữa

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nhiệt độ miền núi phía Bắc xuống âm độ C, băng tuyết phủ trắng trời; Cầu Thăng Long thông xe sau 5 tháng sửa chữa... là những tin nóng nhất tuần qua.

Cầu Thăng Long thông xe sau 5 tháng sửa chữa

Sau 5 tháng sửa chữa, cầu Thăng Long (cây cầu 2 tầng độc nhất bắc qua sông Hồng) đã thông xe vào sáng 7/1.

Việc hoàn thành việc sửa chữa, cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ với tuyến đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tạo thành trục giao thông xuyên suốt kết nối trung tâm TP đến sân bay Nội Bài và các khu vực lân cận.

Cầu Thăng Long kết nối Hà Nội với sân bay Nội Bài và tuyến đường vành đai 3

Dự án sửa chữa cầu Thăng Long lần này có tổng kinh phí 270 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư sửa chữa được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý bảo trì quốc lộ.

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng được khởi công xây dựng vào ngày 26/11/1974 và hoàn thành vào tháng 9/5/1985. Cầu vượt sông dài 1.680m, gồm 15 nhịp giàn thép, tạo thành năm liên dầm liên tục, mỗi liên có độ dài 112m/nhịp.

Cầu gồm hai tầng dùng chung cho đường sắt và đường bộ. Sau hơn 35 năm đưa vào khai thác, trải qua hai lần sửa chữa (2009 và 2013), mặt cầu Thăng Long đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông qua cây cầu này.

Miền núi phía Bắc xuống âm độ C, băng tuyết phủ trắng trời

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Suốt từ rạng sáng 8/1 đến nay (10/1), nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ giảm xuống âm độ C, trời rét buốt, băng giá xuất hiện. Dự báo, đêm nay (10/1), một đợt không khí lạnh khác được tăng cường xuống nước ta.

Lúc 6h sáng 10/1, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -2 độ C; tiếp đó là Sa Pa (Lào Cai) -0,5 độ C; Pha Đin (Điện Biên) và Đồng Văn (Hà Giang) là 1,2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 1,9 độ C... Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại trạm Hà Đông là 10 độ C. Các tỉnh miền núi phía bắc băng giá phủ trắng xóa như trời Âu, rất nhiều du khách đến đây du lịch để tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng hiện tượng thời tiết hiếm có này.

Tuyết trắng bao phủ nhiều nơi

Nhiệt độ giảm sâu, nhà cửa, cây cối, hoa màu, tường nhà tại một số vùng núi cao của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Hà Giang xuất hiện băng tuyết phủ lên trắng xoá, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, ngành chức năng của tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân chủ động các phương án phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi, hạn chết thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Cô giáo được mệnh danh "bàn tay vàng trong làng bấm biển" khi sở hữu biển xe ngũ 3

Ngày 6/1, cô L.H đang dạy học tại trường Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh được cư dân mạng mệnh danh "bàn tay vàng trong làng bấm biển" khi cô bấm được biển 38A - 333.33 tại phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Hình ảnh cô giáo bên chiếc xe biển ngũ quý 3 được lan truyền trên mạng xã hội

Một cán bộ Đội đăng ký phương tiện Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, dưới góc độ là cơ quan đăng ký xe, chúng tôi không quan niệm hay phân biệt số nào là đẹp, số nào là xấu. Cái đó tùy theo quan niệm của từng người. Việc bấm biển hoàn toàn ngẫu nhiên trên hệ thống, không hề có tình trạng cất biển hay giữ biển.

Ở Hà Tĩnh biển xe ô tô mới đến đầu 3, mà biển có 5 số giống nhau thì mới có 3 cái, nghĩa là sau 11.111 xe đăng ký thì mới xuất hiện 1 biển. Thực tế ở Hà Tĩnh, trung bình mỗi năm chỉ đăng ký 2.000 xe, như vậy phải mất từ 5 năm đến 6 năm mới có biển 5 số giống nhau.

Hội chẩn 2 ca COVID-19 diễn biến nặng, kỷ luật cán bộ "thả nhầm" ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 4/1, trước kết quả xét nghiệm của ông NVP là cán bộ hưu trí ở TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã công bố kết quả khẳng định lại của trường hợp này là âm tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, việc đàm phán mua vắc xin COVID-19 của Việt Nam với Anh đã có những bước đã thu được kết quả ban đầu, Việt Nam đã ký với đối tác để họ đảm bảo vắc-xin COVID-19 cho 15 triệu dân, khoảng 30 triệu liều, thời gian cung cấp theo lộ trình quý I, II, III và quý IV/2021. Đối tác tại Mỹ cũng bước đầu cho biết sẽ cung cấp vắc-xin theo lộ trình đến hết quý IV/20201.

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng chính Phủ về đề xuất dừng tổ chức và hạn chế các chuyến bay từ các quốc gia có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ngày 5/1, liên quan tới việc nam thanh niên cách ly chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 đã được cho về nhà, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày vì chưa thực hiện đúng quy trình.

Ngày 7/1, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị COVID-19 đã diễn ra buổi hội chẩn 2 ca bệnh có diễn biến nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

