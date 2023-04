Nóng trong tuần: Biển số xe siêu VIP được bấm ra liên tục

Biển số xe siêu VIP được bấm ra liên tục

Tuần qua, dư luận xôn xao trước thông tin một cặp vợ chồng ở xã Sông Nhạn (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bấm được 4 biển số xe máy siêu đẹp trong một ngày (gồm các biển 60B6-88889, 60B6-88886, 60B6-88888 và 60B6-88868). Hiện Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

Vợ chồng ông P. cho hay khá tâm tư vì dư luận đặt ra nhiều nghi vấn

Trao đổi với PV, ông T.T.P (32 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, chủ nhân những chiếc xe máy trên) cho biết ông chỉ mua xe, còn phần giấy tờ là do phía cửa hàng làm. Vợ chồng ông không hề bấm lấy biển số xe.

Khoảng 1 tiếng sau khi có được các biển số xe siêu VIP, ông đã bán được 1 chiếc xe, trong đó 1 chiếc được bán với giá 1,5 tỉ đồng.

Về thông tin một xe máy khác trùng biển số với 1 trong 4 chiếc xe của ông P., lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu xác định chiếc xe máy này là của một công an viên bán chuyên trách đang làm việc tại Công an xã Sông Nhạn. Người này cho biết thấy biển số đẹp nên đã gắn vào chiếc xe để chụp hình.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết một phó công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác. Lý do là vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe, chứ không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số.

Trong một vụ việc khác, mạng xã hội xuất hiện thông tin: “Ngày 8/3, tại huyện Cao lãnh (tỉnh Đồng Tháp), có bốn biển kiểm soát xe mô tô rất đẹp đã được bấm ra. Cụ thể, các biển số lần lượt là 66F1- 999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và biển 66F1-999.99”.

Dư luận đặt nhiều nghi vấn, bởi trong 4 biển số đẹp này thì có biển của Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh và người nhà của một nữ cán bộ đăng ký xe của huyện.

Ngày 2/4, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kiểm tra của đoàn công tác, bước đầu cho thấy việc bấm các biển số đẹp được thực hiện đúng quy định. Khi có kết quả cuối cùng, công an sẽ thông tin chính thức.

Nam bảo vệ bị ô tô tông tử vong sau khi khóa bánh xe đỗ sai

Ngày 29/3, gia đình tổ chức tang lễ cho anh V.T.D (SN 1997) ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Nam bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe ô tô đậu bên phải đường

Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng (SN 1984, Hà Nội) đỗ ô tô tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.

Đến khi tài xế Trọng ra và lên ô tô di chuyển thì bảo vệ D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu Trọng dừng lại xử lý theo quy định. Nhưng Trọng lái ô tô đâm vào xe máy anh D. khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào một ô tô đang dừng bên phải đường.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết quả xác minh nồng độ cồn của tài xế Trọng là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Hiện Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ vụ việc.

Bộ Công an nói về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 28/3, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có rất nhiều hành vi, diễn ra trong thời gian rất dài, liên quan đến nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Vì vậy công tác xác minh cần nhiều thời gian.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh, SN 1984) có mặt tại trụ sở Công an TP HCM cùng luật sư.

Theo ca sĩ Vy Oanh, đây là buổi làm việc với công an sau khi nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng

Tuy nhiên, phía ca sĩ Vy Oanh cho biết: “Hình này là ảnh cũ và Vy Oanh đến Công an TP.HCM để làm việc sau khi nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã triệu tập bà Oanh đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm. Theo đó, ca sĩ Vy Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Hằng..

Tuy nhiên, ca sỹ Vy Oanh cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP.HCM cung cấp thêm một số thông tin. Do đó ca sĩ Vy Oanh không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.

Người phụ nữ đi xe đạp bất ngờ khi bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Bà N. đi xe đạp bị thổi nồng độ cồn

Sáng 29/3, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại thị trấn Yên Châu (Sơn La), lực lượng CSGT huyện Yên Châu đã phát hiện bà L.T.N (SN 1976, ở Yên Châu) vi phạm ở mức nồng độ cồn 0,073 mg/l khí thở.

Đáng chú ý là lúc này bà N. đi xe đạp.

Khi được lực lượng chức năng thông báo lỗi vi phạm, bà N. tỏ ra rất bất ngờ. Bà khai nhận, gia đình làm nghề nấu rượu, trước khi bán cho khách, bà thường uống thử để kiểm tra rượu. Nghĩ rằng đi xe đạp thì không bị cấm uống rượu nên bà vẫn vô tư đạp xe ra đường.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà N. chấp hành ký biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Với hành vi này, bà N. bị lập biên bản xử phạt với mức phạt 80.000 đến 100.000 đồng.

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Tuần qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung hầu toà trong vụ án khác

Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố 13 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, với cương vị Chủ tịch UBND Hà Nội, bị can Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở Thủ đô.

Các chỉ đạo của ông Chung bị cơ quan điều tra cáo buộc "mang tính áp đặt", buộc Sở Xây dựng phải giao cấp dưới đặt hàng trực tiếp với người quen của bị can Chung là Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh.

C03 cho rằng khi trồng cây, các bị can thuộc đã thông đồng nâng khống giá, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

Bị can Mận khai chi gần 1,2 tỉ đồng cho ông Chung. Bị can Vũ Trung Kiên, cựu tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khai đã chi 2,6 tỉ đồng cho ông Chung. Tuy nhiên Cựu chủ tịch TP.Hà Nội phủ nhận các thông tin trên.

Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong 3 vụ án trước đó, ông Chung đã bị tuyên tổng cộng 12 năm tù.

