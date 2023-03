Nóng trong tuần: Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5

Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 01 ngày Ngày chiến thắng 30/4 và 01 ngày dịp Quốc tế lao động 1/5.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ cho 3 dịp lễ ở trên sẽ là 03 ngày. Tuy nhiên, năm 2023, số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 05 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hằng tuần sát nhau.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023 (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 29/4 dương lịch, ngay trước các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ngày 29/4 là thứ Bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 2/5. Trong khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3/5.

Do đó, năm 2023, người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 05 ngày liên tục, từ 29/4 đến hết 3/5.

Công an triệu tập ca sỹ Vy Oanh

Ca sỹ Vy Oanh cho rằng ông Tuấn không thể đứng ra thay mẹ mình tố giác trong trường hợp này. Ảnh: PLO

Hôm 20/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh) đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.

Ca sĩ Vy Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo giấy triệu tập, trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng PC02 để làm việc. Tuy nhiên, luật sư của Vy Oanh cho biết, nữ ca sỹ không đến theo như giấy triệu tập mà gửi văn bản khiếu nại 2 nội dung.

Một trong hai nội dung là “khiếu nại hành vi tố tụng liên quan đến giấy triệu tập của cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM về việc triệu tập để “làm việc liên quan đến đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác Bà về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (mẹ ông Tuấn)””.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng, nếu bà Phương Hằng xác định cô có hành vi như ông Tuấn tố giác thì chính bà Hằng sẽ có đơn tố giác tội phạm hoặc có ý kiến tại cơ quan điều tra. Ông Tuấn không thể thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này.

Diễn biến bất ngờ vụ "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Căn biệt phủ đẹp nhất Cà Mau xây dựng không phép gây xôn xao dư luận

Liên quan đến vụ “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau” xây dựng trái phép, ngày 21/3, tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đã có công văn phúc đáp gửi đến Sở Xây dựng tỉnh này về việc cho ý kiến xử lý đối với nội dung đơn cứu xét của chủ nhân căn “biệt phủ” là ông H.A.T.

Theo đó, văn bản nêu: Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Cà Mau thì vị trí 2 thửa đất này được quy hoạch một phần diện tích là đất ở nông thôn và đất nuôi trồng thủy sản. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Cà Mau đã được UBND tỉnh phê duyệt thì vị trí 2 thửa đất trên được cho phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, tính từ mép đường quản lộ Phụng Hiệp vào 70m...

Trước đó, tài khoản Facebook có tên Ho Tap đã đăng nhiều hình ảnh, clip về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau”. Ngay lập tức, thông tin trên đã khiến dư luận trầm trồ và không khỏi thán phục.

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì xác định “biệt phủ” trên xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chính quyền địa phương đã đề nghị tạm ngừng thi công.

Giám đốc cùng 2 thuộc cấp ở trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình bị khởi tố

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng. (ảnh: CAND)

Ngày 21/3, VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, cơ quan tố tụng khởi tố Đỗ Hồng Quân, Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết, và Nguyễn Ngọc Khuyên, Tổ trưởng Giáo viên thực hành, thuộc trung tâm này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên. Sau khi VKSND tỉnh phê chuẩn, công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của những người liên quan.

Phát hiện thêm một “Vương quốc hang động” ở Quảng Bình

Một hang động "chưa từng có dấu chân người"

Sáng 25/3, UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) vừa khảo sát vùng núi đá vôi trên huyện này và công bố phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ với cảnh quan tuyệt đẹp.

Địa điểm mà BCRA vừa công bố và ghi nhận phát hiện hệ thống hang động là tại khu vực núi đá vôi xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nằm cách khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng hơn 80km.

Theo các chuyên gia BCRA, việc phát hiện những hang động mới này mới chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình khảo sát tại xã Lâm Hóa, tại địa phương có thể còn nhiều hang động nguyên sơ chưa từng "có dấu chân người" sẽ dần được khám phá.

Như vậy, ngoài Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình còn phát hiện thêm một "Vương quốc hang động" khác với số hang động có không gian lớn, thạch nhũ đẹp tráng lệ và rất có tiềm năng để khai thác du lịch.

