Nóng trong tuần: Bệnh nhân COVID-19 số 251 tử vong do xơ gan, thêm 17 ca nhiễm nhập cảnh

Chủ Nhật, ngày 10/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Bệnh nhân COVID-19 số 251 tử vong do xơ gan, thêm 17 ca nhiễm từ nước ngoài về; Bộ GTVT đề xuất xe máy đi ban ngày cũng phải bật đèn;… là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Bệnh nhân COVID-19 số 251 tử vong do xơ gan, thêm 17 ca nhiễm nhập cảnh

Công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (ảnh minh họa)

Tối 4/5, Bộ Y tế thông tin về nguyên nhân khiến trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 251 tử vong.

Theo Bộ Y tế, về trường hợp tử vong tại Hà Nam vào rạng sáng 1/5 là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị Khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gút nặng, cứng khớp, teo cơ.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối.

Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra.

Về tình hình dịch COVID-19, trong tuần qua cả nước không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, thêm 17 ca từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng ca nhiễm đến hiện tại vẫn là 288 và 241 người đã được chữa khỏi bệnh.

Bộ GTVT đề xuất xe máy đi ban ngày cũng phải bật đèn

Đề xuất mới quy định xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn cả ban ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Giang

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Trong đó, dự luật bổ sung nhiều quy định mới, đặc biệt là quy tắc sử dụng đèn của các phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, khoản 3 Điều 27 của dự luật giao thông quy định: Trong suốt cả ngày, xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau.

Như vậy, người lái xe máy khi tham gia giao thông phải bật đèn được trang bị theo thiết kế của xe.

Đại diện Bộ GTVT cho rằng, các quy định trên được tham khảo từ Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ (Công ước 1968). Trong đó, quy định bật đèn xe máy cả ngày nhằm tăng nhận diện, giúp người điều khiển ô tô dễ dàng nhận diện các phương tiện đang lưu thông. Đặc biệt xe tải thường có những điểm mù mà người ngồi trong ô tô không phát hiện được, từ đó giảm tai nạn giao thông.

Lật thuyền 5 người chết ở Quảng Nam

Kéo lưới tìm kiếm các nạn nhân

Sáng 10/5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết 2 thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 8/5, 11 thanh niên ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi thuyền qua bên kia sông Thu Bồn, đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình (thuộc địa phận TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vui chơi.

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi quay trở về giữa sông thì chiếc thuyền bị tràn nước, lật chìm xuống sông. 6 người may mắn được mọi người cứu sống, 5 người tử nạn.

Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định 588 phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030. ẢNH TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030". Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/4/2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp; giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế; ban hành quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích.

Cụ thể, chính quyền địa phương cần hỗ trợ, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi; không kết hôn muộn và sớm sinh con; phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi; phát triển các câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn. Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em; xây dựng mô hình quản lý, phát triển kinh tế gia đình.

Miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi 42 độ

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt

Trong tuần qua, miền Bắc và miền Trung ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đầu tiên của năm 2020.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 8-10/5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5 gia tăng số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên toàn quốc, tháng 5 năm nay cũng được dự báo là nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ.

Riêng 10 ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-1,5 độ C, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-benh-nhan-covid-19-so-251-tu-vong-do-xo-gan-them-17-ca-nhiem-n...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-benh-nhan-covid-19-so-251-tu-vong-do-xo-gan-them-17-ca-nhiem-nhap-canh-5020201052029421.htm