Nóng trong tuần: Đốt phòng trọ khi thấy người yêu cũ ở với người yêu mới, đôi nam nữ thương vong

Đốt phòng trọ khi thấy người yêu cũ ở với người yêu mới, đôi nam nữ thương vong

Khoảng 3 giờ 40 phút rạng ngày 8/12, xảy ra hoả hoạn căn nhà ngăn phòng cho thuê tại địa chỉ 168 đường ĐHT02, tổ 7, KP.4, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM. Vụ cháy xảy ra tại phòng số 1 của căn nhà nêu trên, hậu quả vụ cháy làm 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thanh H (SN 2000, ngụ H.Phước Long, tỉnh Bình Phước) và nạn nhân bị thương là anh Đinh Trọng X (SN 1992, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là bạn trai mới của H), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch do bỏng toàn thân.

Hiện trường căn phòng bị cháy khiến chị H tử vong, anh X nguy kịch

Qua điều tra ban đầu, CAQ12 xác định, tối 7/12 anh Đinh Trọng X đến phòng trọ trên gặp chị H. và ở lại qua đêm. Khi cả hai đang say ngủ thì bất ngờ Trần Dương Tú (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, là người yêu cũ và cũng là người thuê căn phòng trên để ở cùng nạn nhân H từ tháng 4/2022, nhưng đã dọn đi từ ngày 5/12, bất ngờ dùng chìa khóa mở cửa vào phòng rồi tạt xăng đốt khiến chị H tử vong, anh X bỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh X chạy ra ban công bên ngoài phòng nhảy xuống đất cầu cứu thì được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, rất nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Tú nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ sau 3 giờ gây án, CAQ12 đã bắt được Tú khi y đang lẩn trốn ở khu vực cách hiện trường không xa...

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai nhận do ghen tuông, khi phát hiện chị H có người yêu mới và đuổi Tú dọn đi nơi khác sinh sống. Không kiềm chế được cơn tức giận, Tú đã lên kế hoạch trả thù tình. Nghĩ là làm, lúc 21 giờ ngày 07-12-2022, Tú về lại nhà trọ cũ thì phát hiện xe máy của H có 2 nón bảo hiểm nên Tú đem can xăng 10 lít đến và trốn trong phòng vệ sinh ở tầng 1. Đến khoảng 3 giờ 20 phút rạng ngày hôm sau, Tú đổ xăng ra thùng đựng sơn, đen lên phòng trọ của H sau đó tạt xăng và châm lửa đốt gây ra vụ án.

Cửa hàng Trang Nemo bị kiểm tra, túi, ví nhãn Gucci, Louis Vuition đều có dấu hiệu là hàng giả

Ngày 9/12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Trang Nemo tại địa chỉ 269C-269D Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM do ông N.M (sinh năm 1991) trú tại Đồng Nai làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng bày bán nhiều hàng hóa mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Fendi… nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Bước đầu, đại diện Đội QLTT số 2 nhận định, phần lớn hàng hóa được bày bán tại cửa hàng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Phá đường dây cá độ bóng đá 2000 tỉ đồng hoạt động lưu động tại nhiều tỉnh thành

Ngày 7/12, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động tại địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2000 tỉ đồng...

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công đều sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, để che giấu cơ quan Công an và tổ chức cá độ bóng đá trong mùa Wordcup 2022.

Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “đánh bạc”, sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP Vinh phát hiện từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra Word Cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là một triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Bị nhắc nhở thái độ làm việc, nhân viên hẹn người đánh hội đồng sếp

Khoảng 11h ngày 7/12, ông Diệp Trường Giang (SN 1984, quê tỉnh Trà Vinh) thấy Trần Văn Lẹ (SN 1998, quê tỉnh Đồng Tháp) không chịu làm việc nên nhắc nhở. Bực tức vì bị nhắc nhở, Lẹ đã gọi điện thoại cho vài đối tượng đến công ty của Lẹ để đánh ông Giang.

Lẹ cùng bạn tham gia đánh người quản lý

Khi vừa thấy ông Giang điều khiển xe mô tô chở vợ từ cổng công ty ra về, đối tượng Lẹ liền hô “nó kìa”, sau đó cả nhóm đuổi theo ép xe ông Giang. Lúc này, đối tượng Runh cầm mũ bảo hiểm, đối tượng Khải cầm gậy ba khúc lao vào đánh vào vùng đầu, mặt của ông Giang gây thương tích vùng đỉnh đầu và gãy xương mũi.

Ngày 10/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

