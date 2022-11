Nóng trong tuần: 1 trong 3 cô gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong

1 trong 3 cô gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong

Liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, tối 18/11, chị Đỗ Thị Định (con gái bà Đ., SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà) đã được bệnh viện trả về gia đình để lo hậu sự và tử vong tại nhà.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm các chị Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ là bà Đ.

Gia đình tổ chức hậu sự cho chị Định vào tối 18/11

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ., chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

2 người đàn ông bị 'tra tấn' dã man trên tàu cá

Tối 15/11, nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc khi xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá được cho là xảy ra ở Cà Mau.

Vụ việc được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân là T.V.T (SN 1975, trú huyện Trần Văn Thời) và L.V.B (cư trú không cố định). Các nghi phạm là Nguyễn Công Toàn (SN 1988); Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời).

Người đàn ông bị bạo hành dã man trên tàu cá giữa biển

Qua xác minh ban đầu, ngày 28/5, B đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang BKS BT 97993-TS. Đến ngày 30/5, anh T đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe biển trên.

Chiều 17/11, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản “hỏa tốc” về việc kiểm tra, xác minh thông tin ngư dân bị bạo hành dã man trên tàu cá.

Tối 17/11, bà Võ Thị Lệ (ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) cho hay, con bà là ông T.V.T. sau khi bị đánh đã được bồi thường 150 triệu đồng, còn L.V.B. do bị đánh nhẹ hơn nên số tiền bồi thường là 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên để lấy tiền trả nợ cờ bạc

Khoảng 14h chiều 14/11, một đối tượng là nam giới, bịt kín mặt, mặc áo khoác đen, đội mũ đi vào chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công. Tại đây, đối tượng đã sử dụng một vật giống súng quân dụng uy hiếp, đe doạ nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Nghi phạm được xác định là Phạm Đức Anh (SN 1989, trú xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tạm trú tại phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Đức Anh bị lực lượng công an bắt giữ vào rạng sáng 15/11 khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình.

Khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 súng ngắn bằng nhựa được Đức Anh khai dùng để đe doạ nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác. Kẻ cướp ngân hàng cũng khai nhận đã sử dụng số tiền 290 triệu đồng để chuộc xe ô tô đã cầm cố trước đó do cờ bạc.

Bắt Hưng "Tiềm" giang hồ cộm cán ở Thái Bình

Chân dung đối tượng Hưng "Tiềm". (Nguồn: CA TP Thái Bình)

Ngày 18/11, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (tức Hưng "Tiềm", trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo vị này, Hưng bị bắt giữ sau khi tấn công, hành hung một nam nạn nhân trú tại TP Thái Bình. Hưng "Tiềm" là đối tượng hình sự cộm cán, giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự.

