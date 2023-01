Nóng trong tuần: Bị phát hiện đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, người bán hàng rong nói gì?

Bị phát hiện đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, người bán hàng rong nói gì?

Liên quan clip tố 1 phụ nữ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (đường Quang Trung, TP Nha Trang) có hành vi đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán tiếp, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với bà H.T.T (SN 1942; ngụ tại phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) về hành vi vi phạm các điều, quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Hình ảnh bà T. đổ tô thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Trước đó, UBND phường Lộc Thọ đã ra quyết định xử phạt bà H.T.T về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông với mức 2,5 triệu đồng. Bà H.T.T cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán hàng rong vi phạm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Nói về hành vi của mình bà Tý cho biết, việc buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông là sai quy định. Đồng thời, bà cũng thừa nhận việc đổ nước uống lại cho khách sau uống.

Tuy nhiên, bà không thừa nhận việc đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại cho khách sau. Theo bà Tý, đó là tô cuối cùng bán cho khách nên khi khách ăn thừa bà đổ lại vào nồi để mang về.

Công an khám xét 1 phòng chuyên môn của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Lực lượng Công an khám xét tại hiện trường. Ảnh: Báo CAND

Liên quan đến những tiêu cực trong việc đăng kiểm xe cơ giới mà Công an TP.HCM đang điều tra, ngày 28/12, lực lượng của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp tại Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 37 bị can để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác; đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan.

Bước đầu CQĐT xác định, để có tiền chia cho nhân viên và làm quỹ hoạt động, giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên cho thuê phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải... của hơn 70.000 phương tiện nhằm thu lợi bất chính.

Cháy nổ kinh hoàng tiệm sửa xe máy tại Hà Nội

Hiện trường vụ cháy nổ trên đường Hoàng Công Chất

Ngày 28/12, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 27/12, nhận được tin báo cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông Thân Văn Mùi (176 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng cảnh sát và xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu gồm: T.V.T. (SN 1986), N.N.T. (SN 2000) và T.V.L. (SN 2000). Hiện 3 nạn nhân sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ cháy thiêu rụi 54m2 nhà xưởng, một số xe máy và vật tư thiết bị bị hư hỏng.

Bước đầu, anh N.V.L. (nhân viên của cửa hàng) khai nhận, cuối tháng 11/2022, 2 nhân viên khác của quán là T.V.T. và N.N.T. rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo để chơi Tết.

Có thể vào tối qua, trong khi mọi người sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu, bình gas đã phát nổ gây cháy nhà và lửa bén sang số pháo đã cuốn.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuyên án vụ Alibaba

Sau gần 3 tuần xét xử, chiều 29/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba)

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba) nhận mức án chung thân. Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) nhận tổng hình phạt 20 năm tù. Hai em của Luyện, một người bị tuyên phạt 27 năm tù, người còn lại nhận mức án 17 năm tù.

Các bị cáo khác cũng phải nhận bản án tương xứng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.548 bị hại số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và lợi thế hiểu biết, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh các dự án bất động sản “ma”. Từ đó, Luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.

“Biển người” ra đường đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Hàng nghìn người chen chúc nhau xem lễ hội Countdown 2023

Tối 31/12, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) và phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đông nghịt người chen chúc nhau xem chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2023.

Tại Hà Nội, dòng người cũng chen chúc nhau nhích từng chút một trong lễ hội Countdown 2023- Hồ Gươm. Mọi ngả đường xung quanh Hồ Gươm không còn chỗ trống. Lực lượng an ninh được bố trí khắp mọi ngả đường, để đảm bảo an ninh.

Còn tại TP.HCM, hàng nghìn người tập trung hai bên sân khấu countdown trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế đến Nguyễn Thiệp).

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM

Ngoài chương trình countdown, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn vào 00h - 00h15 cũng thu hút đông nghịt người dân và du khách đổ về chờ theo dõi.

