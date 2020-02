Nóng 24h qua: Pháp y lên tiếng vụ nữ sinh ở Huế tử vong sau khi ho, sốt kéo dài

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 20:30 PM (GMT+7)

Huấn luyện viên Park Hang Seo được giám sát y tế chặt tại Việt Nam; Pháp y lên tiếng vụ nữ sinh ở Huế tử vong sau khi ho, sốt kéo dài... là những tin nóng nhất 24h qua.

Huấn luyện viên Park Hang-seo được giám sát y tế chặt tại Việt Nam

Ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, cùng vợ là bà Choi Sang-a nhập cảnh vào Việt Nam tối 23/2 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vợ chồng ông được kiểm tra thân nhiệt và sức khỏe tại sân bay, tình trạng khỏe mạnh.

HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang khi đến sân bay Nội Bài

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã điều tra tiền sử dịch tễ của vợ chồng ông Park. Trong 15 ngày trước khi nhập cảnh, họ ở tại Seoul, không có mặt tại vùng dịch.

Sau thời gian ngắn được kiểm tra y tế, vợ chồng ông Park đã nhanh chóng lên xe ô tô, rời sân bay về khu biệt thự dành cho chuyên gia nước ngoài tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do tính chất công việc làm việc với Đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo và vợ được nhập cảnh và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội.

Vụ nữ sinh tử vong mà dư luận suy diễn nghi nhiễm Covid-19: Pháp y lên tiếng

Sau khi dư luận có những suy diễn không chính xác về thông tin nữ sinh ở Huế tử vong vì ho, sốt kéo dài, ngày 24/2, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tin Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ việc này.

Ông Nguyễn Hoài An phân tích nguyên nhân nữ sinh N. tử vong

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm phân lập virus đối với bệnh nhân này do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện âm tính với Covid-19 và các loại virus khác. Trước đó, vào ngày 22/2, xét nghiệm do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cũng cho kết quả tương tự. Hai mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm được lấy từ mũi, họng của bệnh nhân sau khi tử vong vài giờ đồng hồ, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y Thừa Thiên – Huế kết luận bệnh nhân này bị tử vong do viêm não, màng não chứ không phải do Covid-19.

Cụ bà 78 tuổi ở Huế bị sốt, ho sau khi quá cảnh tại Hàn Quốc âm tính với Covid-19

Trưa 24/2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với cụ bà T.T.G (78 tuổi, trú tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) từ Mỹ về Huế quá cảnh tại Hàn Quốc là âm tính.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, sau khi từ Mỹ về Việt Nam có quá cảnh tại sân bay Hàn Quốc, cụ bà 78 tuổi ở huyện Phong Điền bị các triệu chứng ho và sốt. Cụ bà được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền) vào ngày 22/2 và cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm Covid -19.

Sau nhận mẫu bệnh phẩm lúc 14h30 ngày 23/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành kỹ thuật xét nghiệm Real-time RT-PCR phát hiện virus Corona mới. Kết quả xét nghiệm, cụ bà 78 tuổi âm tính với Covid-19.

CSGT Quảng Ninh ghi hình, dán giấy phạt như Tây

Đội CSGT Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, sau hơn 2 tuần triển khai việc dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép, tình trạng đỗ xe không đúng quy định tại TP Hạ Long đã giảm rõ rệt. Đến nay đã có hơn 180/200 trường hợp chủ phương tiện vi phạm đến Công an TP Hạ Long nộp phạt sau khi nhận được giấy thông báo.

Sau hơn 2 tuần triển khai, tình trạng dừng đỗ trái phép giảm hẳn. Ảnh: Hữu Tuấn

Trung tá Nguyễn Văn Sang, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT TP Hạ Long cho biết, nếu như trước đây, những trường hợp dừng, đỗ sai quy định thường cố tình để xe tại chỗ rồi né tránh không làm việc, thậm chí còn lăng mạ, thách thức về nghiệp vụ kiểm soát vi phạm giao thông của lực lượng chức năng thì phương pháp ghi nhận hình ảnh và dán giấy thông báo phạt nguội giúp CSGT tiết kiệm thời gian mà không mất công cẩu kéo phương tiện về trụ sở như trước.

Đối tượng gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng đột ngột thay đổi lời khai

Sáng 24/2, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc gom 620 kg khẩu trang đã sử dụng về cất giấu tại một căn nhà thuê trên địa bàn.

Hiện trường 620 kg khẩu trang bị cơ quan chức năng phát hiện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trước đó, công an huyện Sóc Sơn phát hiện ngôi nhà cất giấu 620 kg khẩu trang đã qua sử dụng nằm ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Chủ ngôi nhà là một người phụ nữ trú tại địa bàn, nhưng ngôi nhà này đã được chủ nhà cho Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996, trú tại Tân Thành, xã Thành Công, Tx. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thuê lại.

Ban đầu, tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận nhận thu gom 620 kg khẩu trang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh khai thác, Nguyên lại thay đổi lời khai, nói rằng số khẩu trang này không phải Nguyên thu gom trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, mà mua thu gom trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện tại, số khẩu trang tại căn nhà trên đã được cơ quan chức năng đã đem đi tiêu hủy.

