Nóng 24h qua: Một đại úy công an bị bắt vì giúp Huy "nấm độc" vượt ngục

Thứ Bảy, ngày 03/08/2019 20:03 PM (GMT+7)

Bắt một đại úy công an vụ Huy "nấm độc" vượt ngục ở Bình Thuận; 4 người tử vong sau khi xe khách mất lái lao chợ ven đường;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nguyễn Viết Huy, tức Huy "nấm độc"- một trong 2 đối tượng vượt ngục đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Lê Minh Sơn, cấp bậc đại úy, công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ nhà tạm giữ Công an tỉnh Bình Thuận.Đại úy Sơn đã mang điện thoại di động vào cho các bị can đang bị tạm giữ sử dụng, trong đó có buồng giam của Huy "nấm độc" và được nhận lại "thù lao".

Trước đó, rạng sáng 30/6, hai đối tượng Nguyễn Viết Huy (33 tuổi, tự Huy "nấm độc", ngụ TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) đã cưa song sắt lỗ thông gió tại buồng giam nhà tạm giữ Công an Bình Thuận để bỏ trốn.

Đến ngày 5/7, lực lượng truy nã đã bắt được Huy "nấm độc" tại Tiền Giang. Tiếp đó rạng sáng 10/7, lực lượng truy nã tiếp tục bắt được Nguyễn Văn Nưng khi đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.

Huy "nấm độc" bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giam từ ngày 6/5 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Nưng bị bắt giam từ ngày 10/12/2017 về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bão số 3 quét qua, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa lớn

Ngập sâu các phương tiên lưu thông khó khăn qua đường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Tối và đêm qua (2/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, gió giật mạnh gây ra những thiệt hại đáng kể cho người dân.

Tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, xảy ra trận lũ quét rất lớn, cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người trong xã. Cơ quan chức năng đã cứu được 3 người đưa vào bờ, trong đó 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, vẫn còn một người bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Tại Quảng Ninh: Mưa lớn đã làm nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao. Vào rạng sáng 3/8, trên sông Ka Long (đoạn thuộc km2) đã có 1 đò chở bột mì đứt neo bị nước lũ cuốn trôi. Đội kiểm soát Biên phòng km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Tại Hải Phòng: Mưa lớn khiến khoảng 30 cây xanh bị bật gốc, chưa kể gãy cành, hư hại trong cơn bão. Một số tuyến phố ở Hải Phòng đã trở thành "sông" khiến người dân phải dùng thuyền làm phương tiện di chuyển.

Hiện trường vụ lở đá.

Tại Bắc Kạn: Thuộc địa phận Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, nhiều tảng đá lớn với khối lượng ước tính khoảng 500m3 từ núi nằm sát quốc lộ 3, bất ngờ lăn xuống lòng đường. Đá lở đã xô xuống đường, va vào xe máy của hai bà cháu đang đi trên đường là bà Trần Thị Tư (SN 1943) và cháu Trần Kim Tuấn (SN 2002), cùng trú ở thôn Tân Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. Hậu quả, bà Tư bị đất đá lấp tử vong, cháu Tuấn bị thương nặng.

Tại Hà Nội: Khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to gió giật mạnh, khiến cây xanh đổ la liệt, nhiều tuyến phố ngập, giao thông ùn tắc. Cuộc sống người dân bị đảo lộn.

4 người tử vong sau khi xe khách mất lái lao chợ ven đường

Hiện trường vụ TNGT ở huyện Chư Sê.

Vụ tai nạn xảy ra vào 6h15 sáng 3/8, khi chiếc xe ô tô 44 chỗ của nhà xe Văn Năm BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, trú ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam qua thị trấn Chư Sê, Gia Lai.

Theo lời khai của tài xế, khi ô tô đến trước cổng chợ Chư Sê bất ngờ có một người băng qua đường nên tài xế đạp phanh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe lao về phía trước mất kiểm soát. Chiếc xe lao vào một số người đi chợ ven đường Hồ Chí Minh, trước cổng chợ Chư Sê. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và một người khác bị thương.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện, số liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe ô tô BKS 19B-009.18 có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5h27'15" ngày 03/8/2019. Vị trí chiếc ô tô mất tín hiệu được xác định tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku với tốc độ 75 km/h. Tại thời điểm từ 5h27 đến 6h16, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe bị mất dữ liệu.

2 con lãnh đạo ở Hòa Bình thi trường Học viện An ninh nhân dân bị đuổi học

Trong 5 con lãnh đạo Sở được nâng điểm ở Hòa Bình vừa được công khai, có 2 thí sinh được nâng điểm nộp hồ sơ vào Học viện An ninh Nhân dân đều đã bị đuổi học

5 đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quản lý có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 lần đầu tiên "lộ diện" gồm: Bùi Văn Thắng (nguyên giám đốc Sở GTVT), Trần Văn Tiệp (Giám đốc Sở NN-PTNT), Đỗ Hải Hồ (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Anh Tuấn (Phó cục trưởng Cục Thuế), Phạm Hồng Hải (Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình).

Theo UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình, qua quá trình thẩm tra, xác minh, các cán bộ trên đều khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình. Tuy nhiên, cơ quan này xác định trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của 5 cán bộ nêu trên được sửa chữa, nâng điểm thi là vi phạm Quy chế thi, tuyển sinh và vi phạm luật hiện hành khi dùng điểm đó để vào học các trường.

Trong 5 con lãnh đạo Sở được nâng điểm ở Hòa Bình vừa được công khai, có 2 thí sinh được nâng điểm nộp hồ sơ vào Học viện An ninh Nhân dân đều đã bị đuổi học. Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, sau khi chấm phúc thẩm, 3 thí sinh Hòa Bình tiếp tục được theo học.