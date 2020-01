Nóng 24h qua: Xót xa bé gái 4 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 25 chung cư

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 20:40 PM (GMT+7)

3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Xót xa bé gái 4 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 25 chung cư;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xót xa bé gái 4 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 25 chung cư

Ngày 13/1, một lãnh đạo Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái rơi từ tầng cao chung cư trên địa bàn.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, Công an phường Khương Trung nhận được tin báo tại chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung có một cháu bé rơi từ tầng 25 xuống mái che tầng 1.

Có mặt bảo vệ hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân là một bé gái khoảng 4 tuổi, đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, tiếng gào khóc của mẹ bé gái khiến ai cũng xót xa. Chị liên tục đòi gặp con, nhìn mặt con và nói: "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì, sữa cháu vẫn còn nguyên".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất

Bộ Công an ngày 13/1 đã thông báo về 3 liệt sĩ Công an nhân dân: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bộ Công an cho biết ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, một trong ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Quyết định xử phạt lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn 35 triệu đồng

Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký về việc ra quyết định xử phạt một lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, kèm nội dung: “Thái Bình làm rất căng về nồng độ cồn, không bỏ sót một ai kể cả là người có chức vụ quyền hạn như nào, UBND tỉnh trực tiếp ra quyết định xử phạt và chắc chắn sẽ có kiểm điểm nhắc nhở trong kỳ giao ban. Rất cần sự nghiêm minh việc này trong cả nước”.

Quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, theo quyết định số 04 của UBND tỉnh Thái Bình ngày 10/1, ông Trần Văn K. (SN 1983, ở TP. Thái Bình, hiện đang công tác tại một bệnh viện ở tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô 17A -15145 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Do vậy, ông K. bị xử phạt mức phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ ô tô 7 ngày theo quy định.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình xác nhận văn bản trên là chính xác và do chính ông ký quyết định xử phạt hành chính đối với người vi phạm là ông Trần Văn K.

Công an Hà Nội khởi tố 22 đối tượng liên quan đến vụ án ở Đồng Tâm

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9/1.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTXVN

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người" gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về hành vi Chống người thi hành công vụ….

Người đàn ông ngang nhiên xách một chú khỉ con mặc kệ đàn khỉ kêu gào đuổi theo

Trên mạng xã hội vừa lan truyền clip người đàn ông chạy xe máy bắt khỉ con trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) gây phẫn nộ.

Người đàn ông ngang nhiên xách một chú khỉ con mặc kệ đàn khỉ kêu gào đuổi theo

Theo clip, người đàn ông chạy xe tay ga mang BKS 92, đi cùng một phụ nữ và các cháu nhỏ. Người này dừng xe, nhảy vào hàng cây bên đường bắt một chú khỉ con. Khi chạy ra bị đàn khỉ lớn đuổi theo, người này còn quay lại dẫm chân hù dọa, sau đó thản nhiên một tay xách chú khỉ con, một tay rồ ga chạy.

Ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận vụ việc trên xảy ra gần khu vực gần chùa Linh Ứng trên bán đảo. Hiện BQL đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh người đàn ông trên và chú khỉ con đã được thả ra hay chưa.

Ông Hải cho biết thêm, chú khỉ con trong clip là giống khỉ vàng.

“Đây là lần đầu tiên có du khách lên Sơn Trà ngang nhiên bắt khỉ. BQL và người dân rất bức xúc trước hành động này!”, ông Hải bày tỏ.

