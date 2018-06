Nóng 24h qua: Thủ tướng nói về thời hạn thuê đất ở đặc khu kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói về thời hạn thuê đất ở đặc khu kinh tế và thông tin Đài HTV đề nghị VTV cùng chia sẻ mua bản quyền World Cup 2018 là những tin “nóng” nhất ngày 7/6.

Sẽ điều chỉnh thời hạn thuê đất ở đặc khu kinh tế

Sáng 7/6, bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta rất lắng nghe ý kiến của nhân dân, ĐBQH , giới trí thức và các lão thành cách mạng, cả giới Việt kiều trong việc xây dựng Luật đặc khu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí sáng 7/6

Thủ tướng tái khẳng định, chúng ta phải tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh Luật, đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh. Nhưng sự phát triển ấy, Thủ tướng cho rằng phải là sự phát triển bền vững, đảm bảo độc lập chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước Việt Nam của chúng ta.

“Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng, lắng nghe ý kiến này chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh với chúng ta” – Thủ tướng nói.

Ông cũng thông tin việc trong khu vực, một số nước đã cho thuê đất 99 năm như Trung Quốc, Malaysia. "Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến ĐBQH theo hướng điều chỉnh thời gian thuê đất xuống, đảm bảo nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội sẽ xem xét”, Thủ tướng nói.

Đài HTV đề nghị VTV cùng chia sẻ mua bản quyền World Cup 2018

Sáng 7/6, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để đề nghị được chia sẻ với VTV về chi phí mua bản quyền truyền hình giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Văn bản mà HTV gửi VTV chủ yếu là đề nghị được cùng hợp tác, chia sẻ như những người đồng nghiệp với nhau với mục đích cao nhất là có bản quyền truyền hình World Cup 2018 phục vụ hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.

Vòng chung kết World Cup 2018 chỉ còn đúng 1 tuần nữa là chính thức khởi tranh. (Ảnh minh họa: FIFA)

“HTV vừa gửi văn bản đi vào sáng nay (7/6). Nếu VTV đồng ý thì hai bên còn phải ngồi lại với nhau thêm một bước nữa, chứ HTV không thể bình luận gì thêm vì chưa rõ các yêu cầu từ phía đối tác Infront Sports & Media (đơn vị phân phối bản quyền World Cup 2018 ở châu Á - PV) cũng như nội dung đàm phán giữa VTV và đối tác”, nguồn tin từ HTV nói với PV.

Trước đó, vào ngày 29/5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam song VTV vẫn chưa nhận được phản hồi nào, do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá. Hiện, Infront Sports & Media đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, do đó, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa thể ngã ngũ.

Quân nhân tử vong sau khi va chạm với xe cảnh sát giao thông

Ngày 7/6, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 21h40 đêm 6/6, tại Km 83 thuộc QL18, đoạn cạnh nhà thờ phường Trưng Vương, TP. Uông Bí đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy khiến một nam quân nhân tử vong.

Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước khi xảy ra vụ việc, xe ô tô BKS 14A - 013.19 thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 do Trung úy Bùi Đức Trọng (SN 1991) điều khiển hướng Uông Bí - Đông Triều đang trong quá trình đi làm nhiệm vụ.

Khi đến vị trí trên xe ô tô của trung úy Trọng bất ngờ va chạm với xe ô tô BKS 14A -181.12 do anh Đoàn Văn Thái (SN 1971), trú tại phường Phương Nam (TP. Uông Bí) điều khiển cùng chiều và xe máy BKS 17B-506.01 do anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1971), trú tại Minh Thành, thị xã Quảng Yên, là quân nhân Sư đoàn 395 điều khiển hướng Đông Triều - Uông Bí.

Vụ va chạm liên hoàn khiến xe CSGT văng lên vỉa hè trước một cửa hàng bán gas, đầu xe bị vỡ và chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Riêng anh Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông BÍ.

Sau khi đi uống bia, nam thanh niên đưa cô gái vào nhà nghỉ cưỡng hiếp

Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Phú Khánh (SN 1982, ở huyện Đông Anh) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm. Khánh là nghi phạm cưỡng hiếp chị Thúy (SN 1990, tên nạn nhân đã thay đổi) tại một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh hôm 30/5.

Lợi dụng cô gái say rượu, Khánh đưa tới nhà nghỉ xâm hại. (Ảnh minh họa)

Trước đó, theo điều tra ban đầu, vào tối 30/5, chị Thuý cùng bạn gái tên Dung (đã đổi tên, SN 1996) đi uống bia tại xã Uy Nỗ. Tại đây, chị Thúy và bạn gặp Khánh cùng với một số người bạn đang ăn uống nên đã nhập mâm.

Khoảng 22h30 cùng ngày, thấy chị Thúy say rượu Khánh đã lấy xe máy chở chị Thúy tới nhà nghỉ M.H tại thị trấn Đông Anh và thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị Thúy. Bị bạn rượu xâm hại, chị Thúy đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nghi phạm giết, hiếp nữ sinh điện ảnh trong phòng trọ từng đi giảng dạy

Ngày 7/6, ông Hoàng Văn Thắng – Giám đốc ITPlus cho biết: "Nguyễn Anh Tú mới chỉ thử việc tại học viện được khoảng 2 tháng, đến ngày 30/5 thì chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng được công việc, chỉ lên lớp 1 buổi/tuần".

Trang facebook được cho là của nghi phạm.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Anh Tú học ngành thiết kế đồ họa tại đại học FPT. Sau đó, Tú làm giảng viên tự do tại nhiều công ty về thiết kế. Trước thời điểm gây án, Nguyễn Anh Tú là thỉnh giảng thử việc tại Học viện ITPlus.

Trong quá trình công tác tại đây, Tú không có biểu hiện bất thường, được mọi người đánh giá là nhiệt tình thân thiện. Sau khi Tú nghỉ việc được 4 ngày thì xảy ra vụ án. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, phòng trọ của nghi phạm nồng nặc mùi rượu.

Trước đó, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện nữ sinh trường sân khấu điện ảnh Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, ở Ba Đình, TP.Hà Nội) bị sát hại khi đi tìm phòng trọ. Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).