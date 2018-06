Thanh niên người đầy máu nằm đè người tình trong nhà nghỉ

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 16:13 PM (GMT+7)

Nữ bác sĩ khai sau khi tỉnh lại thì phát hiện người yêu cũ nằm trên người mình với vết cắt ngang cổ nên báo với nhân viên khách sạn để đưa người này đi cấp cứu.

Ngày 7-6, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT đã lấy lời khai ban đầu của chị P.T.N.D. (SN 1993, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra nghi vấn nữ bác sĩ này bị người yêu cũ sát hại không thành rồi dùng dao tự tử. D. hiện là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Hiện trường vụ nữ bác sĩ nghi bị người yêu cũ sát hại rồi tự tử nhưng không thành. Ảnh: K.Vân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 6-6, sau khi hay tin chị D. sắp có chồng nên anh Dương Thái T. (SN 1993, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) gọi điện thoại hẹn gặp người yêu cũ này tại khách sạn A.L (thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Khi cả 2 gặp nhau, T. tỏ ra trách móc D. sao nỡ bỏ mình đi lấy chồng. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, khi đọc được tin nhắn từ người chồng sắp cưới của D. thì T. ghen tức rồi dùng gối ôm chắn ngang mặt làm người yêu ngất xỉu.

D. không rõ vì sao khi tỉnh lại thì phát hiện T. nằm đè trên người mình. Trên vùng cổ T. có vết cắt sâu khoảng 3 cm và có nhiều máu nên chạy báo cho nhân viên khách sạn phụ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

"Hiện tại, T. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể lấy lời khai của thanh niên này được. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện ở hiện trường có 1 cây dao dính máu. Theo nhận định ban đầu thì có thể do T. ghen tuông nên dẫn đến chuyện định giết người yêu rồi tự sát nhưng không thành. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều do chị D. khai nhận và cần được điều tra làm rõ thêm"- thiếu tướng Tư cho biết thêm.