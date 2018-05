Nóng 24h qua: Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng cả vườn cần sa tại nhà

Cựu sinh viên trồng cần sa, truyền đạo thánh Đức Chúa trời tại nhà và thông tin cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng là những tin “nóng” nhất ngày 3/5.

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà

Ngày 2/5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát hiện Đỗ Xuân Hiếu, (29 tuổi), trú ở số 17/347 phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cầm đầu một tụ điểm tổ chức hoạt động truyền đạo trái phép và trồng cây cần sa tại nhà.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đỗ Xuân Hiếu

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ tại tầng hai của căn nhà và ngoài vườn nhà đối tượng 859 cây thảo mộc nghi là cần sa, các dụng cụ hút cần sa và nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra qua kiểm tra căn phòng bên cạnh nhà Hiếu ở, phát hiện 1 phòng “giảng đạo” và “xưng tội” với hàng chục cuốn kinh thánh và nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”...

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu đã cúi đầu khai nhận: Ngoài việc sử dụng trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, Hiếu còn tham gia “Hội thánh của Đức Chúa trời”.

Thành lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng

Ngày 3/5, ông Châu Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên về trường hợp vợ chồng ông H.V.M và bà N.T.Y.N (ngụ ở ấp Cây Sộp, xã Kế Thành) kết thông gia với gia đình của ông S.V và bà T.T.S (ngụ ấp An Phú, thị trấn Kế Sách). Còn cô dâu tên là H.T.Y.Ng (SN 6/12/2005) và chú rể S.N.Q (SN 1998).

Hình “cưới” của chú rể và cô dâu nhí ở Sóc Trăng

“Do sự việc xảy ra ở hai địa phương khác nhau nên chúng tôi có phối hợp với các cán bộ tư pháp của thị trấn Kế Sách để thực hiện vận động. Tuy nhiên, cán bộ xã đến nhà bà N. 2 – 3 lần nhưng không có ai ở nhà”, ông Ngữ nói.

Ông Ngữ cho biết thêm, sáng ngày 2/5, gia đình của bà N. đã tổ chức tiệc. Tuy nhiên, địa phương chưa xác định đó là lễ đính hôn hay lễ cưới. “Sắp tới tôi sẽ thành lập đoàn xuống kiểm tra và xác minh xem chính xác như thế nào. Ở đây có nhiều trường hợp, ví dụ lấy danh nghĩa tổ chức lễ đính hôn nhưng thực chất là chung sống như vợ chồng là vi phạm pháp luật, hoặc là kết hôn thì cũng sai luật. Tuỳ theo tính chất cụ thể thế nào mà chúng tôi có hướng xử lí, vì theo luật nếu là trường hợp đính hôn thì sẽ khó giải quyết được”, ông Ngữ thông tin.

Trộm đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long ra thông báo truy tìm Lê Thanh Phong (tên thường gọi Ní, 38 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vì đã có hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với 2 chiến sĩ Công an TP Vĩnh Long trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 19/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn ấp Vĩnh Hòa (xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long), 2 cán bộ của Đội Cảnh sát trật tự và Cơ động Công an TP Vĩnh Long gồm Trung tá Nguyễn Văn Bé Nhỏ và Thượng úy Trương Hoài Phúc Yên, phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản nên liền vây bắt.

Lúc này, đối tượng đã manh động dùng dao thủ sẵn trong người đâm trọng thương 2 chiến sĩ nói trên. Qua xác minh, người có liên quan đến vụ việc trên là Lê Thanh Phong, hiện đã bỏ trốn.

Tài xế lùi xe làm chết người khai đi đường ngược chiều để... chặn xe vợ

Chiều ngày 2/5, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: “Qua đấu tranh khai thác, bước đầu tài xế Đoàn Đình Sơn (trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) khai nhận lý do điều khiển xe đi vào đường ngược chiều là để chặn xe vợ. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng Sơn đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bà Lưu tử vong trên đường đi cấp cứu

Sơn đã điều khiển ô tô bán tải BKS 37C-104.42 đi vào làn đường ngược chiều trên đường Quang Trung để chặn xe vợ lại. Sau đó, Sơn xuống xe tiếp tục cãi nhau với vợ, rồi mới trở lại lùi xe bỏ đi. Trong lúc lùi xe, do thiếu quan sát, Sơn đã gây ra TNGT làm 1 người đi xe đạp tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Sơn. Kết quả trong hơi thở của tài xế có nồng độ cồn. Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của tài xế, Công an TP Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Đoàn Đình Sơn.

Cô gái thuê nhà lôi kéo nhiều người vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Chiều 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra nơi thuê ở trọ của bà Phan Thị Sương (25 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và phát hiện người này đang truyền đạo trái phép.

Chị Sương với chiếc khăn voan và các lài liệu

Kiểm tra phòng trọ bà Sương (ở xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và một số vật dụng liên quan đến sinh hoạt, truyền đạo, khăn voan. Đồng thời, có nhiều phong bì có ghi “lễ vật cảm tạ”, “phiếu phụng sự quỹ”...Trong danh sách thành viên tham gia sinh hoạt với bà Sương là học sinh, sinh viên một số trường Đại học, Cao đẳng.

Bà Sương lên huyện Nghĩa Đàn thuê phòng trọ để thu mua, kinh doanh phế liệu nhưng thực chất nhằm mục đích lôi kéo bà con nhân dân miền núi nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức, tham gia về “Hội Thánh Đức Chúa Trời"...Trong phòng trọ của chị Sương, cơ quan chức năng thu giữ phong bì "lễ vật cảm tạ" và "phiếu phụng sự quỹ" chưa ghi tên.