Nóng 24h qua: Sông Tô Lịch có chuyển biến mới sau 3 tuần đặt “bảo bối” của Nhật Bản  

Thứ Sáu, ngày 07/06/2019 20:05 PM (GMT+7)

Sông Tô Lịch có chuyển biến mới sau 3 tuần đặt “bảo bối” của Nhật Bản và những thông tin mới xung quanh việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức khi vừa nhậm chức là những tin nóng nhất ngày 7/6.

Sông Tô Lịch có chuyển biến mới sau 3 tuần đặt “bảo bối” của Nhật Bản

Ngày 7/6, đại diện công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cho hay, 4 chiếc máy sục khí đặt dưới lòng sông ở khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn hoạt động ổn định.

Vị này cho hay, công nghệ Nano - Bioreactor cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mùi hôi giảm đáng kể và các chỉ số về độ dày bùn giảm khớp với chỉ số dự kiến trước lúc đặt máy.

Lượng bùn sông Tô Lịch đang giảm đáng kể từ khi đặt máy sục khí Nano của Nhật Bản

Theo kết quả kiểm tra độ dày của bùn từ ngày 16/5 đến ngày 31/5 (2 tuần kể từ khi đặt máy), tại điểm B cách khu vực cống Hoàng Quốc Việt 50 m, độ dày bùn giảm từ 91,3 cm xuống 72 cm. Tại điểm C cách 110 m, độ dày giảm từ 96,7 cm xuống còn 76 cm. Tại điểm D cách 210 m, độ dày bùn giảm từ 87,7 cm xuống còn 79 cm.

“Đó là kết quả kiểm tra trong thời gian 2 tuần, còn thời điểm hiện tại đã được khoảng 3 tuần thì có thể kết quả còn tốt hơn nữa”, đại diện JVE cho hay.

Đại diện JVE cũng cho hay, hiện tại độ dày của bùn giảm là kết quả nổi bật nhất, mùi của nước sông cũng giảm đáng kể dựa trên các chỉ số nồng độ NH3 và H2S giảm, còn các chỉ số khác phải chờ đánh giá trong thời gian sau 2 tháng.

Vũ "nhôm" không được giảm án

Chiều 7-6, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ gây thất thoát hơn 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) đối với 18/26 bị cáo kháng cáo của vụ án.

Sau gần hai tuần xét xử và nghị án, tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết về đơn kêu oan của Vũ "nhôm", kháng cáo xin xem xét lại bồi thường của cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo khác.

HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của Vũ "nhôm"

Khi được đưa vào phòng xử, Vũ chắp hai tay quay xuống dưới cúi đầu chào người thân. Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến không đủ sức khỏe để đứng nghe tuyên án, sau đó được bộ phận chăm sóc y tế chăm sóc tại phòng riêng và phải nghe tuyên án tại đó.

Kết quả: HĐXX phúc thẩm đã sửa một phần bản án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm phạt ông Bình chung thân về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái. Bà Xuyến 30 năm tù về hai tội này.

HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của Vũ "nhôm", phạt 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tòa cho nhiều bị cáo khác được giảm án, nhiều bị cáo khác được hưởng án treo.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Sáng nay (7/6), bên hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao đổi với báo chí một số thông tin về vụ án sản xuất, mua bán xăng dầu giả có liên quan đến đại gia Trịnh Sướng (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng Sóc Trăng) vừa bị công an triệt phá.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, vụ việc do công an địa phương tiến hành. Do xăng dầu là một mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh tế kĩ thuật khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ công an phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đưa ra được kết luận. Việc làm giả xăng dầu, làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là hết sức phức tạp vì ảnh hưởng nguồn cung năng lượng.

"Làm giả xăng dầu rất nguy hiểm. Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ô tô đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề khác, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu" - Đại tướng Tô Lâm nói.

Theo người đứng đầu ngành công an, những kiểu làm ăn phi pháp dạng này rất phức tạp nên cần tiếp tục điều tra, làm rõ. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hiện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ án làm xăng giả này.

Bí thư quận 1 tiết lộ về 3 lá đơn của ông Đoàn Ngọc Hải

Theo bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1, TP HCM thì lá đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn là lá đơn thứ 3 về việc công tác của ông Đoàn Ngọc Hải.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều nay 7/6, bà Yến cho biết sau khi rút đơn từ chức lần thứ nhất, ông Đoàn Ngọc Hải hứa sẽ nhận bất cứ việc gì được phân công nhưng khi được phân công nhiệm vụ mới thì ông Hải lại đặt vấn đề là nhiệm vụ này không phù hợp.

ĐB Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH TP HCM - Ảnh: Quochoi.vn

"Trong sự việc của anh Hải, đó là khi anh Hải làm đơn xin từ chức lần đầu (từ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1), Thành uỷ đã đề nghị Quận 1 phải làm rõ những vấn đề anh ấy nêu trong đơn. Nhưng khi chúng tôi làm việc, rà soát thì thấy vấn đề không có những ý như anh Hải đề cập. Tới khi Thành uỷ quyết định cho anh ấy nghỉ như nguyện vọng thì anh Hải lại có đơn rút đơn xin nghỉ. Đây là lá đơn thứ hai. Còn tính tới lần từ chức thứ 2 này thì anh ấy đã có tất cả 3 lá đơn về việc công tác.

Trong lá đơn thứ 2, lá đơn rút đơn xin từ chức, anh Hải có nói anh thấy bản thân còn sức khoẻ, còn tuổi để cống hiến và anh Hải chấp nhận làm bất cứ việc gì khó khăn vất vả nhất. Anh ấy cũng cam kết sẽ nhận bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Căn cứ nguyện vọng của anh Hải, Thành uỷ chấp nhận đơn xin rút đơn từ chức này. Quá trình làm việc sau đó, tất nhiên anh Hải vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng anh cũng đã cam kết sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì vậy mà tới khi Thành uỷ thông qua chủ trương điều động anh đi làm nhiệm vụ tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn thì anh ấy lại nói là nhiệm vụ đó không hợp", bà Yến chia sẻ.

9 con trâu chết cùng lúc trên núi Vua Ngự

Ngày 7/6, ông Hoàng Văn Ty, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đàn trâu bị sét đánh chết.

9 con trâu bị sét đánh chết khi đang nằm trong vũng nước ở đỉnh đồi (Ảnh: Tiền Phong)

Cụ thể, ngày 5/6, gia đình ông Hoàng Văn Cu (trú tại thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn) thả đàn trâu gồm 11 con trên đồi ven núi Vua Ngự thuộc thôn Làng Hăng. Đến trưa cùng ngày, sau khi ăn no cỏ, đàn trâu vào vũng nước trên đỉnh đồi ngâm mình.

“Đến khoảng 13h30 phút, trời bắt đầu nổi cơn mưa giông, sau đó một luồng sét đánh xuống khiến 9 con trâu chết tại chỗ. Hai con trâu còn lại đi trên bờ cách xa vũng nước đã bỏ chạy mất. Sau vụ việc, gia đình ông Cu ước tính thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng”, ông Ty nói.

Theo ông Ty, đàn trâu 9 con bị chết đa số là trâu trưởng thành, chỉ có 1 con nghé con. Sau vụ việc, chính quyền xã xuống gia đình ông Cu thăm hỏi, xin ý kiến huyện về việc hỗ trợ cho gia đình ông Cu.

“Trước đây tại địa bàn xã sét cũng từng đánh trúng làm chết trâu của người dân. Tuy nhiên, đây vụ việc sét đánh chết nhiều trâu nhất”, ông Ty nói.