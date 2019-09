Nóng 24h qua: Sau livestream trấn an khách hàng, Phó TGĐ đối ngoại của Alibaba đến trụ sở công an làm việc

Giám đốc đối ngoại Alibaba đến trụ sở công an làm việc; Cô gái lao thẳng xe máy vào xe buýt sau tiếng tri hô “cướp, cướp”… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Giám đốc đối ngoại Alibaba đến trụ sở công an làm việc

8h45 sáng nay, 20/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm việc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập bà Như đến làm việc vào lúc 8 giờ 30 ngày 20/9. Động thái này của các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan.

Trước đó, chỉ ngay sau khi Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, sáng 19/9 trên trang địa ốc Alibaba, đơn vị này đã có buổi livestream trấn an khách hàng.

Trong clip, bà Như cho biết, trong trường hợp rủi ro cao nhất là Công ty Địa ốc Alibaba không đủ tiếng nói để nói lên sự chính đáng của mình thì khách hàng cũng yên tâm vì công ty còn 600ha đất và sẽ trả lại tiền đầy đủ cho khách hàng.

Bà Như đang đến trụ sở Công an TP.HCM

Trong một diễn biến khác, chiều 20/9, cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng khác đã đến phong tỏa và khám xét một chi nhánh của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Đường số 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Công an TP.HCM cũng đã khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp trên đường Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Địa điểm này bị tình nghi có chứa thêm nhiều tài liệu, hồ sơ, hợp đồng của công ty Alibaba nói chung và các công ty có liên quan nói riêng.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng. Hiện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng còn ông Nguyễn Thái Luyện bị công an bắt trong trường hợp bắt người khẩn cấp. Công an TP HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.

Cô gái lao thẳng xe máy vào xe buýt sau tiếng tri hô “cướp, cướp”

Trưa 20/9, cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường D2 hướng về Lê Văn Việt với tốc độ nhanh. Khi đến gần chung cư C7 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) thì mất kiểm soát lao vào xe buýt đang đậu bên đường.

Sau tiếng tri hô “cướp, cướp”, người dân thấy cô gái chạy xe máy mất kiểm soát lao vào xe buýt đậu bên đường

Cú va chạm khủng khiếp khiến cô gái văng xuống đường, bất động. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhiều nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc cô gái vừa chạy xe máy tốc độ nhanh vừa hô hoán “cướp, cướp” sau đó lao vào xe buýt. “Không biết cô ấy có phải là nạn nhân của vụ cướp hay không nhưng sau khi xảy ra tai nạn, trên tai cô ấy chỉ còn một chiếc bông tai”, một nhân chứng cho biết.

Sau vụ việc, Công an quận 9 có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời sẽ trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Máy bay Hàn Quốc bất ngờ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất với vết móp lớn

0h06 ngày 19/9, chiếc máy bay Hàn Quốc phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong tình trạng phần mũi có một vết móp lớn. Chuyến bay này mang số hiệu TW123 của hãng hàng không T’way, đang trên hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến TP.HCM. Máy bay khai thác là Boeing 737.

Chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: Vietnam Air Spotters

Trước đó, trong quá trình hạ cánh, cơ trưởng đã nghe thấy tiếng động lớn từ mũi máy bay và báo cáo sự việc tới Đài kiểm soát không lưu. Nhận được tin, sân bay Tân Sơn Nhất đã cho triển khai trợ giúp theo tình huống khẩn nguy đến các lực lượng liên quan.

Tuy nhiên, sau đó máy bay đã hạ cánh thành công tại đường băng 25R/07L và tự đi vào sân đỗ mà không cần phải trợ giúp. Kết quả kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh cho thấy, mũi máy bay có một vết móp lớn. Trước sự việc này hãng T’way đã cho máy bay gặp nạn nằm lại Tân Sơn Nhất để khắc phục sự cố.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, chiếc máy bay trên đã va chạm phải một loài chim ăn đêm, hoặc flycam đang chụp ảnh thành phố từ trên cao.

Truy tìm người tung tin "hàng nghìn con rắn hổ mang" bò ra khu dân cư

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Nga Liên (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook nói về việc ở thôn 2, xã Nga Liên xuất hiện từ 1.000 đến 5.000 con rắn hổ mang bò ra ngoài đường, vào nhà dân là thông tin sai sự thật. Đơn vị đang yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ người tung tin này gây hoang mang dư luận.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận, cách đây gần nửa tháng, gia đình nhà ông Nguyễn Đình Khôi (60 tuổi, ở thôn 2) nuôi rắn hổ mang đẻ và xuất trứng đi tiêu thụ. Song còn một số trứng ung bỏ ra ngoài khoảng 100 quả thì có nở ra rắn con. Sau đó rắn con bò ra ngoài khu vực dân cư khoảng mấy chục con, số còn lại được hộ gia đình bắt lại. Người dân xung quanh thấy rắn cũng đã đập chết. Sự việc này cũng đã được Hạt kiểm lâm về cùng với xã kiểm tra lập biên bản, xử phạt hành chính và phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh cho nhân dân được biết.

"Số rắn nở ra từ trứng ung đã được đập chết, không có chuyện có 1.000 đến 5.000 con rắn bò ra ngoài, tiền đâu mà họ nuôi đến mức nhiều như vậy. Chúng tôi đang truy tìm người tung tin sai sự thật", ông Bình cho biết.