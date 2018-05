Nóng 24h qua: Nữ tỷ phú tiết lộ lý do may mắn trúng giải Vietlott “khủng”

Nữ tỷ phú tiết lộ lý do may mắn trúng giải Vietlott “khủng”

Mới đây, Vietlott chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao thưởng hơn 43 tỉ đồng cho nữ tí phú trúng giải Mega 6/45 tại kỳ quay 277 (mở thưởng tối 29/4).

Bà E. nhận giải jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 43 tỉ đồng.

Nữ tỉ phú Power 6/45 có tên viết tắt là P.T.V.E, hộ khẩu tại tỉnh Hậu Giang. Sau khi biết tấm vé của mình trúng giải, bà E. đã mang vé tới chi nhánh Vietlott tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm thủ tục lĩnh thưởng. Để bảo mật danh tính, bà E. yêu cầu được đeo mặt nạ khi nhận giải.

Bà E. cho biết, bà đã mua tổng cộng 4 tấm vé Vietlott dự thưởng kỳ quay 277 của Mega 6/45 chỉ trước 10 phút so với giờ hệ thống xổ số điện toán của Vietlott “chốt sổ”, trong đó tớ vé thứ 4 chỉ được bà mua thêm sau khi phát hiện còn 10.000 đồng trong túi và đây cũng chính là vé trúng jackpot.

Ban Chấp hành TƯ Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ mới

Trong ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) khoá XII, thôi giữ chức Ủy viên UBKTTƯ và Chủ nhiệm UBKTTƯ khoá XII.

Ông Trần Cẩm Tú (trái) thay ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ khoá XII, giữ chức Chủ nhiệm UBKTTƯ; bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên, giữ chức Uỷ viên UBKTTƯ khoá XII.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch huyện rồi Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ. Ông là Ủy viên Trung ương khoá XI, XII; Ủy viên Trung ương dự khuyết khoá X.

Bên cạnh đó, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cử tri nêu giá đất Thủ Thiêm “chênh” khủng khiếp với đại biểu Quốc hội

Ngày 9/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2 (TP.HCM), tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri quận 2.

Nổi bật trong buổi tiếp xúc là vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) mà bà con đã khiếu nại cả chục năm qua. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 2 mang theo một tấm bản đồ được cho là bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm và gay gắt chất vấn các ĐBQH về việc thu hồi đất.

Cử tri Lê Thị Bạch Tuyết bày tỏ bức xúc với đại biểu quốc hội: “Nhà nước đền cho tôi 18 triệu/m2. Không biết giao cho công ty Sala bao nhiêu nhưng họ bán lại 350 triệu/m2. Như vậy ép dân quá!”.

Bà Tuyết cũng cho biết, khi bà khiếu nại thì UBND Q.2 đề nghị bà kiện ra tòa. Bức xúc, bà Tuyết đã kiện UBND TP.HCM không ban hành quyết định thu hồi đất của gia đình bà mà chỉ căn cứ quyết định chỉ đạo nội bộ của UBND TP. Sau đó, bà đã miệt mài đến tòa mỗi khi có giấy báo nhưng tới nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Hai vợ chồng chết thảm sau tai nạn kinh hoàng giữ 2 xe container

Khoảng 3h sáng 9/5, tại số 543 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An), 2 xe container BKS 15C - 252.49 do anh Lê Thế Anh, sinh năm 1984 ở Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển và xe container BKS 15C - 18495 do anh Lê Văn Thủy ở Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình điều khiển đi cùng chiều đã va chạm với nhau.

Vụ tai nạn khiến 2 xe container bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ va chạm tạo một tiếng nổ lớn, lửa nhanh chóng bốc lên bao trùm cả 2 xe. Ngay sau đó, cả 2 xe bốc cháy ngùn ngụt, biến dạng hoàn toàn.

Do bị mắc kẹt trong cabin nên anh Thủy và vợ tử vong, 1 tài xế may mắn thoát được ra ngoài nhưng bị thương nặng.