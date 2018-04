Nóng 24h qua: Người trúng giải 67 tỷ đồng có hành động “lạ” khi nhận giải

Người trúng giải jackpot 2 trị giá gần 67 tỉ đồng trùm kín cả phần đầu khi lên nhận giải và thông tin tạm giữ 3 thanh niên tấn công cảnh sát trong đêm là những tin “nóng” nhất ngày 26/4.

Nữ tỉ phú Vietlott trùm kín đầu khi giải thưởng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott vừa trao thưởng giải jackpot 2 trị giá gần 67 tỉ đồng cho nữ khách hàng may mắn trúng thưởng tại kỳ quay 111 của sản phẩm Power 6/55. Theo yêu cầu bảo mật của khách hàng, Vietlott chỉ công bố tên viết tắt của người này là X. Ngoài ra, bà X. cũng đeo một chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt và mặc chiếc áo khoác có nón che kín cả phần đầu.

Bà X. đeo mặt nạ và che kín đầu khi nhận giải.

Được biết, lễ trao giải cho bà X. đã diễn ra tại chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu của Vietlott. Sau khi nộp gần 6,7 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân theo quy định, bà X. đã thực nhận hơn 60 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Tạm giữ 3 thanh niên tấn công cảnh sát trong đêm

Ngày 26/4, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đơn vị này đang tạm giữ ba thanh niên đã có hành vi tấn công gây thương tích 2 chiến sĩ cảnh sát trật tự.Hiện chiến sĩ CSGT Ngô Văn Hiếu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phước với chẩn đoán chấn thương vùng đầu, mặt, tay chân.

Theo tài liệu, vào đêm 25/4, Thượng úy CSTT Đoàn Hữu Long cùng Tổ tuần tra 6 người làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trên địa bàn TP Phan Thiết.

Hình ảnh nhóm thanh niên xô xát với cảnh sát trong đêm

Khoảng 21 giờ, phát hiện một người đàn ông đi mô tô 86L2-7535 trên đường Hùng Vương không đội nón bảo hiểm nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Do người này không xuất trình được giấy tờ nên Thượng úy Long phân công chiến sĩ CSGT Ngô Văn Hiếu điều khiển xe vi phạm chở người này về trụ sở giải quyết.Tuy nhiên đi được một đoạn, người đàn ông này bất ngờ nhảy xuống xe và tuyên bố “cho luôn chiếc xe”.

Sau đó, khi tới đường Tuyên Quang, xuất hiện một người đi xe máy chở người đàn ông vi phạm lúc nãy chặn đầu xe chiến sĩ CSGT Ngô Văn Hiếu rồi gây gổ. Thượng úy Long dừng xe đến can ngăn thì bị hai người (một nam, một nữ) ôm chặt để người đàn ông vi phạm lao vào hành hung, đánh.

2 mẹ con tử vong trong tiệm cầm đồ ở Bình Dương do ngạt khí CO

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa đã có báo nhanh gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh về kết quả điều tra ban đầu vụ 2 mẹ con tử vong tại cửa hàng điện thoại di động Toàn Cầu thuộc tổ 3, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

2 nạn nhân tử vong là chị Trịnh Thị Bắc (sinh năm 1991) và con gái là Cao Thị Tường Vi (sinh năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Riêng anh Cao Hữu Hà (chồng chị Bắc) bị hôn mê sâu.Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu: Các nạn nhân bị chết và hôn mê sâu là do ngạt khí CO.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, năm 2015, anh Hà, chị Bắc thuê ki-ốt của ông Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1964) để ở và kinh doanh điện thoại.Ngày 24/4/2018, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một người dân đã báo cho ông Trịnh Văn Hường (sinh năm 1966, thường trú tại xã Thới Hòa, Bến Cát là cha của chị Bắc) biết thông tin.

Sau nhiều lần điện thoại cho chị Hà và anh Bắc không nghe máy, chiều 24/4, ông Hường đến cửa hàng điện thoại Toàn Cầu và cùng người dân xung quanh cạy cửa, phát hiện vợ chồng anh Hà, chị Bắc cùng con gái đang nằm bất động trên nệm trong phòng ngủ; chị Bắc và cháu Vi đã chết; anh Hà còn thở nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Loại bỏ bánh hình dạng "của quý" khỏi Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ

Sáng 26/4, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ, cho biết: "Sáng nay, Ban Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ đã xuống kiểm tra và yêu cầu gian hàng che hình treo quảng cáo và không được bán loại bánh hình bộ phận sinh dục nam. Lúc họ mở gian hàng thì không đăng ký loại bánh này và họ bán tự phát".

Cùng ngày, khi phóng viên đến gian hàng V.L.F thì một nhân viên cho biết, ban tổ chức đã yêu cầu ngưng bán loại bánh này dù đã pha bột sẵn chuẩn bị bán. Theo người này, loại bánh "nhạy cảm" trên ăn như bánh hot dog.

Bánh hình bộ phận sinh dục nam bán trong lễ hội vào ngày 25-4. Ảnh: Sang Anh

Trước đó, ngày 25/4, khi Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 7 được khai mạc thì nhiều du khách đi tham quan tại đây đều ngỡ ngàng khi tại gian hàng V.L.F có dán các tấm quảng cáo và bán về loại bánh hình dạng "của quý". Sau đó, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh những chiếc bánh "nhạy cảm" này.

Nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình vì loại bánh này không phải bánh dân gian của Nam bộ nhưng tại sao lại được bày bán trong lễ hội có khoảng 100 loại bánh dân gian.

Cấm nhiều tuyến đường ở TP.HCM để bắn pháo hoa

Sở GTVT TP.HCM cho biết để phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) đơn vị sẽ cấm một số tuyến đường ở trung tâm và khu vực lân cận.

Để phục vụ bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật, TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm

Từ 20h ngày 30/4 đến 4h ngày 1/5 sẽ cấm tất cả các loại xe 2 bánh lưu thông trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) theo cả hai hướng lưu thông để phục vụ bắn pháo hoa ở đầu hầm Thủ Thiêm.

Cũng trong sáng 30/4, sẽ cấm lưu thông trên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Khánh Dư, quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận để phục vụ tổ chức giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 42.