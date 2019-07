Nóng 24h qua: Một quân nhân bị phạt 17 triệu đồng vì không chịu đo nồng độ cồn

Sự thật thông tin xe cứu hỏa không có nước khi chữa cháy chợ ở Đắk Lắk; Một quân nhân bị phạt 17 triệu đồng vì không chịu đo nồng độ cồn… là những tin tức nóng nhất ngày 17/7.

Giông lốc kinh hoàng ở Đồng Tháp, 1 người thiệt mạng

Ngày 17/7, hơn 100 chiến sĩ của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) được huy động tham gia khắc phục hậu quả sau trận giông lốc kinh hoàng vào chiếu tối 16/7 trên địa bàn biên giới huyện Hồng Ngự.

Theo đó, giông lốc kèm theo mưa lớn và sấm sét đã làm tốc mái, hư hại hơn 100 căn nhà của người dân ở huyện biên giới. Đặc biệt, cơn mưa giông đã khiến 1 người tử vong do sét đánh trúng trong lúc đang chăn vịt trên cánh đồng xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự).

Mái tôn nhà của người dân bị gió cuốn đi, vướng vào đường dây điện

Thống kê của ngành chức năng địa phương, giông lốc đã làm sập, tốc mái 116 căn (trong đó 34 căn tốc mái hoàn toàn), 3 căn nhà bị sập; ước tính thiệt hại lên đến nhiều tỉ đồng. Hiện, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại tài sản của người dân.

Đi tìm sự thật thông tin xe cứu hỏa không có nước gây xôn xao mạng xã hội

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một luồng thông tin về việc xe cứu hoả của lực lượng Công an Đắk Lắk đến hiện trường chữa cháy chợ trung tâm huyện Ea Kar mà không chở theo nước, thậm chí cả một tờ báo đưa hẳn thông tin này lên gây xôn xao dư luận…

Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, PV đã quay lại hiện trường để tìm sự thật và được ông Nguyễn Anh Tưởng (một trong những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy) cho biết, khi ngọn lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội thì chỉ ít phút sau, lực lượng cứu hoả đã có mặt tại hiện trường. Ban đầu chỉ có một xe chữa cháy, sau đó ít phút cũng đã có hàng chục xe chữa cháy khác đến ứng cứu.

Hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy cũng đã thầm cảm ơn lực lượng cứu hoả đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy. Vì vào thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, hầu hết người dân đang chìm vào giấc ngủ.

Nhờ khống chế được ngọn lửa kịp thời, hàng trăm căn nhà của người dân nằm sát hiện trường vụ cháy đã không bị thiệt hại

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Ea Kar cũng đã có mặt để giúp người dân sống xung quanh đưa đồ đạc ra ngoài, bảo vệ an ninh tại khu vực để tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng hôi của.

“Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đã phải căng mình suốt hơn 2 giờ đồng hồ để dập lửa, cứu đồ đạc, hàng hoá cho người dân. Đến cả ngụm nước cũng không kịp uống. Ấy vậy mà có người lại bảo xe cứu hoả không mang theo nước đến hiện trường khiến vụ cháy thiệt hai lớn. Bản thân tôi cảm thấy buồn khi người ta lại nói về chúng tôi như vậy”, Đại tá Kính buồn bã nói.

Cố thủ trong xe khi bị đo nồng độ cồn, một quân nhân bị phạt 17 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc người tham gia giao thông cố thủ trong ô tô khi bị kiểm tra nồng độ cồn xảy ra hôm 15/7 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, công an TP Pleiku cho biết, người vi phạm là ông Nguyễn Văn Hoà, quân nhân công tác tại Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng. Người này đã đến trình diện cơ quan để xử lý vụ việc. Cơ quan công an đã xử lý giữ GPLX của tài xế Hoà 5 tháng và phạt hành chính 17 triệu đồng.

Trước đó, tối 15/7, tổ CSGT phối hợp với CSTT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, TP Pleiku đã phát hiện chiếc xe ô tô BKS 81A - 131.15 điều khiển đến phía trước tổ tuần tra thì tấp vào lề đường có dấu hiệu bất thường. Khi CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện đo nồng độ cồn thì chủ phương tiện không hợp tác. Sau nhiều giờ kiên quyết không hợp tác, tổ tuần tra báo cáo với lãnh đạo công an TP Pleiku điều xe, cẩu xe vi phạm về trụ sở để làm việc.

Sau khi xe cẩu tới, tài xế phương tiện mới mở cửa để ra ngoài. Tại đây, tài xế này liên tục lấy lý do gọi điện thoại bỏ đi. Lực lượng chức năng tiếp tục giữ tài xế lại hiện trường đồng thời yêu cầu tài xế chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng tài xế này kiên quyết không chấp hành và nói “Chấp hành hay không thì tui cũng sai rồi”.

Qua kiểm tra phương tiện để lập biên bản tạm giữ hành chính xe ô tô, cơ quan công an TP Pleiku phát hiện trên xe có tấm thẻ in màu đỏ có dòng chữ Bộ Quốc phòng; ảnh quân nhân quân hàm thượng uý Quân Đội nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hoà, PTCKT. Qua xác minh nhanh của cơ quan công an, chiếc ô tô trên do ông Hoà là chủ sở hữu.

Một cơ quan có số lượng lãnh đạo gấp đôi nhân viên

Chiều 17/7, nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận, xem xét hồ sơ về Đề án sắp xếp lại nhân sự ở Ban dân tộc tỉnh, do cơ quan trực thuộc UBND tỉnh này hiện có số lượng lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên.

Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế

Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế có tổng cộng 15 cán bộ và nhân viên, trong đó, 10 người giữ các vị trí lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên; trong khi, chỉ có 5 nhân viên. Trong số những lãnh đạo này của Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế còn có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trước tình trạng “sếp” cơ quan đông hơn nhân viên, Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế đã lập đề án sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo theo hướng giảm các đầu mối phòng, ban; giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án được thông qua, tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của Ban sẽ được rút xuống còn tương đương 50/50.

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn ngang sở, trực thuộc UBND tỉnh; với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.