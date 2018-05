Nóng 24h qua: Bí mật chiếc điện thoại quay clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

Công an tìm người tung clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng lên mạng xã hội

Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho hay, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hồng (46 tuổi) chủ cơ sở trẻ Mẹ Mười (quận Thanh Khê) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác.

Theo đại tá Hải, clip được một bảo mẫu từng làm việc trong cơ sở Mẹ Mười quay lại vào tháng tháng 4/2018 nhưng đến tháng 5/2018 mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác định được người tung clip lên mạng xã hội. Bởi trước đó, chiếc điện thoại quay cảnh bà Hồng bạo hành trẻ em đã được bán đi bán lại nhiều lần, qua nhiều đời chủ nên việc xác định người đăng tải clip lên mạng xã hội là rất khó.

Cơ quan công an đang tìm người tung clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng lên mạng để phục vụ điều tra. Ảnh Người đưa tin.

Đại tá Hải cho biết thêm, việc tìm người tung clip lên mạng xã hội là việc mà trong quá trình điều tra phải xác minh để làm rõ những hành vi sai phạm của bà Hồng, chứ không phải là tìm người phát tán clip để xử lý.

Trước đó, ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh 2 người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục đổ thức ăn vào miệng.

Khi bé trai này khóc, người phụ nữ quăng chiếc khăn phủ lên mặt bé và đánh liên tục vào mặt. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ có hành vi bạo lực với trẻ em được xác định là bà Đinh Thị Hồng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc rút giấy phép, đóng cửa nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười.

Hàng loạt cán bộ đường sắt bị đình chỉ vì để xảy ra tai nạn tàu liên tiếp

Ngày 29/5, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị này đã họp và quyết định đình chỉ những cán bộ liên quan tới 5 vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong những ngày vừa qua.

Cụ thể, liên quan vụ 2 tàu hàng đâm nhau ở Ga Núi Thành, VNR đã đình chỉ công tác với Trưởng Ga Núi Thành (Quảng Nam) thuộc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình; Công ty quản lý Ga Núi Thành đã đình chỉ công tác với Cung trưởng cung chắn.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rạng sáng 24/5. Ảnh TP.

Với vụ tàu hàng lật 2 toa ở Yên Xuân (Nghệ An): Giám đốc Chi nhánh Toa xe Vinh – thuộc Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã kiểm điểm và nhận mọi trách nhiệm về vụ tai nạn và sẽ tự chịu mọi chi phí liên quan tới khắc phụ hậu quả, sửa chữa toa xe hư hỏng.

Với vụ tai nạn tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai đã bị đình chỉ công tác. Đồng thời, hai người gác chắn tại nút giao đường sắt nơi xảy ra tai nạn đã bị cơ quan điều tra Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

Chỉ tính từ ngày 24/5 tới nay, đường sắt đã xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn nghiêm trọng. Các vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 11 người bị thương, nhiều toa xe, đầu máy, đường ray bị hư hỏng nặng... Tới nay, tốc độ chạy tàu trên tuyến Bắc – Nam vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường.

Nam sinh bị đánh đập dã man chỉ vì không giặt quần áo cho bạn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 3 nam sinh đánh đập bạn dã man ngay trong ký túc xá trường học ở Nghệ An khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại ký túc xá Trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Nam sinh bị đánh là Đ.X.H. (học sinh lớp 9C).

Nam sinh bị các bạn cùng phòng đánh vì không giặt đồ cho bạn. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 29/5, ggười thân của nam sinh bị đánh thông tin, lý do nam sinh trên bị các bạn đánh đập dã man là vì 3 người bạn đã nhờ giặt đồ giúp nhưng nam sinh trên không giặt.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Đức Dục - Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp xác nhận với báo chí, đoạn clip nói trên xảy ra tại ký túc xá của trường.

Theo thầy Dục, 3 người hành hung bạn là C.T, B.T.A. và một nam sinh khác. Trong đó T. và T.A. là nam sinh học cùng lớp, ở cùng phòng với H.

Sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 5/2018. Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía gia đình, đến ngày 14/5 nhà trường đã mời các nam sinh liên quan trong video lên làm bản tường trình. Trong khi giữa các bên đã cố gắng giải quyết, để ổn định tinh thần và việc học của các em thì đến ngày 28/5 clip lại được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hiện, phía gia đình nam sinh H. tiếp tục làm đơn gửi Trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp cùng các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ sự việc và giải quyết thoả đáng.

Ba người phụ nữ tấn công, giằng lại xe SH từ tay tên trộm

Mới đây, trên một số trang mạng facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tên trộm bịt mặt lấy một chiếc xe máy để trước tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Viết Xuân, quận Hà Đông, TP. Hà Nội nhưng bị nhóm 3 phụ nữ chống trả, giành lại xe.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, tên trộm bịt mặt, đội mũ tiến tới tiệm cắt tóc mở khóa trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH. Tuy nhiên, tên trộm đang loay hoay lùi xe xuống đường để tẩu thoát thì 2 phụ nữ lao ra giằng xe lại, một phụ nữ cầm ghế nhựa ném về phía tên trộm.

Nhóm phụ nữ chống trả, giằng lại xe từ tên trộm xe SH ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội. Nhiều người đánh giá hành động của nhóm phụ nữ là dũng cảm, mưu trí khi vừa giằng xe nhưng thấy tên trộm chống trả thì bỏ chạy. Tuy nhiên, một số thì cho rằng, nhóm phụ nữ đã mạo hiểm khi cố chống trả tên trộm.

Ngày 29/5, chị Yến (nhân viên của tiệm cắt tóc) cho biết, vụ trộm trong clip xảy ra vào 19h30 ngày 28/5. Thời điểm trên, tiệm cắt tóc có 5 người, 3 phụ nữ của quán và 2 khách nữ.

Trong lúc khách đang “làm đầu” thì chủ quán phát hiện tên trộm dắt xe SH của khách. Lập tức, chị Yến và mọi người cùng lao ra giằng lại xe. Tên trộm sau đó rút ra một vật giống như dao ra đe doạ rồi nhanh chóng tẩu thoát.