Nóng 24h qua: 12 công an phường ở Đà Nẵng bị cách ly

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 20:30 PM (GMT+7)

12 công an phường ở Đà Nẵng bị cách ly; Tạm ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 29/2; Phòng dịch Covid-19, cách ly giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông... là những tin nóng nhất 24h qua.

12 công an phường ở Đà Nẵng bị cách ly

Ngày 28/2, 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang được cách ly tại bệnh viện 199 (Bộ Công an). Họ vào viện lúc tối 27/2.

Trụ sở công an phường khoá cửa hờ trong giờ hành chính. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, vào tuần trước, một cán bộ công an phường Nại Hiên Đông đến làm việc tại một spa trên đường Lê Châm và tiếp xúc với hai người Hàn Quốc, trong đó có người đến từ Daegu. Người Hàn Quốc này nằm trong diện cách ly và đã đi cách ly tại Bệnh viện Phổi.

Cán bộ công an sau đó về ăn cơm chung với những đồng đội khác trong đơn vị nên những người tiếp xúc cũng phải cách ly, trong đó có cả trưởng công an phường.

Tạm ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 29/2

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ sức khoẻ của người dân, cộng đồng, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đối với kinh tế, xã hội. Với tinh thần đó, Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói về việc tạm ngừng chính sách miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc - Ảnh: VGP

Theo đó, công dân Hàn Quốc vào Việt Nam với thị thực phù hợp do Việt Nam cấp, đây là giải pháp Việt Nam áp dụng tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh. Quyết định này chính thức được áp dụng từ 0 giờ ngày 29/2.

Được biết, theo quy định trước đó, công dân Hàn Quốc được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày.

Trước đó, từ 21 giờ ngày 26/2, đã áp dụng bắt buộc khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh Việt Nam đến từ/đi qua Hàn Quốc, đồng thời giám sát y tế, theo dõi về sức khỏe trong vòng 14 ngày tất cả những người bay từ Hàn Quốc về, hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam.

Phòng dịch Covid-19, cách ly giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tin từ Ban quản lý dự án đường sắt-Bộ Giao thông Vận tải cho hay: Tính đến lúc này, trong số các chuyên gia Trung Quốc tham gia dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông, mới chỉ có duy nhất ông Đường Hồng-Giám đốc dự án, có mặt ở Việt Nam. Hiện ông này đang được cách ly theo quy định về phòng dịch Covid-19.

Trong hơn 100 nhân sự người Trung Quốc tham gia dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, mới chỉ duy nhất ông Đường Hồng được sang Việt Nam, và phải cách ly để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn bộ chuyên gia Trung Quốc tham gia dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã về nước nghỉ tết. Theo kế hoạch, họ sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc tại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông từ ngày 1/2/2020.

Tuy nhiên, do dịch Covdi-19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc), kế hoạch trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết của các chuyên gia Trung Quốc bị đình hoãn. Nhờ có hộ chiếu công vụ nên ông Đường Hồng được cấp visa vào Việt Nam trong thời gian này. Với những chuyên gia Trung Quốc khác, họ chỉ có hộ chiếu phổ thông nên chưa được xuất cảnh.

Dự kiến, phải tới ngày 9/3, ông Đường Hồng mới hết thời gian cách ly. Nếu sức khỏe tốt, ông này sẽ trở lại làm việc bình thường tại dự án. Với các chuyên gia khác, Ban quản lý dự án đường sắt đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo các ngành chức năng xem xét cấp visa để họ sang Việt Nam.

Xe con vắng chủ trôi tự do trên đường gây tai nạn, 1 người tử vong

Ngày 28/1, xe con mang BKS: 47A-074.90 do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển đến đoạn đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), người phụ nữ đậu xe bên đường rồi đi vào một cửa hàng.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này xe con bất ngờ trôi tự do hơn 20m rồi tông vào xe máy do chị N.V.N. (SN 1984, ngụ huyện Đắk Song) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị N. tử vong.

Vụ Giám đốc BV Gò Vấp bị tố trục lợi khẩu trang: Công an vào cuộc

Ngày 28/2, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị "tố" trục lợi từ việc gom khẩu trang bán ra nước ngoài với giá tiền tỉ.

Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho hay trước đó bác sĩ Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp có trực tiếp gọi điện nhờ can thiệp vì có đối tượng đe doạ tính mạng. "Sau đó, ông Quốc gọi lại cho tôi bảo mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, không cần can thiệp nữa", đại tá Lào nói.

Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán kiếm tiền tỉ (ảnh mạng xã hội)

Đại diện Công an quận Gò Vấp khẳng định chưa nhận được phản ánh hay đơn tố cáo nào từ bác sĩ Phạm Hữu Quốc.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo thanh tra làm việc với bác sĩ Quốc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP HCM) đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp thu gom khẩu trang bán ra nước ngoài kiếm tiền tỉ gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Quốc khẳng định: "Không có chuyện đó. Họ đang chơi xấu tôi".

