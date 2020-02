Nóng 24h qua: 11 đối tượng liên quan tới Tuấn “khỉ” bị bắt

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 21:00 PM (GMT+7)

Sau 15 ngày lẩn trốn, Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt; Học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần, TP. HCM nghỉ hết tháng 2 vì dịch Corona là những tin nóng nhất 24h qua.

Sau 15 ngày lẩn trốn, Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Giữa đêm 13/2, Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi (tức Tuấn "khỉ"), nghi can bắn chết 5 người đã bị cảnh sát tiêu diệt khi hắn nổ 3 phát súng chống trả lực lượng cảnh sát trong cuộc vây bắt. Khu vực vây bắt Tuấn "khỉ" xảy ra tại Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, TP.HCM, địa điểm này cách hiện trường gã gây án khoảng 10km.

Tuấn "khỉ" vừa bị lực lượng chức năng tiêu diệt

Chiều 14/2, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan đến Tuấn "khỉ" với 2 tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tại cuộc họp báo chiều 14/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án không phải của lực lượng công an. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh "sida", SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP.HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi sau khi bị thua bạc ở đây. Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị.

Trong quá trình tẩu thoát, Tuấn được cho là nghi can nổ súng, cướp xe máy khiến một người đàn ông khác tử vong.

Học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần, TP. HCM nghỉ hết tháng 2 vì dịch Corona

Chiều 14/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ thêm 1 tuần nữa, từ 17/2 tới 23/2 để đảm bảo an toàn.

Hà Nội họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch chiều 14/2

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo giao cho Sở GD-ĐT và Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch để dạy học thêm, đảm bảo điều kiện để thực hiện lùi thời gian năm học.

Bên cạnh đó, chiều 14/2 UBND TP.HCM đã họp và đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM, cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 2, cụ thể là hết ngày 29/2.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội và UBND TP. HCM đã 2 lần cho học sinh nghỉ học từ 3-9/2 và từ 10-16/2 nhằm tránh lây lan trước diễn biến phức tạp của Covid-19.

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc: Tài xế container vẫn bị đề nghị phạt đến 5 năm tù

Sáng 14/2, phiên tòa xét xử hai bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng trong vụ xe container tông ôtô Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người chết tiếp tục phần luận tội.

Tài xế container Lê Ngọc Hoàng tại tòa. Ảnh: TP

Sau khi đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn (tài xế xe Innova) 10-11 năm tù, Lê Ngọc Hoàng (tài xế xe container) 4-5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, hai bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Trong đó, Sơn phải bồi thường 2/3 số tiền, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng; Hoàng phải khắc phục nốt số tiền còn lại.

So với hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đây (đã bị quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy), mức án mà đại diện VKS đề nghị đối với Lê Ngọc Hoàng đã nhẹ hơn khá nhiều.

Xe chở khách mắc Covid-19, bến xe cách ly 11 nhân viên

Ngày 1/2, xe ô tô khách BKS: 29B-203.19 đã đón 1 khách đi từ KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đi về thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Ngày 3/2, hành khách này lại tiếp tục đi từ Thái Hòa, Nghệ An ra KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Một chốt kiểm soát dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đến trưa ngày 12/2, chủ xe này nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phú cho biết, hành khách trên đã bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) do đã tiếp xúc với người nhà bị nhiễm bệnh và yêu cầu chủ xe đưa xe khách này về Nghệ An để cách ly, khử trùng. Đáng chú ý, từ ngày 1/2 đến ngày 12/2, xe ô tô này vẫn hoạt động bình thường, liên tục ngày 1 chuyến trên tuyến Việt Trì - Cửa Lò (Nghệ An).

Ngày 12/2, trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe có biểu hiện ho sốt, đang được cơ quan y tế tỉnh Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh. Ngay sau đó, Ban Quản lý Bến xe khách Phú Thọ đã cách ly 11 nhân viên của bến xe tại nhà sau khi có tiếp xúc lái xe nghi nhiễm virus Covid-19.

Lập Fanpage 141 Quảng Bình rồi đổi tên để kinh doanh, thanh niên bị xử lý

Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Bùi Văn Hùng (SN 1994, ngụ xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi lập fanpage "141 Quảng Bình".

Chân dung Bùi Văn Hùng

Hùng đã đăng tải nhiều hình ảnh, video hoạt động của lực lượng 141 tỉnh Quảng Bình và công an các đơn vị, địa phương. Ngoài ra đối tượng còn đăng tải một số vụ tai nạn trên địa bàn.

Hùng khai rằng sau khi thấy lực lượng phản ứng nhanh, cơ động 141 Quảng Bình thành lập, đi vào hoạt động đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ lớn của người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…nên lập trang fanpage nhằm thu hút người theo dõi với mục đích sau đó đổi tên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

