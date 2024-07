Nơm nớp nỗi lo từ “hộp ngủ” - Bài 1: Dịch vụ cho thuê “hộp ngủ” vẫn nở rộ ở TP.HCM

HỌ ĐÃ NÓI: TS ĐỖ THANH HẢI, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Cần có thiết kế điển hình cho mô hình hộp ngủ Hiện nhu cầu hộp ngủ đã có, ở nhiều nước vẫn tồn tại mô hình này. Chính vì vậy rất khó cấm, trường hợp nếu cấm thì chủ nhà vẫn làm lén, làm tự phát, không theo một tiêu chuẩn nào thì rất nguy hiểm. Thay vì cấm mô hình này, chúng ta nên có phương án thiết kế hợp lý, nếu để tự làm thì không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chủ yếu là PCCC. Bởi vấn đề PCCC thường được chủ nhà xem như tai nạn, lâu lâu hoặc xui mới gặp. Bên cạnh đó, cần đưa ra giải pháp, thiết kế ở các nơi có nhu cầu cao về hộp ngủ vì không phải nơi nào cũng có người thuê dịch vụ này. Cơ quan nhà nước ở các khu vực cấp phép cho mô hình này phải có trách nhiệm đồng hành cùng chủ nhà trong mọi việc để vận hành và có chi phí quản lý rõ ràng. Tỉnh Bình Dương hiện có quyết định về việc công bố bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh. Quyết định này quy định rất rõ về diện tích, mật độ, số căn... Từ đó cho thấy mô hình hộp ngủ cũng cần có thiết kế, khi muốn đưa vào vận hành phải được cấp phép... TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM: Cần có quy định cụ thể cho loại hình hộp ngủ Mô hình hộp ngủ ngày càng nhiều cho thấy quá tải dân số đô thị dẫn đến thiếu nhà ở. Chúng ta không thể phủ nhận việc hiện nay nhiều người có nhu cầu về loại hình này, do mô hình này được cho thuê với mức giá không cao, phù hợp với sinh viên và người có thu nhập thấp. Nhiều người ở trong hộp ngủ chỉ ngủ là chính, do đó những người này quên đi tính an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, mô hình hộp ngủ xuất hiện mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm vì đa số người cho thuê không nghĩ đến chuyện cháy nổ. Hiện nay đúng là mô hình này chưa có quy định cụ thể nhưng trước mắt chính quyền địa phương nên kiểm tra thật kỹ các yêu cầu về PCCC. Sau khi địa phương xử lý thật kỹ các vấn đề PCCC thì cần phải tính toán đến việc quy định cụ thể về mô hình này. Trong đó, điều kiện quan trọng nhất là tính an toàn tuyệt đối cho người dân khi sử dụng dịch vụ này. Từ việc cho thuê vỉa hè ở TP.HCM, chúng ta có thể rút ra được nhiều vấn đề. Cụ thể, vỉa hè xưa nay chuyên dùng để cho người dân đi lại nhưng nhu cầu về kinh doanh, buôn bán là có, do đó nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự. Chính vì lẽ đó, việc cho thuê vỉa hè bắt đầu được áp dụng ở những nơi có đủ điều kiện, đồng thời những nơi muốn cho thuê vỉa hè cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn mà chính quyền đặt ra. Từ đó đã giải quyết được nhu cầu kinh doanh của người dân nhưng vẫn đảm bảo lối đi và không gây mất trật tự. Mô hình hộp ngủ cũng vậy, khi nhu cầu là có và nó đã xuất hiện ở nhiều nơi thì cơ quan có thẩm quyền cần tính toán xây dựng tiêu chuẩn đặt ra, nơi nào kinh doanh dịch vụ này mà không đảm bảo tiêu chuẩn thì mạnh tay dẹp để không xảy ra chuyện đáng tiếc. Kiến trúc sư KHƯƠNG VĂN MƯỜI, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM: Nên nói không với hộp ngủ Việc cho thuê hộp ngủ sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với mô hình cho thuê nhà trọ thông thường gấp nhiều lần. Tuy nhiên, việc ở những hộp ngủ với mật độ cao và bí bách rất nguy hiểm về an ninh cũng như nguy cơ xảy ra cháy nổ do lỗi bất cẩn hoặc quá tải hệ thống điện dễ xảy ra. Hiện nay, không ít nơi vì lợi nhuận mà cải tạo nhà để đặt nhiều hộp ngủ cho thuê. Nguồn thu từ các hộp ngủ này có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các khu hộp ngủ này thường không đảm bảo an toàn, người dân nên nói không với hộp ngủ, chọn hình thức khác để sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.