Nguy cơ cháy chung cư, nhà trọ tại Hà Nội: Sống trong sợ hãi - Bài 2: Tập thể cũ: Dễ cháy, khó chữa

Theo số liệu của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 2.483 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, trong đó có 1.569 chung cư, nhà tập thể cũ. Nhiều vụ cháy tập thể cũ tại Hà Nội đã xảy ra như: Ngày 21/4/2022, chung cư cũ B9 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) bị cháy khiến 5 người chết, hai người bị thương. Ngày 17/6/2022 cháy lớn ở khu tập thể Cơ khí Hà Nội (quận Thanh Xuân) nhưng rất may không có thiệt hại về người. Ngày 2/7/2018, một đám cháy khác cũng xảy ra ở một căn hộ của khu tập thể Thanh Xuân Bắc, đường Nguyễn Quý Đức thuộc quận Thanh Xuân. Trưa 4/12/2018, đám cháy bốc lên từ “chuồng cọp” tầng 3 căn hộ khu tập thể A12 nằm trên đoạn ngã tư Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch (gần trường Đại học Y Hà Nội) khiến nhiều người tháo chạy nhưng may mắn không có thương vong. Khu Tập thể Thành Công quận Ba Đình, Lương Yên (quận Hai Bà Trưng) và nhiều chung cư cũ tại Hà Nội cùng từng xảy ra cháy.