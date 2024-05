Những vụ cháy nhà trọ, chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng ở Hà Nội

Cháy nhà đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người dân, đặc biệt là những khu nhà trọ, chung cư mini ở những thành phố lớn.

Đây thường là những nơi có số lượng người đông đúc, nằm trong ngõ sâu, không đảm an an toàn phòng cháy chữa cháy… Vì thế, mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra, hậu quả thường rất lớn.

Dưới đây là tổng hợp một số vụ cháy nhà trọ, chung cư mini nghiêm trọng ở Hà Nội:

14 người tử vong trong khu nhà trọ

Mới đây nhất, vào 0h46 ngày 24/5/2024, một đám cháy lớn xảy ra tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến 0h52 cùng ngày, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Trung Kính

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

“Thảm họa” cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Đây có lẽ là vụ cháy để lại hậu quả thảm khốc nhất từ trước đến nay. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 56 người và khiến 37 người bị thương.

Cụ thể: Hơn 23h ngày 12/9/2023, một đám cháy xảy ra tại nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là 1 nhà xây dạng chung cư mini, 9 tầng 1 tum và nằm sâu trong ngõ nhỏ. Công tác cứu nạn kéo dài đến rạng sáng ngay 13/9 do chung cư mini quá nhiều phòng, mỗi phòng nhỏ lại có nhiều người, chứa nhiều đồ đạc.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ trở thành “thảm họa” khi có tới 56 người tử vong. Ảnh PLO

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) – chủ chung cư mini để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng khởi tố thêm 6 bị can nguyên là cán bộ, công an của phường Khương Đình về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bốn người chết sau bữa cơm cúng ông Công ông Táo

Bốn thanh niên, trong đó ba người là cựu sinh viên Đại học Thuỷ Lợi thuê căn nhà cấp bốn rộng chừng 30 m2 của người quen trong ngõ 123 phố Tam Khương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sáng 4/2/2021, bốn người cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng ông Công ông Táo và mời một người bạn đến ăn cùng.

Bốn thanh niên tử vong trong nhà trọ sau bữa trưa. Ảnh VNEXPRESS

Cúng xong, hai người trong nhóm đi thả cá ở hồ đình Khương Thượng, những người còn lại ở nhà hóa tiền vàng. Khi tiền vàng cháy hết, nhóm không đổ nước cũng như hót tro bỏ đi mà tất cả vào nhà ăn uống.

Sau khi ăn uống xong, 4 người ngủ tại phòng trọ, còn 1 người đi ra đầu ngõ 123 Tam Khương uống trà đá.

Khoảng gần 14h cùng ngày, người này quay lại phòng trọ thì tá hỏa nhà đang bốc cháy; 3 xe máy dựng trước cửa nhà cũng cháy nên vội tri hô mọi người ứng cứu và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, cả 4 người trong nhà đã tử vong.

Hai vợ chồng chết cháy khu nhà trọ của ông Hiệp “khùng”

Khoảng 17h30 ngày 17/9/2018, tại khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện từ tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (hay còn gọi là Hiệp “khùng”, SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), sau đó lan sang các nhà khác.

Hỏa hoạn đã làm hai vợ chồng thuê trọ tại đây chết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu. Thiệt hại về tài sản trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Ông Hiệp “khùng” lãnh án do vi phạm những quy định về phòng cháy chữa cháy

Ngày 1/12/2021, ông Hiệp đã bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gần 2,6 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Hiệp có năm dãy nhà trọ cho thuê, tự ý cơi nới mở rộng nâng số tầng bằng các vật dụng dễ cháy như gỗ dán, tôn xốp…; tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ; không trang bị các bình chữa cháy tại nhà trọ, không xây dựng lối thoát hiểm đúng quy định…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]