Những người “thợ xây” mang quân hàm đỏ

Những người thợ xây “tay ngang” ở cơ sở

Sáng Thứ bảy, ngày 9/12, như thường lệ, nếu không đến lịch trực thì sẽ là ngày nghỉ, dành thời gian cho gia đình sau một tuần miệt mài với công việc, song từ nhiều tháng nay, Đại úy Phạm Khắc Núi, Trưởng Công an xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng như anh em trong đơn vị, đều dành toàn bộ quỹ thời gian cuối tuần để giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới từ nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động tài trợ. Dịp này, Công an xã Sơn Kim 2 đang tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và người thân, họ hàng của 11 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn về nhà ở trên địa bàn khẩn trương xây dựng, hoàn thiện những ngôi nhà mới để kịp vui xuân, đón tết.

Cán bộ, chiến sỹ Công an hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân làm nhà mới.

Trước đó, sáng 8/12, Ban chỉ đạo nhà ở xã Sơn Kim 2 đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở đợt 2, với tổng số tiền 825 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ cho 11 hộ gia đình, bình quân mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng trị giá 90 triệu đồng, với diện tích xây dựng khoảng 50 m2. Đại úy Phạm Khắc Núi cho biết, trong đợt 1, xã Sơn Kim 2 có 15 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở do Bộ Công an vận động tài trợ, đến nay các ngôi nhà đã hoàn thành, tạo điều kiện và giúp họ an cư lạc nghiệp, qua đó góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Để những ngôi nhà này về đích đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chí bền vững, khang trang và ý nghĩa trong sử dụng, ngoài số tiền 50 triệu đồng Bộ Công an ủng hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã vận động ủng hộ thêm 20 triệu đồng, Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ủng hộ 5 triệu đồng, cùng với đó địa phương cấp huyện, xã huy động các nguồn lực và đóng góp của gia đình.

Quá trình xây dựng, ngoài gia đình, anh em họ hàng, bà con trong thôn thì lực lượng công an xã luôn túc trực, hỗ trợ để sẵn sàng giúp đỡ gia đình xây dựng. Anh em công an xã đã luân phiên, cùng với đó là sự hỗ trợ về ngày công vào các Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ từ Công an huyện Hương Sơn nên những công trình nhân ái này luôn vượt tiến độ đề ra.

“Trong suốt quá trình thực hiện chủ trương ý nghĩa này của Bộ Công an, gần như công trình nào của người dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có bóng dáng của lực lượng Công an, vừa giữ vai trò giám sát, vừa là những người “thợ xây” để giúp đỡ từ việc phu hồ, vận chuyển vật liệu, thậm chí là cả xây dựng, lắp ghép công trình. Ban đầu, có những đồng chí chưa quen với công việc, nhưng qua nhiều ngôi nhà, nhiều ngày công, anh em dần thông thạo và có lúc trở thành những người “thợ cả” trên công trình”, Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn chia sẻ.

Có mặt mọi lúc, mọi nơi để hỗ trợ nhân dân.

Được biết, huyện Hương Sơn có 94 nhà thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở được Bộ Công an hỗ trợ. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 35 nhà hoàn thành, 50 nhà đã thi công và hoàn thiện phần nền, móng nhà và phần xây chờ lắp ghép, 9 nhà đã khởi công và hoàn thành phần móng. Quá trình triển khai xây dựng thực tế, tùy theo thực lực của từng hộ gia đình mà có sự linh hoạt trong thiết kế, xây dựng chứ không rập khuôn, máy móc theo mô hình đã được phê duyệt. Nhờ vậy, có những ngôi nhà hoàn thiện nhìn hết sức khang trang, vững chãi như ngôi nhà của gia đình ông Lê Đình Quảng - bà Thái Thị Báo, ở thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng vào sáng 31/10 vừa qua, với quy mô rộng 3 gian, diện tích hơn 60 m2 với tổng kinh phí trên 130 triệu đồng.

Nỗ lực cán đích 1.000 ngôi nhà tình nghĩa

Là một trong số 97 hộ dân được phê duyệt xây dựng ngôi nhà mới kiên cố từ nguồn kinh phí hỗ trợ đợt 1 của Bộ Công an trên địa bàn huyện Hương Khê, từ 3 tháng nay được sống trong ngôi nhà mơ ước, hai vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Lượng và Phạm Thị Thuận, cùng 70 tuổi ở xã Lộc Yên nhiều khi vẫn nghĩ đó chỉ như là một giấc mơ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con cái vất vả, cả hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, phải chạy chữa thuốc thang hằng tuần. Trong khi đó, ngôi nhà được làm bằng gỗ tạp đã mấy chục năm sử dụng, trải qua nhiều trận lũ đã xuống cấp trầm trọng. Một ngôi nhà kiên cố vẫn luôn là mơ ước từ nhiều năm nay của hai ông bà, nhưng ngoài khả năng thực hiện. Nhưng rồi, tháng 6/2023, giấc mơ ấy đã được Bộ Công an chắp cánh, khi phối hợp cùng Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao tặng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh và ông bà đã may mắn được chính quyền lựa chọn để triển khai xây dựng ngay trong đợt đầu của dự án.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết thêm, qua rà soát bước đầu, huyện Hương Khê có 224 hộ nghèo, khó khăn cần được hỗ trợ làm nhà ở. Sau khi hoàn tất đợt 1 với 97 ngôi nhà cho người dân và được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9/2023, hiện nay đang tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở đợt 2.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sẽ có thêm 400 hộ gia đình nghèo ở Hà Tĩnh được bàn giao nhà mới từ nguồn kinh phí của bộ Công an.

Cũng theo Thượng tá Công, để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, sớm bàn giao cho các hộ dân sử dụng trước mùa mưa lũ, Công an huyện Hương Khê đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng công an xã bố trí quân số, lực lượng để giúp đỡ nhân dân trong suốt quá trình thi công dự án. Có những thời gian triển khai đợt cao điểm, gần như cán bộ, chiến sỹ ở cơ sở phải biến thành những người thợ xây “tay ngang” để hỗ trợ, phụ giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Theo báo cáo từ cơ sở, trên địa bàn huyện Hương Khê, trong đợt 2 này sẽ bàn giao nhà cho các hộ nghèo đúng tiến độ để bà con nhân dân vui xuân, đón tết trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thì, trên cơ sở đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630) đã đề xuất Bộ Công an cho thay đổi một số chi tiết về ngôi nhà trên cơ sở thiết kế ban đầu nhằm phù hợp đặc điểm khí hậu, địa hình và phong tục tập quán của người dân trên địa bàn. Theo mẫu thiết kế mới, ngoài mức kinh phí 50 triệu đồng từ các nhà tài trợ do Bộ Công an kêu gọi, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động thêm gần 40 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh, Quỹ vì người nghèo và đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng của cộng đồng dân cư, nâng tổng giá trị mỗi căn nhà lên gần 90 triệu đồng. Nhờ vậy, không chỉ cải tiến được mẫu thiết kế trước đó, mà những ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh do Bộ Công an tài trợ đã linh hoạt hơn, vững chãi hơn, mẫu mã đa dạng hơn để phù hợp với thực tiễn khí hậu, địa hình của tỉnh miền Trung khắc nghiệt này.

Một ngôi nhà do bộ Công an hỗ trợ kinh phí đang hoàn thiện ở huyện Hương Sơn.

Số liệu từ Ban Chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến tháng 11/2023, Hà Tĩnh đã phê duyệt triển khai hoàn thành 600 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhưng Ban Chỉ đạo 630 Hà Tĩnh đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thành số căn nhà còn lại. Sau khi 600 ngôi nhà đợt 1 trên toàn tỉnh được hoàn tất và được chính Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an về tận cơ sở bàn giao cho người dân vào ngày 26/9 vừa qua, hiện nay các địa phương trên toàn tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng công an các cấp đang nỗ lực, gấp rút triển khai xây dựng, hoàn thiện 400 ngôi nhà còn lại để kịp bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

