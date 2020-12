Những lần cất cánh cứu dân, tìm đồng đội

Thực hiện 4 chuyến bay tiếp tế Phước Sơn Đầu tháng 11, cơn bão số 9 gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 4 chuyến trực thăng của Trung đoàn 930 mang lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bà con bị cô lập ở Phước Sơn và đưa những người bị thương, phụ nữ sắp sinh về cơ sở y tế an toàn. Chị Đinh Thị Tươi, giáo viên trường Tiểu học xã Phước Lộ, là một trong những người được trực thăng đưa về Đà Nẵng: “Tôi có thai gần đến ngày sinh nở ở lại rất nguy hiểm vì xã không có phương tiện y tế chăm sóc. Rất may, có các anh bộ đội Không quân đến đưa hai mẹ con tôi đến nơi an toàn…”, chị nói.