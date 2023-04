Những hàng cây trơ trụi chờ di dời để xây dựng nút giao thông đẹp nhất TP.HCM

Những ngày qua, nhiều hàng cây xanh giữa dải phân cách, vỉa hè đường Mai Chí Thọ đang được cưa cành, đào gốc chuẩn bị di dời, hoặc đốn hạ để phục vụ thi công dự án giao thông đoạn nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, có 1.081 cây xanh được di dời và 287 cây được đốn hạ. Những cây này thuộc nhiều loại cây xanh như sọ khỉ, bàng Đài Loan, lim xanh, giáng hương… có tuổi đời từ vài năm đến hơn 20 năm.

Số cây di dời trước khi bứng đi được nhân viên công viên cây xanh tỉa gọn cành

Dưới trời nắng gắt, hàng chục nhân viên cây xanh hì hục cắt cành, đào gốc xung quanh, sau đó dùng bao bọc bộ rễ kỹ càng để giữ bầu đất.

Trong số cây được di dời có khá nhiều cây nhiều tuổi, phát triển nhanh, đường kính lớn từ 30 - 40cm. Một nhân viên cho biết, tuỳ loại cây lớn, nhỏ, hai người mất từ 30 phút đến 1 tiếng mới hoàn thành đào, bọc bầu xong một cây.

Sau khi được bứng, hàng nghìn cây xanh tại đây sẽ được đưa về vườn ươm tại TP Thủ Đức để tiếp tục chăm sóc trước khi trồng lại ở nơi khác.

Những hàng cây được trồng thẳng tắp, có kích thước khác nhau đã được cắt cành, bọc bầu chờ di chuyển về vườn ươm. Khung cảnh đoạn đường với những hàng cây trơ trụi, chỉ còn lại phần thân đang chờ được di dời.

Hàng cây dáng hương trên dải phân cách đường Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường Đồng Văn Cống đến nút giao An Phú cũng đã được cắt cành, đánh dấu chờ bứng, di dời.

Ngoài hơn 1.000 cây được di dời, 287 cây nhiều tuổi, thân yếu khó phục hồi sẽ bị đốn hạ. Trong ảnh, một trong những cây bằng lăng trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ đã bị đốn hạ.

Song song với di dời, đốn hạ cây xanh, đơn vị khác cũng đang tập kết, dựng hàng rào bằng tôn cao khoảng 3m, đưa máy móc vào bên trong dải phân cách tuyến đường này để chuẩn bị thi công.

Việc di dời, đốn hạ cây xanh trên đường Mai Chí Thọ dự kiến hoàn thành cuối tháng 4.

Trước đó, hàng chục cây xanh khu vực đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Số lượng lớn cây xanh khu vực nút giao An Phú đang chờ được di dời, đốn hạ trong thời gian tới. Theo chủ đầu tư, dự án xây dựng nút giao An Phú có hạng mục xây dựng 2 đoạn đường hầm và các cầu vượt trên cao, phạm vi nằm giữa dải phân cách với hàng cây xanh hiện hữu. Do đó, việc di dời, bứng dưỡng cây xanh là cần thiết để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án. Sau khi dự án hoàn thành sẽ tăng cường mảng xanh, cây xanh để bù đắp lại những cây đã di dời.

Nút giao thông An Phú là điểm giao giữa các trục đường giao thông lớn gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của và kết nối với các tuyến Xa lộ Hà Nội, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định đi cảng Cát Lái, nên áp lực giao thông lên khu vực này rất lớn.

Dự án xây dựng nút giao An Phú (TP Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng được khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành năm 2025. Công trình khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, việc đi lại với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, miền Trung cũng thuận tiện hơn.

Công trình thiết kế nút giao thông 3 tầng với hầm chui hai chiều nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ; xây dựng 2 cầu vượt nối đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc và cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ; các hạng mục đảo tròn trung tâm, tháp biểu tượng, đài phun nước, tiểu đảo… Dự án được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn, đẹp nhất TP.HCM.

