Những căn biệt thự của cựu chủ tịch AIC ở Hà Nội bị kê biên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), cùng 35 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trong đó, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội nhận hối lộ.

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 2 căn biệt thự cùng 6 căn hộ chung cư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC.

Theo cơ qua điều tra, bà Nhàn sở hữu 6 căn hộ ở các tầng 11 và 17 tại khu chung cư cao cấp Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.)

Cụ thể, căn hộ số 01 tầng 11 có diện tích 67,80 m2; căn hộ số 02 tầng 11 có diện tích 68 m2; căn hộ số 03 tầng 11 có diện tích 183,50 m2; căn hộ số 04 tầng 11 có diện tích 140,80 m2; căn hộ số 09 tầng 17 có diện tích 218,60 m2; căn hộ số 10 tầng 17 có diện tích 120,70 m2.

Tất cả các căn hộ này đều đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Căn biệt thự có diện tích 453 m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đứng tên bà Nhàn.

Bề ngoài biệt thự có thiết kế đơn giản, sơn đã ngả màu, cửa chính và cửa sổ là loại cửa kéo, nhôm kính.

Hai bên trước cửa chính là hai cây nhãn có tuổi đời vài chục năm. Theo người dân sinh sống xung quanh đây, giá căn biệt thự này có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trước cửa biệt thự là vỉa hè rộng với nhiều cây xanh. Phố Nguyễn Huy Tự được biết đến là một con phố chỉ dài khoảng 500 m nhưng hai bên tuyến phố phần lớn là biệt thự cũ trị giá cả trăm tỉ đồng.

Hiện căn biệt thự luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài, không có người sinh sống nhiều tháng nay.

Một biệt thự khác có diện tích 357 m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm do bố bà Nhàn đứng tên. Biệt thự nằm trên phố Trần Hưng Đạo cách không xa ga Hà Nội ở khu vực trung tâm Thủ đô.

Biệt thự 2 tầng trông khá cũ kỹ, trong khuôn viên là hàng cau thẳng tắp hiếm có trên phố này.

Phía ngoài cổng sắt che kín, bên trong vẫn có người sinh sống. Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra kê biên thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được cấp sổ đỏ cho Công ty AIC.

