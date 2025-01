Nhóm thanh niên tháo biển số xe máy chạy trên cao tốc Bắc - Nam ngày mùng 1 Tết

Chiều nay (29-1), Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT (Bộ Công an) đã "đón lõng" xử lý nhóm thanh niên điều khiển 6 xe máy tháo hết biển kiểm soát, chạy cao tốc Bắc - Nam.

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy trên cao tốc Bắc - Nam.

Nhóm thanh niên này đầu nhuộm màu bạc, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số chạy trên cao tốc Bắc - Nam, hướng Thanh Hóa vào Nghệ An. Nhiều người chạy xe ô tô đã phải đánh tay lái tránh nhóm này.

Khi cả nhóm chạy đến nút giao cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu Bắc (xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị tổ công tác "đón lõng" để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khác.

Nhóm thanh niên chạy hướng Thanh Hóa-Nghệ An.

Tất cả 6 xe mô tô đều tháo biển số để trong cốp xe máy. Những người điều khiển xe không xuất trình được toàn bộ giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện.

Cơ quan chức năng đón lõng được nhóm thanh niên.

Bước đầu, nhóm thanh niên này khai nhận đi lễ chùa đầu năm, nhưng do nhầm đường nên đã đi vào cao tốc. Lý do tháo biển số là do sợ bị lực lượng CSGT truy bắt xử phạt trong quá trình di chuyển trên cao tốc.