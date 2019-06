Nhóm "3 cây nhang" tái xuất ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Thứ Năm, ngày 27/06/2019 18:37 PM (GMT+7)

Kẻ cầm đầu nhóm “3 cây nhang” đã bị cơ quan chức năng xử lý từ rất lâu nhưng nay hoạt động trở lại nên gây bức xúc cho du khách mỗi khi đến miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Ngày 27-6, thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết đã xác định được 3 đối tượng tham gia bán nhang với giá "cắt cổ" du khách tại Khu Du lịch Núi Sam nhưng cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng do nghiện ma túy và nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Nguyễn Thành Được đã khai nhận cùng 2 đồng bọn đã bán nhang cúng Bà với giá "cắt cổ" du khách. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả xác minh, vào ngày 25-6, 4 du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk mua bọc đồ cúng tại khu vực gần miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam của nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Được (tự Đen; SN 1981; ngụ tổ 4, khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) cầm đầu. Ngay sau đó, nhóm đối tượng này nhét thêm 3 cây nhang vào bọc đồ cúng giống như khuyến mãi. Thế nhưng, khi 4 du khách này vừa cúng Bà xong thì nhóm của Được chạy đến đòi thêm tiền 3 cây nhang với giá mỗi cây là 50.000 đồng. Do đó, giữa đôi bên xảy ra cự cãi, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, để chuyến du lịch được suôn sẻ, nhóm du khách đã đồng ý trả tiền theo yêu cầu của Được.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra và thông qua mạng xã hội, lãnh đạo UBND TP Châu Đốc chỉ đạo cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Núi Sam tiến hành rà soát đối tượng để mời làm việc, xử lý. Bước đầu, Được khai nhận đã cùng đồng bọn là Huỳnh Thanh Hùng (SN 1996; ngụ tổ 29, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam) và 1 đối tượng tên Tuấn (tự "Tuấn đầu bự" nhưng chưa xác định địa chỉ) thực hiện việc bán nhang với giá "cắt cổ" đối với nhóm du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk.

Còn đây là 1 trong 2 đồng bọn của Được. Ảnh cắt từ clip.

"Hiện chúng tôi đang truy tìm 2 đối tượng còn lại trong nhóm này để tiếp tục xử lý. Riêng Được thì được cho gia đình bảo lãnh vì đối tượng này nghiện ma túy và nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khó khăn của chúng tôi trong việc xử lý đối với những đối tượng này là những người bị hại không trình báo cho công an phường hoặc lãnh đạo Công an TP Châu Đốc cho dù đã được công khai số điện thoại khắp nơi ở địa phương. Do đó, chúng tôi đề nghị những người bị hại cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để củng cố thêm hồ sơ xử lý đối tượng nhằm làm trong sạch địa bàn, nhất là ở khu du lịch cấp quốc gia như ở núi Sam. Nếu có địa chỉ cụ thể về những người bị hại thì chúng tôi sẽ cử cán bộ điều tra đến gặp trực tiếp để tránh làm phiền thêm cho du khách. Chúng tôi kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn đối với những đối tượng này nhằm làm trong sạch địa bàn cũng như ở khu du lịch cấp quốc gia Núi Sam", thượng tá Mỹ khẳng định.