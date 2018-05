Nhờ bế hộ, mẹ bỏ luôn bé trai 2 tháng tuổi trên xe khách

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 20:40 PM (GMT+7)

Nhờ người bế con 2 tháng tuổi để đi vệ sinh, người phụ nữ sau đó đã không quay trở lại.

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi đi xe khách được công an huyện Hàm Yên tiếp nhận, nuôi nấng

Ngày 18/5, anh Lục Văn Nguyên (cán bộ thuộc Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, công an huyện Hàm Yên đang tiếp nhận và nuôi một bé trai khoảng 2 tháng tuổi do bị bỏ rơi.

Theo anh Nguyên, cách đây hơn 1 tháng, khoảng 16h chiều ngày 29/3, chị Phạm Ngọc Th. (SN 1998 trú tại huyện Hàm Yên) tới cơ quan công an huyện cùng một bé trai gần 1 tháng tuổi cùng nhiều đồ sơ sinh và cho biết, sáng cùng ngày chị Th. bắt xe khách từ Hưng Yên - Hà Giang, khi đến địa phận tỉnh Phú Thọ, có một người phụ nữ khoảng 27 tuổi (tóc dài ngang vai, mặc quần bò màu xanh) nhờ bế một bé trai sơ sinh để đi vệ sinh.

Tuy nhiên, chị Th. chờ mãi không thấy người phụ nữ kia quay lại, đồng thời khi lục đồ đạc thì chị Th. phát hiện có một lá thư cùng đồ dùng sơ sinh và 160.000 đồng. Trong lá thư có nội dung: “Đẻ ngày 14/3/2018 tôi không nuôi được con ai có lòng nhặt được thì nuôi đỡ tôi vì điều kiện tôi không nuôi được”.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lực lượng Công an huyện Hàm Yên đã tiến hành tiếp nhận bé trai đồng thời thông báo rộng rãi để tìm cha mẹ hoặc nhân thân của bé. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ai là cha mẹ hoặc người thân đến nhận.

Được biết, sau khi tiếp nhận bé trai, Công an huyện Hàm Yên đã nhờ một nữ cán bộ thuộc đơn vị đang nuôi con nhỏ chăm sóc. Hiện sức khỏe của bé trai này tốt, hay ăn và ngoan ngoãn.

Anh Nguyên cũng cho hay, hiện tại đơn vị mong muốn tìm được nhân thân hoặc cha mẹ cháu bé để bàn giao vì con trẻ được yêu thương trong vòng tay, tình yêu thương của cha mẹ ruột là điều tốt nhất.

Thông qua báo chí, anh Nguyên đề nghị, ai là cha mẹ hoặc nhân thân hoặc biết thông tin liên quan đến bé trai kịp thời thông báo đến Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tại địa chỉ: Tổ dân phố Công Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc số điện thoại cán bộ phụ trách: Lục Văn Nguyên – 0987134811 hoặc Hoàng Đình Phú - 0986.924.555.