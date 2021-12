Nhìn lại tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 10:01 AM (GMT+7)

TP.HCM, Tây Ninh và Cà Mau là 3 tỉnh, thành phố có trung bình số ca nhiễm COVID-19/ngày cao nhất trong tuần qua.

Tuần qua (tính từ ngày 6 - 12/12), tổng số ca nhiễm COVID-19 mới (F0) và số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong tuần đều tăng so với tuần trước đó và cũng là cao nhất so với 5 tuần gần đây. Trong khi đó, số trường hợp xuất viện trong tuần vừa qua lại giảm nhẹ so với 2 tuần gần nhất.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, TP.HCM, Tây Ninh và Cà Mau là 3 tỉnh, thành phố có trung bình số ca nhiễm COVID-19 (F0)/ngày cao nhất trong tuần qua. Trong khi đó, xét về trung bình số trường hợp tử vong/ngày thì TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đứng đầu danh sách.

Cụ thể, trung bình 7 ngày qua, TP.HCM có hơn 1.112 F0 mới/ngày và hơn 52 trường hợp tử vong/ngày. Với Bình Dương, trung bình số trường hợp tử vong/ngày là 18, Đồng Nai là hơn 17 trường hợp tử vong/ngày.

10 tỉnh, thành phố có trung bình số ca nhiễm COVID-19/ngày cao nhất trong tuần qua.

10 tỉnh, thành phố có trung bình bệnh nhân COVID-19 tử vong/ngày cao nhất trong tuần qua.

Còn xét trên phạm vi cả nước, ngày ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong tuần qua là ngày 11/12 với 16.104 F0, ngày có nhiều bệnh nhân COVID-19 xuất viện nhất là ngày 8/12 với 24.737 trường hợp. Trung bình tuần qua, mỗi ngày có hơn 225 trường hợp tử vong vì COVID-19, chiếm hơn 1,5% so với số ca nhiễm mới.

Hiện tại, so với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 Đông Nam Á), số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 Đông Nam Á).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nhin-lai-tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-c2a2...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nhin-lai-tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-c2a21680.html