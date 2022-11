Nhìn gần cao tốc hơn 7.000 tỷ lỗi hẹn thông xe vào đầu tháng 11

Dự án thành phần đầu tư xây dựng Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Trị và TT-Huế khởi công ngày 16/9/2019. Công trình dự án triển khai trên chiều dài 98,3km, với 11 gói thầu xây lắp. Trong đó, chiều dài đoạn qua Quảng Trị là 37,3km; đoạn qua Thừa Thiên Huế 61km. Tổng mức đầu tư dự án là 7.669 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 5.712 tỷ đồng.

Công trình dự án do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Sau một thời gian nỗ lực thi công, công trình dự kiến được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 11/2022. Tuy nhiên, việc thông xe trên tuyến vẫn chưa được thực hiện do một số lý do.

Ghi nhận của phóng viên, trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh TT-Huế trong những ngày đầu tháng 11 vẫn tiếp tục diễn ra các hoạt động thi công, hoàn thiện phần thảm nhựa mặt đường, lắp đặt các hạng mục thiết yếu bảo đảm an toàn giao thông như rào chắn thép B40, gia cố hệ thống thoát nước bờ mái ta luy dương, khơi thông cống rãnh bị đất đá bồi lấp do mưa lũ...

Thi công hoàn thiện phần mặt đường tại đoạn nam cầu Tuần qua xã Thủy Bằng, TP Huế.

Lắp đặt hệ thống rào chắn bảo đảm an toàn giao thông.

Gia cố hệ thống thoát nước ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao do địa hình dốc.

Một điểm sạt lở mái ta luy dương trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua xã Thủy Bằng (TP Huế) do mưa lớn chưa được khắc phục xong.

Trên tuyến cao tốc vẫn còn những lối mở tự phát vào khu vực rừng núi, đường giao thông bên dưới chưa được rào đóng để bảo đảm điều kiện thông xe kỹ thuật.

Một đoạn dài cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc đã cơ bản hoàn chỉnh phần thi công mặt đường, cũng như hoàn thành các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Đây hiện là cung đường được một số trung tâm đào tạo lái xe ô tô tại TT-Huế chọn làm điểm thực hành cho học viên.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, để đạt mục tiêu sớm thông xe trên tuyến Cam Lộ - La Sơn, Ban đã phát động thi công 120 ngày đêm, tuy nhiên, do tại khu vực xây dựng tuyến cao tốc thường xuyên xảy ra thời tiết bất lợi, mưa lớn khiến các mũi thi công hạng mục bê tông nhựa bị chững lại. Cùng với đó, nhiều gói thầu thi công Cam Lộ - La Sơn trước đó đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch, do thiếu vật liệu đắp nền, thời tiết khó khăn, cùng với năng lực của các nhà thầu… Cho nên, kế hoạch thông xe kỹ thuật đã không diễn ra như dự kiến.

Với những nguyên nhân khách quan và căn cứ điều kiện thực tế, trên cơ sở kiến nghị của các nhà thầu, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Mới đây, Bộ GTVT đã chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 (bao gồm hạng mục bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông) đảm bảo đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhin-gan-cao-toc-hon-7000-ty-loi-hen-thong-xe-vao-dau-thang-11-post1484022.tpo